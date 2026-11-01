Havi 920 ezer forintért számolhatod a pingvineket – de van egy komoly bökkenő

Az Antarktiszi-félsziget északnyugati parjainál, a Goudier-szigeten található Port Lockroy egykori brit kutatóállomásán múzeum, ajándékbolt és posta működik. A helyet fenntartó UK Antarctic Heritage Trust rendszeresen toboroz munkatársakat az antarktiszi nyárra. A négy-öt fős csapat állomásvezetőből, boltvezetőből és többféle feladatot végző alkalmazottakból áll. A 2026/27-es szezon helyszíni munkája október végétől március végéig tart. Erre az időszakra ugyan már lezárult a jelentkezés, de a későbbi lehetőségek miatt érdemes megismerni a feltételeket.
A pingvinek megfigyelésekor a munkatársak nyilvántartják a fészkeket, tojásokat és fiókákat. Az adatok a kolónia változásainak követését és a turizmus lehetséges hatásainak vizsgálatát segítik. Emellett fogadják az expedíciós hajók utasait, bemutatják az állomás történetét, kiszolgálják a vásárlókat és képeslapokat bélyegeznek. Az épületek karbantartása szintén a feladataik közé tartozik.
A fizetés munkakörtől függően havonta legfeljebb 2096 brit font, vagyis körülbelül 920 ezer forint. A hat hónapos szerződés a felkészülést és az utómunkát is tartalmazza. Szállást, ellátást és munkaruhát biztosítanak.
Az Antarktisz e távoli állomásán, Port Lockroyban nincs vezetékes víz és mobiltelefonos térerő, zuhanyozni nagyjából hetente egyszer lehet. A dolgozók szűkös szálláson élnek együtt. A nyári hőmérséklet mínusz öt és plusz tíz Celsius-fok között alakul, így a szabadtéri munkához ekkor is megfelelő öltözet kell. A napi teendők között hólapátolás, vizeskannák és dobozok cipelése, valamint hajók kirakodása is szerepel. A biztonságos partraszálláshoz a hóba és jégbe lépcsőket vágnak. Ezeket a feladatokat hónapokon át kell végezni, ezért jó fizikai állapotot és kitartást várnak.
A jelentkezéshez legalább 18 évesnek kell lenned, és a csapatkiválasztás kezdetére az Egyesült Királyságban kell élned, ottani munkavállalási jogosultsággal. A szervezet vízumkérelmet nem támogat. A lakóhelyre vonatkozó feltételt az sem helyettesíti, ha vállalnád az utazás költségét. A következő jelentkezési időszak kezdetét még nem közölték. Ha érdekel az álláslehetőség, figyeld a szervezet karrieroldalát vagy iratkozz fel a hírlevelére. Pályázatot kizárólag a hivatalos állásportálon fogadnak.
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