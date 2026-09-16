JátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
23°C Székesfehérvár

Edit névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Halálos TikTok-trend: a szájragasztás őrülete már a sztárokat is elérte

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors alvás
PUBLIKÁLÁS: 2026. szeptember 16. 18:30
ragasztócsíkmédiaőrülettrendragasztószalag
Fittségünk szempontjából egy végigaludt éjszaka rengeteget számít, de mit tehetünk akkor, ha a folyamatos horkolás, a rossz légzés és asztma miatt fáradtabban ébredünk, mint ahogy lefeküdtünk? A celebek szerint az éjszakai szájragasztás a megoldás, csakhogy az orvosok óva intenek ettől a trendtől. Eláruljuk, mikor válhat életveszélyessé.
Jónás Ágnes
újságíró
A szerző cikkei
  • A Buteyko-módszer a fokozatos és biztonságos nappali légzésgyakorlatokra épít.
  • A celebek teljesen kiforgatták az eredeti módszert, most pedig tízezreket butítanak.
  • Szájragasztás alkalmazása otthoni körülmények között fulladásveszélyt okozhat.

A horkolás vagy az éjszakai orrdugulás sokunk mindennapjait keseríti meg. Nem csoda, hogy a hollywoodi sztárok és a TikTok-influenszerek azonnali megoldást kerestek a problémára, ám az általuk terjesztett szájragasztás-módszerrel (mouth taping) módszerrel követők tízezreit sodorják életveszélybe.

Szájragasztás alvás előtt
A szájragasztás komoly egészségügyi problémát és fulladásveszélyt okozhat
Fotó: K.IvanS

A szájragasztás valójában erről szól

A Konstantin Buteyko ukrán orvos által az 1950-es években kidolgozott technika abból a felismerésből indul ki, hogy a modern életmód (stressz, mozgáshiány, rossz szokások) miatt a legtöbb ember több levegőt szív be a szükségesnél. Ez a rejtett túllégzés rontja a sejtek oxigénellátását, és olyan problémákhoz vezethet, mint az asztma, az alvászavarok vagy a szorongás.

A módszer megköveteli, hogy mind nappal, mind éjszaka (alvás közben is) szigorúan az orrunkon keresztül lélegezzünk. Az orr megszűri, felmelegíti és párásítja a levegőt, miközben természetes ellenállást biztosítva lassítja a légzés ritmusát.

A gyakorlatok lényege a finom, halk és felületesebb légzés elsajátítása a megszokott mély, nehéz vagy kapkodó lélegzetvételek helyett. A cél egy enyhe, de kontrollált „levegőéhség" fenntartása a tréningek alatt.

Miért lehet veszélyes a szájragasztás?

Maga az eredeti Buteyko-tréning biztonságos és nem invazív, de nem egyenlő azzal, hogy otthon találomra leragasztjuk a szánkat. Márpedig a celebek és hírességek teljesen „kiforgatták" a módszert: az éjszakai szájleragasztást népszerűsítik, ami valójában nagyon veszélyes. 

Erling Haaland, a Manchester City sztárfocistája ezt a módszert alkalmazza, mert úgy véli, segít neki a regenerálódásban, de Gwyneth Paltrow, Chris Evans és a hazai sztárok közül Soma Mamagésa is lelkesedik érte.

A TikTokon és Instagramon terjedő szájleragasztás-videók során az emberek egyszerű ragasztószalaggal teljesen lezárják a szájukat éjszakára, hogy rákényszerítsék magukat az orrlégzésre.

Csakhogy, ha valakinek komoly orrsövényferdülése van, krónikus allergiától dugul az orra, vagy alvási apnoéban szenved, a száj önkényes leragasztása légszomjhoz vagy akár fulladáshoz is vezethet. Ezt Dr. Zac Turner orvos, logevity szakember nyilatkozta.

Kisgyerekeknél a száj leragasztása kifejezetten életveszélyes (hányás esetén fulladást okozhat), amit maguk a hivatalos Buteyko-oktatók is élesen elítélnek.

Nem a Buteyko-módszer a veszélyes tehát, hanem az, ha valaki egy internetes videó alapján, szakértő irányítás vagy az alapok megértése nélkül, drasztikus módon próbálja megváltoztatni a légzését. 

Erling Haaland az alábbi videóban osztja meg  szájragasztás-tapasztalatait:

Ezek a cikkek is érdekelhetnek:

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu