Nem kell koplalni: ezzel a módszerrel 10 kilótól is megszabadulhatsz

A fogyás nem egyik napról a másikra történik, ha a cél a hosszú távon fenntartható eredmény. Uwe Knop táplálkozástudományi szakértő a Focuson ismertetett módszerében legalább hat hónapos időszakkal számol, amely alatt havi körülbelül két kilogrammos testsúlycsökkenést tart reális célnak. A terv szerint az életmódváltást önreflexió és az étkezési szokások részletes elemzése előzi meg.
A szakértő szerint nincs mindenki számára egyformán működő módszer. A tartós fogyás egyik alapja éppen ezért az, hogy az étrend és az életmód igazodjon az egyén szokásaihoz, személyiségéhez és mindennapjaihoz. A cél olyan rendszer kialakítása, amely nemcsak néhány hónapig tartható, hanem később a testsúly megtartását is segítheti.
A módszer első szakasza nem a kalóriák csökkentésével, hanem önvizsgálattal kezdődik. Érdemes átgondolni, milyen életmódbeli és étkezési szokások vezettek a jelenlegi testsúlyhoz, miért szeretnénk változtatni, illetve pontosan milyen célt akarunk elérni.
Ezt követi az étkezési szokások feltérképezése. A szakértő 14 napos étkezési napló vezetését javasolja, amelyben nemcsak azt érdemes rögzíteni, mit és mennyit eszünk vagy iszunk, hanem azt is, mikor, milyen okból és milyen érzelmi állapotban nyúlunk az ételhez.
A napló segítségével többek között ezekre a kérdésekre kereshetjük a választ:
A Focus által ismertetett terv öt egymásra épülő szakaszból áll. Az első két fázist az önreflexió és az étkezési szokások elemzése jelenti. Ezután következik a gondolkodásmód átalakítása: ekkor kell meghatározni az elérni kívánt célt, valamint azt, milyen módszerek illeszthetők be hosszú távon a mindennapokba.
A negyedik fázis maga az életmód- és étrendváltás. A szakértő olyan személyre szabott táplálkozási terv kialakítását javasolja, amely mérsékelt energiadeficitet eredményez, ugyanakkor nem követel meg olyan lemondásokat, amelyek hosszú távon tarthatatlanná tennék.
A terv ötödik szakasza már nem a további testsúlycsökkentésről szól. Az elért cél után az étrendet és az életmódot úgy kell módosítani, hogy az új testsúly hosszú távon is fenntartható legyen.
A módszer körülbelül napi 500 kilokalóriás energiadeficitet használ tájékozódási pontként. Ez azt jelenti, hogy a szervezet napi energiafelhasználásánál mérsékelten kevesebb energiát viszünk be. A szakértő számításai szerint ez havi nagyjából két kilogrammos testsúlycsökkenést eredményezhet, bár az egyéni eredmények eltérhetnek.
Példaként egy körülbelül napi 2000 kilokalóriát felhasználó átlagos nő esetében 1500 kilokalóriás napi energiabevitelt említ. Ezek azonban csak általános tájékozódási értékek: a tényleges energiaszükségletet többek között a testalkat, az életkor és a fizikai aktivitás is befolyásolja.
Kalóriaszámolás nélkül is csökkenthető az energiabevitel. Ennek egyik módja lehet, ha valaki kevesebbet fogyaszt a magas energiatartalmú élelmiszerekből és italokból, például édességekből vagy alkoholból.
Knop a német RAKETE, vagyis rakéta szóból alkotott mozaikszóval foglalja össze a módszer legfontosabb elemeit. A hat lépés magyarul a következőképpen értelmezhető:
A rakéta hasonlat arra utal, hogy a kezdeti időszak igényli a legtöbb előkészületet és erőfeszítést. Ha azonban az új szokások beépülnek a mindennapokba, az életmódváltás fokozatosan könnyebbé válhat.
A módszer központi gondolata éppen az, hogy nincs szükség mindenki számára azonos, szigorú étrendre. A napi étkezések száma, az adagok mérete és az étkezések időpontja is az egyéni életmódhoz igazítható.
A rendelkezésre álló energiakereten belül ugyanakkor érdemes változatos, friss és jó minőségű élelmiszereket választani, amelyeket az adott személy szívesen fogyaszt és jól tolerál.
A szakértő szerint a kalóriák pontos számolása sem feltétlenül szükséges. Egyeseknél már az energiában gazdag ételek és italok mennyiségének csökkentése is változást hozhat. A lényeg, hogy az új étrend ne rövid távú fogyókúra legyen, hanem olyan életmód, amely a kívánt testsúly elérése után is fenntartható.
A tartós fogyás szempontjából az egyik legfontosabb szakasz az elért testsúly megtartása. Ha valaki például tíz kilogrammot fogyott, és ezzel elérte a célját, a további energiadeficit helyett már a súlytartás kerül előtérbe.
Ehhez az addig kialakított étrendet és életmódot az új energiaszükséglethez kell igazítani. A cél nem az állandó lemondás, hanem egy olyan rendszer fenntartása, amelyben az étkezés, a mozgás és a pihenés hosszú távon is összeegyeztethető a mindennapi élettel.
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