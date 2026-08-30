„Egy pár arra kért, cseréljek helyet a repülőn a fiuk kedvéért – de amikor megláttam, leesett az állam”

Egy nő teljesen megdöbbent, amikor egy házaspár arra kérte, hogy cseréljen helyet velük a repülőgépen, hogy a fiuk mellettük ülhessen. Amikor azonban meglátta a „gyereket”, alig hitt a szemének, és nem értette, miért gondolták egyáltalán, hogy belemegy a cserébe.
Már a beszálláskor feltűnt neki, hogy egy pár a légiutas-kísérőkkel vitatkozik az ülőhelyek miatt, és láthatóan elégedetlenek voltak azzal, hogy nem egymás mellé szóltak a jegyeik. A helyzet akkor vált még kellemetlenebbé, amikor a férfi odalépett hozzá, és azt állította, hogy őt és a fiát egymástól távol ültették le.
A férfi úgy adta elő a helyzetet, mintha csak ketten utaznának, majd megkérte a nőt, hogy cseréljen vele helyet, hogy a fia mellé ülhessen.
A férfi azonnal odajött hozzám, fölém magasodott, én pedig rögtön éreztem, hogy ebből kellemetlen helyzet lesz. Azt mondta, hogy ő és a fia külön ülnek, és megkérdezte, hajlandó lennék-e helyet cserélni velük
– idézte fel a nő.
Ekkor visszakérdezett, valóban csak a férfi és a fia utazik-e együtt, amire igenlő választ kapott. Csakhogy a nő szerint ez nem volt igaz.
Hazudott. A felesége egyértelműen velük utazott, hallottam is, ahogy beszélgettek, amikor elmentem mellettük. Ezután csak úgy mellékesen megemlítette, hogy a fia a gép leghátsó részében ül.
A nő azonban nem engedett a nyomásnak, és határozottan visszautasította a kérést. „Egyenesen a szemébe néztem, és közöltem vele, hogy inkább nem cserélnék, majd megfordultam, és elhelyezkedtem a saját ülésemen” – mesélte.
A legnagyobb meglepetés azonban csak ezután következett. A nő végül meglátta a férfi fiát, aki később éppen az előtte lévő ülésre került. Elmondása szerint a „gyerek” körülbelül 20 éves lehetett, vagyis még nála is idősebb volt.
A történtek alaposan felbosszantották.
Micsoda pofátlanság! Egyszerűen csak egymás közelében akartak ülni, a pocsék helyet pedig megpróbálták rásózni valaki másra
– fakadt ki.
A nő arra is felhívta a figyelmet, hogy business osztályon utaztak, ahol az ülések elrendezése miatt eleve nem igazán lehet a hagyományos értelemben vett „egymás mellett ülésről” beszélni. A család tagjai legfeljebb egymáshoz közelebb kerülhettek volna a helycserével.
A történet alatt többen is felidézték saját kellemetlen repülős élményeiket, amikor más utasok helycserére próbálták rávenni őket vagy valaki mást.
Az egyik hozzászóló arról számolt be, hogy nemrég végignézte, amint egy nő arra kért egy ablak mellett ülő utast, hogy cseréljen vele helyet, mert a férje mellett szeretett volna ülni. Amikor kiderült, hogy cserébe egy középső ülés jutna neki, a megszólított nő először nemet mondott, némi győzködés után azonban végül beadta a derekát.
„Kizárt, hogy egy hétórás repülőúton elcseréljem az ablak melletti helyemet egy középső ülésre. Nagyon sajnáltam, mert a habozásán egyértelműen látszott, hogy nem akar cserélni, végül mégis engedett a nyomásnak” – írta.
Egy másik kommentelővel szintén hasonló eset történt, amikor egyedül utazott. Mint elmondta, az Economy Plus osztályon foglalt magának ablak melletti helyet, ahogy általában mindig teszi. A mellette, középen ülő nő azonban megkérdezte tőle, hajlandó lenne-e helyet cserélni a barátjával. A kommentelő elmondása szerint élete során már közel ezer repülőúton vett részt, és korábban többször bele is ment a helycserébe, de csak akkor, ha az új ülés nagyjából ugyanazon a részen volt.
Amikor megkérdezte a nőt, hol ül a barátja, az utastársa a repülőgép hátsó része felé mutatott. Ott, mindössze néhány sorral a gép vége előtt egy férfi integetett neki, ráadásul jól láthatóan egy középső ülésről. A férfi így az Economy Plus ablak melletti helyét adta volna fel egy jóval hátrébb található középső ülésért.
„Azt mondtam, hogy köszönöm, én maradok itt, majd visszatértem a telefonomhoz. Közben azon gondolkodtam, mégis hogyan hihette, hogy ebbe bele fogok menni” – mesélte.
A visszautasítás láthatóan nem tetszett a nőnek, aki a beszámoló szerint az út nagy részében rosszalló pillantásokat vetett rá. A kommentelő azonban nem bánta meg a döntését.
„Mindössze kétórás repülőút volt. Ha két órát sem bírsz ki külön a párodtól egy repülőn, akkor nagyobb problémáid vannak annál, hogy hová szól az ülőhelyed” – idézte a Mirror.
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