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Legendák földjén: fedezd fel Észak-Írország rejtett kincseit

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors Észak-Írország
PUBLIKÁLÁS: 2026. október 26. 12:00
külföldi utazásforgatási helyszínTrónok harca
Fedezd fel Írország északkeleti partvidékét a tengeri ízektől a drámai sziklaformációkig. Légy túrázó vagy a kultúra szerelmese, cikkünkben összegyűjtöttük a legfontosabb tudnivalókat Észak-Írország látnivalóiról.
Etédi Alexa
újságíró
A szerző cikkei
  • Észak-Írország északkeleti partvidéke igazán változatos élményeket kínál a Carlingford Lough tengeri ízeitől a Mourne-hegység túraútvonalaiig.
  • A régió történelmi emlékek között megtalálhatók a Trónok harca forgatási helyszíneként ismert Castle Ward és Dunseverick Castle romjai.
  • A partvonal fő látványossága a Giant’s Causeway 40 ezer bazaltoszlopból álló képződménye, amely az UNESCO Világörökség része.

A zöldellő hegycsúcsok és a meredek tengerparti sziklák találkozásánál fekvő északkeleti régió különleges élményeket kínál. Carlingford történelmi kikötőjétől a Mourne-hegységen át egészen az atlanti-partvidékig változatos tájak várják az utazókat. A vidék tökéletes úti cél azoknak, akik a természet közelségére, csendre és aktív kikapcsolódásra vágynak. Dublinból indulva Belfast és a környező vidékek mindössze néhány órás utazással kényelmesen elérhetők. Észak-Írország látnivalói garantáltan felejthetetlen emlékekkel gazdagítják az ide látogatókat.

Carlingford régi kikötője, Észak-Írország látnivalóinak egyike
Észak-Írország látnivalói kulturális és természeti kincseket is tartogatnak. Kezdd a felfedezést Carlingford történelmi kikötőjében. Fotó: Shutterstock

Melyek Észak-Írország látnivalói, amelyeket nem érdemes kihagyni?

A felfedezőút legjobb kiindulópontja a Dublin és Belfast között félúton fekvő Carlingford. A Carlingford Lough partján fekvő kisváros a tengeri finomságairól, különösen az osztrigáiról ismert, amelyek egyedi ízvilágát a hegyekből érkező édesvíz és a tengeri árapály találkozása adja. Nem véletlen, hogy a környéken már 1974 óta foglalkoznak osztrigatermesztéssel.

A településen gyalogosan megcsodálhatók a történelmi épületek, a szűk utcák és a középkori várfal. A helyi gasztronómia megismerése után a Tain Trail túraútvonal vagy egy öbölbeli hajóút kínál kikapcsolódást.

Légi fotó Carlingfordról Észak-Írországban
A Dublin és Belfast között, a Carlingford Lough partján fekvő festői kisváros, Carlingford friss osztrigáiról, középkori utcáiról, és a várost körülölelő zöld hegyvidékről ismert. Fotó: Shutterstock

A tengerparttól beljebb haladva a Mourne-hegység gránitcsúcsai dominálják a tájat. Ez Észak-Írország legmagasabb hegysége, amely Belfasttól nagyjából 50 kilométerre délre terül el. A Slieve Binnian környéki hegyi, és különböző hangafajokkal benőtt, fenyéres terep kiváló túraútvonalakat biztosít, amelyekről tiszta időben és változékony, szeles időjárásban szintén látványos panoráma nyílik. A túrák végeztével a hegység lábánál fekvő Newcastle tengerparti sétányán vagy a Slieve Donard lábánál található pihenőhelyeken érdemes megállni.

Slieve Donard festői vidéke Észak-Írországban
Slieve Donard vadregényes tájai egy kiadósabb túrát, de egy rövid sétát is megérnek. Fotó: Shutterstock

Trónok harca forgatási helyszínek és történelmi romok

A Belfast szomszédságában elterülő Strangford Lough környéke nemcsak természeti adottságai, hanem történelmi emlékei miatt is figyelmet érdemel. A 330 hektáros Castle Ward birtok erdőkkel és parkokkal övezett területe a kerékpárosok kedvelt célpontja. A helyszín a filmrajongók számára is ismerős lehet, hiszen a birtok egyes részei a Trónok harca című sorozatban Deres (Winterfell) díszleteiként szolgáltak.

Trónok harca filmforgatási helyszíne Castle Wardban, Észak-Írországban
A Trónok harcából ismert Castle Ward ma rengeteg látogatót vonz a sorozat sikerének köszönhetően. Fotó: Shutterstock

Északkelet felé haladva, a Causeway Coast mentén található Bushmills hagyományőrző kistelepülése. A közelben, egy tenger fölé magasodó sziklán állnak a Dunseverick-kastély romjai. Az egykor stratégiai fontosságú erődítmény története az V. századig nyúlik vissza, ma azonban főként a kaputorony maradványai idézik fel a múltat. A várrom tőszomszédságában lévő Dunseverick-vízesés a csendesebb, természetközeli pillanatok kedvelőinek nyújt életre szóló élményt.

Dunseverick-kastély romjai Ézak-Írországban
Mintha egy fantasy film helyszínén járnánk, pedig ez létező helyszín: a Dunseverick-kastély romjai. Fotó: Shutterstock

A Giant’s Causeway és a Causeway Coast sziklái

A régió legismertebb természeti képződménye a Giant’s Causeway (Óriások útja). A körülbelül 60 millió évvel ezelőtt keletkezett, mintegy 40 ezer szabályos, főként hatszögletű bazalttömbből álló tengerparti szakasz az UNESCO Világörökség része. A monda szerint a köveket Fionn mac Cumhaill, az ír óriás rakta le, hogy átkelhessen Skóciába. A látogatóközpont mellett a helyszín legjellegzetesebb része a Giant’s Organ, ahol a sziklaoszlopok egy óriási orgona sípjaira emlékeztetnek.

A Giant’s Causeway bazaltkockái Észak-Írországban, naplemente idején
A láványos Giant’s Causeway Észak-Írország egyik legkedveltebb turisztikai úti célja. Fotó: Shutterstock

A partvonal mentén további látványos megállók várják az utazókat. A zöld dombok és az Atlanti-óceán között elterülő Whitepark Bay Beach széles, homokos tengerparti szakasza tökéletes helyszín a csendes szemlélődésre. Kicsit távolabb, Ballintoy közelében található a híres Carrick-a-Rede kötélhíd: a mintegy 20 méter hosszú függőhíd 30 méter magasságban ível át a hullámzó tenger felett, összekötve a szárazföldet a sziklás szigettel. 

A Carrick-a-Rede kötélhíd Észak-Írországban
Te át mernél menni a Carrick-a-Rede kötélhídon? Fotó: Shutterstock

Nézd meg a videót is a bámulatos Észak-Írországról:

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