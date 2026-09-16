Halálos TikTok-trend: a szájragasztás őrülete már a sztárokat is elérte

A Buteyko-módszer a fokozatos és biztonságos nappali légzésgyakorlatokra épít.

A celebek teljesen kiforgatták az eredeti módszert, most pedig tízezreket butítanak.

Szájragasztás alkalmazása otthoni körülmények között fulladásveszélyt okozhat.

A horkolás vagy az éjszakai orrdugulás sokunk mindennapjait keseríti meg. Nem csoda, hogy a hollywoodi sztárok és a TikTok-influenszerek azonnali megoldást kerestek a problémára, ám az általuk terjesztett szájragasztás-módszerrel (mouth taping) módszerrel követők tízezreit sodorják életveszélybe.

A szájragasztás komoly egészségügyi problémát és fulladásveszélyt okozhat

Fotó: K.IvanS

A szájragasztás valójában erről szól

A Konstantin Buteyko ukrán orvos által az 1950-es években kidolgozott technika abból a felismerésből indul ki, hogy a modern életmód (stressz, mozgáshiány, rossz szokások) miatt a legtöbb ember több levegőt szív be a szükségesnél. Ez a rejtett túllégzés rontja a sejtek oxigénellátását, és olyan problémákhoz vezethet, mint az asztma, az alvászavarok vagy a szorongás.

A módszer megköveteli, hogy mind nappal, mind éjszaka (alvás közben is) szigorúan az orrunkon keresztül lélegezzünk. Az orr megszűri, felmelegíti és párásítja a levegőt, miközben természetes ellenállást biztosítva lassítja a légzés ritmusát.

A gyakorlatok lényege a finom, halk és felületesebb légzés elsajátítása a megszokott mély, nehéz vagy kapkodó lélegzetvételek helyett. A cél egy enyhe, de kontrollált „levegőéhség" fenntartása a tréningek alatt.

Miért lehet veszélyes a szájragasztás?

Maga az eredeti Buteyko-tréning biztonságos és nem invazív, de nem egyenlő azzal, hogy otthon találomra leragasztjuk a szánkat. Márpedig a celebek és hírességek teljesen „kiforgatták" a módszert: az éjszakai szájleragasztást népszerűsítik, ami valójában nagyon veszélyes.

Erling Haaland, a Manchester City sztárfocistája ezt a módszert alkalmazza, mert úgy véli, segít neki a regenerálódásban, de Gwyneth Paltrow, Chris Evans és a hazai sztárok közül Soma Mamagésa is lelkesedik érte.

A TikTokon és Instagramon terjedő szájleragasztás-videók során az emberek egyszerű ragasztószalaggal teljesen lezárják a szájukat éjszakára, hogy rákényszerítsék magukat az orrlégzésre.

Csakhogy, ha valakinek komoly orrsövényferdülése van, krónikus allergiától dugul az orra, vagy alvási apnoéban szenved, a száj önkényes leragasztása légszomjhoz vagy akár fulladáshoz is vezethet. Ezt Dr. Zac Turner orvos, logevity szakember nyilatkozta.

Kisgyerekeknél a száj leragasztása kifejezetten életveszélyes (hányás esetén fulladást okozhat), amit maguk a hivatalos Buteyko-oktatók is élesen elítélnek.

Nem a Buteyko-módszer a veszélyes tehát, hanem az, ha valaki egy internetes videó alapján, szakértő irányítás vagy az alapok megértése nélkül, drasztikus módon próbálja megváltoztatni a légzését.