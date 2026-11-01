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Nem kell koplalni: ezzel a módszerrel 10 kilótól is megszabadulhatsz

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PUBLIKÁLÁS: 2026. november 01. 11:00
kalóriakalóriabeviteléletmódváltás
A sikeres testsúlycsökkentéshez nem feltétlenül rövid távú, szigorú diétára, hanem hosszú távon fenntartható életmódváltásra van szükség. A fogyás egy ötfázisú tervvel fokozatosan építhető fel, amely az étkezési szokások feltérképezésétől a személyre szabott étrenden át egészen az elért testsúly megtartásáig vezet.
Bors
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A fogyás nem egyik napról a másikra történik, ha a cél a hosszú távon fenntartható eredmény. Uwe Knop táplálkozástudományi szakértő a Focuson ismertetett módszerében legalább hat hónapos időszakkal számol, amely alatt havi körülbelül két kilogrammos testsúlycsökkenést tart reális célnak. A terv szerint az életmódváltást önreflexió és az étkezési szokások részletes elemzése előzi meg.

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A fogyás hosszú távú életmódváltással lehet fenntartható
Fotó: Josep Suria / shutterstock

A szakértő szerint nincs mindenki számára egyformán működő módszer. A tartós fogyás egyik alapja éppen ezért az, hogy az étrend és az életmód igazodjon az egyén szokásaihoz, személyiségéhez és mindennapjaihoz. A cél olyan rendszer kialakítása, amely nemcsak néhány hónapig tartható, hanem később a testsúly megtartását is segítheti.

Hogyan kezdjük el a fogyást?

A módszer első szakasza nem a kalóriák csökkentésével, hanem önvizsgálattal kezdődik. Érdemes átgondolni, milyen életmódbeli és étkezési szokások vezettek a jelenlegi testsúlyhoz, miért szeretnénk változtatni, illetve pontosan milyen célt akarunk elérni.

Ezt követi az étkezési szokások feltérképezése. A szakértő 14 napos étkezési napló vezetését javasolja, amelyben nemcsak azt érdemes rögzíteni, mit és mennyit eszünk vagy iszunk, hanem azt is, mikor, milyen okból és milyen érzelmi állapotban nyúlunk az ételhez.

A napló segítségével többek között ezekre a kérdésekre kereshetjük a választ:

  • mit és mennyit eszünk egy átlagos napon;
  • mikor fogyasztjuk el az egyes ételeket;
  • éhség, megszokás vagy valamilyen érzelmi hatás miatt eszünk-e;
  • hozzávetőlegesen mennyi energiát viszünk be naponta.

Mi az ötfázisú fogyási módszer?

A Focus által ismertetett terv öt egymásra épülő szakaszból áll. Az első két fázist az önreflexió és az étkezési szokások elemzése jelenti. Ezután következik a gondolkodásmód átalakítása: ekkor kell meghatározni az elérni kívánt célt, valamint azt, milyen módszerek illeszthetők be hosszú távon a mindennapokba.

A negyedik fázis maga az életmód- és étrendváltás. A szakértő olyan személyre szabott táplálkozási terv kialakítását javasolja, amely mérsékelt energiadeficitet eredményez, ugyanakkor nem követel meg olyan lemondásokat, amelyek hosszú távon tarthatatlanná tennék.

A terv ötödik szakasza már nem a további testsúlycsökkentésről szól. Az elért cél után az étrendet és az életmódot úgy kell módosítani, hogy az új testsúly hosszú távon is fenntartható legyen.

Mennyi kalóriával érdemes kevesebbet enni a fogyáshoz?

A módszer körülbelül napi 500 kilokalóriás energiadeficitet használ tájékozódási pontként. Ez azt jelenti, hogy a szervezet napi energiafelhasználásánál mérsékelten kevesebb energiát viszünk be. A szakértő számításai szerint ez havi nagyjából két kilogrammos testsúlycsökkenést eredményezhet, bár az egyéni eredmények eltérhetnek.

Példaként egy körülbelül napi 2000 kilokalóriát felhasználó átlagos nő esetében 1500 kilokalóriás napi energiabevitelt említ. Ezek azonban csak általános tájékozódási értékek: a tényleges energiaszükségletet többek között a testalkat, az életkor és a fizikai aktivitás is befolyásolja.

Kalóriaszámolás nélkül is csökkenthető az energiabevitel. Ennek egyik módja lehet, ha valaki kevesebbet fogyaszt a magas energiatartalmú élelmiszerekből és italokból, például édességekből vagy alkoholból.

Mit jelent a „rakétaelv” a fogyásban?

Knop a német RAKETE, vagyis rakéta szóból alkotott mozaikszóval foglalja össze a módszer legfontosabb elemeit. A hat lépés magyarul a következőképpen értelmezhető:

  • csökkentés: mérsékelni kell a napi energiabevitelt;
  • kipróbálás: meg kell figyelni, hogy a választott étrend valóban működik-e;
  • korrigálás: szükség esetén változtatni kell a módszeren;
  • étkezés: az ételekről nem kell teljesen lemondani, fontos az étkezés élvezete;
  • mozgás: olyan fizikai aktivitást érdemes választani, amely örömet okoz;
  • pihenés: a megfelelő regeneráció és stresszcsökkentés szintén része a hosszú távú életmódváltásnak.

A rakéta hasonlat arra utal, hogy a kezdeti időszak igényli a legtöbb előkészületet és erőfeszítést. Ha azonban az új szokások beépülnek a mindennapokba, az életmódváltás fokozatosan könnyebbé válhat.

Kell-e szigorú diéta az egészséges fogyáshoz?

A módszer központi gondolata éppen az, hogy nincs szükség mindenki számára azonos, szigorú étrendre. A napi étkezések száma, az adagok mérete és az étkezések időpontja is az egyéni életmódhoz igazítható.

A rendelkezésre álló energiakereten belül ugyanakkor érdemes változatos, friss és jó minőségű élelmiszereket választani, amelyeket az adott személy szívesen fogyaszt és jól tolerál.

A szakértő szerint a kalóriák pontos számolása sem feltétlenül szükséges. Egyeseknél már az energiában gazdag ételek és italok mennyiségének csökkentése is változást hozhat. A lényeg, hogy az új étrend ne rövid távú fogyókúra legyen, hanem olyan életmód, amely a kívánt testsúly elérése után is fenntartható.

Hogyan tartható meg a fogyással elért testsúly?

A tartós fogyás szempontjából az egyik legfontosabb szakasz az elért testsúly megtartása. Ha valaki például tíz kilogrammot fogyott, és ezzel elérte a célját, a további energiadeficit helyett már a súlytartás kerül előtérbe.

Ehhez az addig kialakított étrendet és életmódot az új energiaszükséglethez kell igazítani. A cél nem az állandó lemondás, hanem egy olyan rendszer fenntartása, amelyben az étkezés, a mozgás és a pihenés hosszú távon is összeegyeztethető a mindennapi élettel.

 

 

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