„Egy pár arra kért, cseréljek helyet a repülőn a fiuk kedvéért – de amikor megláttam, leesett az állam”

Egy nő teljesen megdöbbent, amikor egy házaspár arra kérte, hogy cseréljen helyet velük a repülőgépen, hogy a fiuk mellettük ülhessen. Amikor azonban meglátta a „gyereket”, alig hitt a szemének, és nem értette, miért gondolták egyáltalán, hogy belemegy a cserébe.

Repülőn kértek helycserét egy nőtől, hogy együtt ülhessen a család – felháborodott, amikor kiderült az igazság

Fotó: Nate Hovee / shutterstock

Repülőn kértek helycserét egy nőtől, hogy együtt ülhessen a család – felháborodott, amikor kiderült az igazság

Már a beszálláskor feltűnt neki, hogy egy pár a légiutas-kísérőkkel vitatkozik az ülőhelyek miatt, és láthatóan elégedetlenek voltak azzal, hogy nem egymás mellé szóltak a jegyeik. A helyzet akkor vált még kellemetlenebbé, amikor a férfi odalépett hozzá, és azt állította, hogy őt és a fiát egymástól távol ültették le.

A férfi úgy adta elő a helyzetet, mintha csak ketten utaznának, majd megkérte a nőt, hogy cseréljen vele helyet, hogy a fia mellé ülhessen.

A férfi azonnal odajött hozzám, fölém magasodott, én pedig rögtön éreztem, hogy ebből kellemetlen helyzet lesz. Azt mondta, hogy ő és a fia külön ülnek, és megkérdezte, hajlandó lennék-e helyet cserélni velük

– idézte fel a nő.

Ekkor visszakérdezett, valóban csak a férfi és a fia utazik-e együtt, amire igenlő választ kapott. Csakhogy a nő szerint ez nem volt igaz.

Hazudott. A felesége egyértelműen velük utazott, hallottam is, ahogy beszélgettek, amikor elmentem mellettük. Ezután csak úgy mellékesen megemlítette, hogy a fia a gép leghátsó részében ül.

A nő azonban nem engedett a nyomásnak, és határozottan visszautasította a kérést. „Egyenesen a szemébe néztem, és közöltem vele, hogy inkább nem cserélnék, majd megfordultam, és elhelyezkedtem a saját ülésemen” – mesélte.

A legnagyobb meglepetés azonban csak ezután következett. A nő végül meglátta a férfi fiát, aki később éppen az előtte lévő ülésre került. Elmondása szerint a „gyerek” körülbelül 20 éves lehetett, vagyis még nála is idősebb volt.

A történtek alaposan felbosszantották.

Micsoda pofátlanság! Egyszerűen csak egymás közelében akartak ülni, a pocsék helyet pedig megpróbálták rásózni valaki másra

– fakadt ki.