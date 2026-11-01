Újabb fejlemény Molnár Anikó adóügyében! „Már majdnem mindent kifizettem”

Korábban olyan hírek is felröppentek, hogy akár jogi útra is terelheti az ügyet Molnár Anikó, azonban ezt az ötletet mára már elvetette. A lelki fájdalom még mindig él benne, mivel saját barátnője volt, aki könyvelési hibát vétett, hiába fizette az OnlyFans-modell negyed évente a kiírt összegeket. Most pedig eljött az idő, hogy úgy döntsön, inkább visszafizet mindent, amivel maga mögött tudhatja az egész esetet.

Molnár Anikó Nagy Ő-ben való szereplése után OnlyFans karrierbe kezdett, ám a könyvelője miatt most sok pénzzel tartozik (Fotó: Szabolcs László)

Molnár Anikó nehezen dolgozza fel a történteket

Egész életem során, és ezt a közeli barátaim tudják is rólam, hogy mindig egyből befizettem, ha éppen számlám érkezett. Amint csippant a telefonom, hogy fizetni kell, már egyből utaltam is a pénzt. Ezért is érint ez rosszul, mivel nem miattam történt ez az egész, és most mégis nekem kell meginnom a levét. Az pedig csak egy plusz csalódás, hogy a könyvelőmet évek óta ismertem és jóban voltunk, viszont a viszonyunk ezek után nagyon megromlott. Nem írt vissza, nem keresett, de beismerte végül, hogy itt ő hibázott

– jelentette ki Molnár Anikó, aki hatalmas csalódásként éli meg az elmúlt egy hónap történéseit.

Azonban elmondása szerint már látja a fényt az alagút végén és bízik benne, hogy nemsokára pontot tud tenni az ügy végére. „Már majdnem kifizettem az összeset. A napokban adójogásznál voltam, aki segített abban, hogy ilyenkor mit kell tennem. Az ember ilyenkor patt helyzetben van, mert vagy kakaskodni kezd, aminek ki tudja, mi lesz a vége, vagy fizet. Viszont már látom a végét, és csak bízok benne, hogy 2027 már egy boldogabb év lesz” – jegyezte meg a korábbi Nagy Ő.

Molnár Anikó adóügye lassan a végéhez ér (Fotó: Szabolcs László)

Molnár Anikónak nagy tervei vannak

A tervezéssel nincs probléma, csupán a megvalósítással lesz, mivel Anikó szerint ráférne a pihenés, de nem tudja mikor lesz erre ideje.

Nem merek tervezni, mivel az idei évet sem így terveztem, mégis így sikerült. Egyelőre szeretném letudni a mostani ügyeimet és utána várni a jövő évet, és majd akkor gondolkodom. Amúgy szívesen költöznék is külföldre, de annak nagyon sok összetevője van. Annyira viszont nem költöznék messzire

– tette hozzá.