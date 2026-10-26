Legendák földjén: fedezd fel Észak-Írország rejtett kincseit

A zöldellő hegycsúcsok és a meredek tengerparti sziklák találkozásánál fekvő északkeleti régió különleges élményeket kínál. Carlingford történelmi kikötőjétől a Mourne-hegységen át egészen az atlanti-partvidékig változatos tájak várják az utazókat. A vidék tökéletes úti cél azoknak, akik a természet közelségére, csendre és aktív kikapcsolódásra vágynak. Dublinból indulva Belfast és a környező vidékek mindössze néhány órás utazással kényelmesen elérhetők. Észak-Írország látnivalói garantáltan felejthetetlen emlékekkel gazdagítják az ide látogatókat.
A felfedezőút legjobb kiindulópontja a Dublin és Belfast között félúton fekvő Carlingford. A Carlingford Lough partján fekvő kisváros a tengeri finomságairól, különösen az osztrigáiról ismert, amelyek egyedi ízvilágát a hegyekből érkező édesvíz és a tengeri árapály találkozása adja. Nem véletlen, hogy a környéken már 1974 óta foglalkoznak osztrigatermesztéssel.
A településen gyalogosan megcsodálhatók a történelmi épületek, a szűk utcák és a középkori várfal. A helyi gasztronómia megismerése után a Tain Trail túraútvonal vagy egy öbölbeli hajóút kínál kikapcsolódást.
A tengerparttól beljebb haladva a Mourne-hegység gránitcsúcsai dominálják a tájat. Ez Észak-Írország legmagasabb hegysége, amely Belfasttól nagyjából 50 kilométerre délre terül el. A Slieve Binnian környéki hegyi, és különböző hangafajokkal benőtt, fenyéres terep kiváló túraútvonalakat biztosít, amelyekről tiszta időben és változékony, szeles időjárásban szintén látványos panoráma nyílik. A túrák végeztével a hegység lábánál fekvő Newcastle tengerparti sétányán vagy a Slieve Donard lábánál található pihenőhelyeken érdemes megállni.
A Belfast szomszédságában elterülő Strangford Lough környéke nemcsak természeti adottságai, hanem történelmi emlékei miatt is figyelmet érdemel. A 330 hektáros Castle Ward birtok erdőkkel és parkokkal övezett területe a kerékpárosok kedvelt célpontja. A helyszín a filmrajongók számára is ismerős lehet, hiszen a birtok egyes részei a Trónok harca című sorozatban Deres (Winterfell) díszleteiként szolgáltak.
Északkelet felé haladva, a Causeway Coast mentén található Bushmills hagyományőrző kistelepülése. A közelben, egy tenger fölé magasodó sziklán állnak a Dunseverick-kastély romjai. Az egykor stratégiai fontosságú erődítmény története az V. századig nyúlik vissza, ma azonban főként a kaputorony maradványai idézik fel a múltat. A várrom tőszomszédságában lévő Dunseverick-vízesés a csendesebb, természetközeli pillanatok kedvelőinek nyújt életre szóló élményt.
A régió legismertebb természeti képződménye a Giant’s Causeway (Óriások útja). A körülbelül 60 millió évvel ezelőtt keletkezett, mintegy 40 ezer szabályos, főként hatszögletű bazalttömbből álló tengerparti szakasz az UNESCO Világörökség része. A monda szerint a köveket Fionn mac Cumhaill, az ír óriás rakta le, hogy átkelhessen Skóciába. A látogatóközpont mellett a helyszín legjellegzetesebb része a Giant’s Organ, ahol a sziklaoszlopok egy óriási orgona sípjaira emlékeztetnek.
A partvonal mentén további látványos megállók várják az utazókat. A zöld dombok és az Atlanti-óceán között elterülő Whitepark Bay Beach széles, homokos tengerparti szakasza tökéletes helyszín a csendes szemlélődésre. Kicsit távolabb, Ballintoy közelében található a híres Carrick-a-Rede kötélhíd: a mintegy 20 méter hosszú függőhíd 30 méter magasságban ível át a hullámzó tenger felett, összekötve a szárazföldet a sziklás szigettel.
Nézd meg a videót is a bámulatos Észak-Írországról:
Ezek a cikkek is érdekelhetnek:
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.