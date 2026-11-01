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Havi 920 ezer forintért számolhatod a pingvineket – de van egy komoly bökkenő

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors Pingvinek
PUBLIKÁLÁS: 2026. november 01. 15:30
munkalehetőségAntarktisz
Ha több hónapra is elszakadnál a megszokott környezetedtől, érdemes megismerned ezt a szezonális munkalehetőséget. Nézd meg, milyen feladatokat és életkörülményeket kínál az Antarktisz egyik különös munkahelye.
Etédi Alexa
újságíró
A szerző cikkei
  • Port Lockroy szezonális munkatársai pingvineket számolnak, turistákat fogadnak, valamint a múzeum, az ajándékbolt és a posta működéséről gondoskodnak.
  • A fizetés havonta akár 920 ezer forintnak megfelelő összeg lehet, de közös szállással, vezetékes víz nélküli mindennapokkal és kemény fizikai munkával kell számolni.
  • A pályázóknak brit lakóhellyel és ottani munkavállalási jogosultsággal kell rendelkezniük.

Az Antarktiszi-félsziget északnyugati parjainál, a Goudier-szigeten található Port Lockroy egykori brit kutatóállomásán múzeum, ajándékbolt és posta működik. A helyet fenntartó UK Antarctic Heritage Trust rendszeresen toboroz munkatársakat az antarktiszi nyárra. A négy-öt fős csapat állomásvezetőből, boltvezetőből és többféle feladatot végző alkalmazottakból áll. A 2026/27-es szezon helyszíni munkája október végétől március végéig tart. Erre az időszakra ugyan már lezárult a jelentkezés, de a későbbi lehetőségek miatt érdemes megismerni a feltételeket.

Az Antarktisz Goudier szigetén pingvinszámlálókat keresnek.
Pingvinszámlálás csaknem egymillió forintért az Antarktisz egyik kis szigetén? Az UK Antarctic Heritage Trust álláslehetősége ugyan idénre már lezárult, de a jövőben várják a vállalkozó kedvűeket. 
Fotó: FoxCrimson / Shutterstock

Hogyan dolgozhatsz pingvinszámlálóként az Antarktisz egyik kis szigetén?

A pingvinek megfigyelésekor a munkatársak nyilvántartják a fészkeket, tojásokat és fiókákat. Az adatok a kolónia változásainak követését és a turizmus lehetséges hatásainak vizsgálatát segítik. Emellett fogadják az expedíciós hajók utasait, bemutatják az állomás történetét, kiszolgálják a vásárlókat és képeslapokat bélyegeznek. Az épületek karbantartása szintén a feladataik közé tartozik.

A fizetés munkakörtől függően havonta legfeljebb 2096 brit font, vagyis körülbelül 920 ezer forint. A hat hónapos szerződés a felkészülést és az utómunkát is tartalmazza. Szállást, ellátást és munkaruhát biztosítanak.

Heti zuhanyzás és több hónap összezártság

Az Antarktisz e távoli állomásán, Port Lockroyban nincs vezetékes víz és mobiltelefonos térerő, zuhanyozni nagyjából hetente egyszer lehet. A dolgozók szűkös szálláson élnek együtt. A nyári hőmérséklet mínusz öt és plusz tíz Celsius-fok között alakul, így a szabadtéri munkához ekkor is megfelelő öltözet kell. A napi teendők között hólapátolás, vizeskannák és dobozok cipelése, valamint hajók kirakodása is szerepel. A biztonságos partraszálláshoz a hóba és jégbe lépcsőket vágnak. Ezeket a feladatokat hónapokon át kell végezni, ezért jó fizikai állapotot és kitartást várnak.

Az antarktiszi kuatóállomás, Port Lockroy ma múzeum.
Az 1944-ben alapított, és 1962-ig működő brit kutatóállomás, Port Lockroy ma múzeum. 
Fotó: Alexandre.ROSA / Shutterstock

A jelentkezéshez legalább 18 évesnek kell lenned, és a csapatkiválasztás kezdetére az Egyesült Királyságban kell élned, ottani munkavállalási jogosultsággal. A szervezet vízumkérelmet nem támogat. A lakóhelyre vonatkozó feltételt az sem helyettesíti, ha vállalnád az utazás költségét. A következő jelentkezési időszak kezdetét még nem közölték. Ha érdekel az álláslehetőség, figyeld a szervezet karrieroldalát vagy iratkozz fel a hírlevelére. Pályázatot kizárólag a hivatalos állásportálon fogadnak.

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