Nem kell koplalni: ezzel a módszerrel 10 kilótól is megszabadulhatsz

A fogyás nem egyik napról a másikra történik, ha a cél a hosszú távon fenntartható eredmény. Uwe Knop táplálkozástudományi szakértő a Focuson ismertetett módszerében legalább hat hónapos időszakkal számol, amely alatt havi körülbelül két kilogrammos testsúlycsökkenést tart reális célnak. A terv szerint az életmódváltást önreflexió és az étkezési szokások részletes elemzése előzi meg.

A fogyás hosszú távú életmódváltással lehet fenntartható

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A szakértő szerint nincs mindenki számára egyformán működő módszer. A tartós fogyás egyik alapja éppen ezért az, hogy az étrend és az életmód igazodjon az egyén szokásaihoz, személyiségéhez és mindennapjaihoz. A cél olyan rendszer kialakítása, amely nemcsak néhány hónapig tartható, hanem később a testsúly megtartását is segítheti.

Hogyan kezdjük el a fogyást?

A módszer első szakasza nem a kalóriák csökkentésével, hanem önvizsgálattal kezdődik. Érdemes átgondolni, milyen életmódbeli és étkezési szokások vezettek a jelenlegi testsúlyhoz, miért szeretnénk változtatni, illetve pontosan milyen célt akarunk elérni.

Ezt követi az étkezési szokások feltérképezése. A szakértő 14 napos étkezési napló vezetését javasolja, amelyben nemcsak azt érdemes rögzíteni, mit és mennyit eszünk vagy iszunk, hanem azt is, mikor, milyen okból és milyen érzelmi állapotban nyúlunk az ételhez.

A napló segítségével többek között ezekre a kérdésekre kereshetjük a választ:

mit és mennyit eszünk egy átlagos napon;

mikor fogyasztjuk el az egyes ételeket;

éhség, megszokás vagy valamilyen érzelmi hatás miatt eszünk-e;

hozzávetőlegesen mennyi energiát viszünk be naponta.

Mi az ötfázisú fogyási módszer?

A Focus által ismertetett terv öt egymásra épülő szakaszból áll. Az első két fázist az önreflexió és az étkezési szokások elemzése jelenti. Ezután következik a gondolkodásmód átalakítása: ekkor kell meghatározni az elérni kívánt célt, valamint azt, milyen módszerek illeszthetők be hosszú távon a mindennapokba.

A negyedik fázis maga az életmód- és étrendváltás. A szakértő olyan személyre szabott táplálkozási terv kialakítását javasolja, amely mérsékelt energiadeficitet eredményez, ugyanakkor nem követel meg olyan lemondásokat, amelyek hosszú távon tarthatatlanná tennék.

A terv ötödik szakasza már nem a további testsúlycsökkentésről szól. Az elért cél után az étrendet és az életmódot úgy kell módosítani, hogy az új testsúly hosszú távon is fenntartható legyen.