Legendák földjén: fedezd fel Észak-Írország rejtett kincseit

Észak-Írország északkeleti partvidéke igazán változatos élményeket kínál a Carlingford Lough tengeri ízeitől a Mourne-hegység túraútvonalaiig.

A régió történelmi emlékek között megtalálhatók a Trónok harca forgatási helyszíneként ismert Castle Ward és Dunseverick Castle romjai.

A partvonal fő látványossága a Giant’s Causeway 40 ezer bazaltoszlopból álló képződménye, amely az UNESCO Világörökség része.

A zöldellő hegycsúcsok és a meredek tengerparti sziklák találkozásánál fekvő északkeleti régió különleges élményeket kínál. Carlingford történelmi kikötőjétől a Mourne-hegységen át egészen az atlanti-partvidékig változatos tájak várják az utazókat. A vidék tökéletes úti cél azoknak, akik a természet közelségére, csendre és aktív kikapcsolódásra vágynak. Dublinból indulva Belfast és a környező vidékek mindössze néhány órás utazással kényelmesen elérhetők. Észak-Írország látnivalói garantáltan felejthetetlen emlékekkel gazdagítják az ide látogatókat.

Észak-Írország látnivalói kulturális és természeti kincseket is tartogatnak. Kezdd a felfedezést Carlingford történelmi kikötőjében. Fotó: Shutterstock

Melyek Észak-Írország látnivalói, amelyeket nem érdemes kihagyni?

A felfedezőút legjobb kiindulópontja a Dublin és Belfast között félúton fekvő Carlingford. A Carlingford Lough partján fekvő kisváros a tengeri finomságairól, különösen az osztrigáiról ismert, amelyek egyedi ízvilágát a hegyekből érkező édesvíz és a tengeri árapály találkozása adja. Nem véletlen, hogy a környéken már 1974 óta foglalkoznak osztrigatermesztéssel.

A településen gyalogosan megcsodálhatók a történelmi épületek, a szűk utcák és a középkori várfal. A helyi gasztronómia megismerése után a Tain Trail túraútvonal vagy egy öbölbeli hajóút kínál kikapcsolódást.

A Dublin és Belfast között, a Carlingford Lough partján fekvő festői kisváros, Carlingford friss osztrigáiról, középkori utcáiról, és a várost körülölelő zöld hegyvidékről ismert. Fotó: Shutterstock

A tengerparttól beljebb haladva a Mourne-hegység gránitcsúcsai dominálják a tájat. Ez Észak-Írország legmagasabb hegysége, amely Belfasttól nagyjából 50 kilométerre délre terül el. A Slieve Binnian környéki hegyi, és különböző hangafajokkal benőtt, fenyéres terep kiváló túraútvonalakat biztosít, amelyekről tiszta időben és változékony, szeles időjárásban szintén látványos panoráma nyílik. A túrák végeztével a hegység lábánál fekvő Newcastle tengerparti sétányán vagy a Slieve Donard lábánál található pihenőhelyeken érdemes megállni.