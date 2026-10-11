Döbbenetes jelenet a repülőn: egy utas rúgással fenyegette meg a stewardesst

Felzaklató jelenetet rögzített egy utas egy kínai repülőjáraton. Egy férfi azért kezdett kiabálni a légiutas-kísérővel, mert a felszolgálókocsi hozzáért a könyökéhez. Bocsánatkérést követelt, majd azt mondta a nőnek, hogy térdeljen le, hogy belerúghasson – írja a Mothership.
A China Eastern Airlines Hefejből Talienbe tartó járatán a stewardess éppen a folyosón tolta a szervizkocsit, amikor az nekiment az alvó utas könyökének.
Bár a férfin nem látszott sérülés, azt állította, hogy a fémből készült szerkezet nagy erővel ütötte meg.
A nő elnézést kért, ő azonban úgy vélte, túl későn. Egyre hangosabban követelte, hogy foglalkozzanak vele, miközben a vezető légiutas-kísérő is megpróbálta megnyugtatni.
A helyzet ekkor vált igazán durvává. Az utas azt mondta a síró stewardessnek:
Hadd rúgjalak meg!
A nő végül letérdelt elé, és közölte vele, hogy megteheti. A bizarr jelenetnek egy biztonsági tiszt érkezése vetett véget.
A videót készítő Zhang szerint a felszolgálókocsi lassan haladt, a légiutas-kísérő pedig jégakkut is vitt a férfinak. Szerinte az esetből nem következhetett komoly sérülés.
A China Eastern Airlines szeptember 30-án a Weibón közölte, hogy az alkalmazottjuk többször is figyelmeztette az utasokat a felszolgálókocsi miatt. A férfi aludt, ezért nem vette észre, amikor az nekiment.
A stewardess bocsánatot kért és ellenőrizte az állapotát, a férfi azonban sértő és trágár szavakat használt, majd megfenyegette, hogy megrúgja.
A fedélzeti rend fenntartása érdekében a vezető légiutas-kísérő és a biztonsági tiszt közbelépett. Leszállás után orvosok vizsgálták meg a férfit, de sem sérülést, sem duzzanatot nem találtak raja. További ellátásra nem volt szüksége, a kórházba szállítást pedig visszautasította.
A légitársaság támogatást nyújtott a légiutas-kísérőnek, aki azóta visszatért dolgozni. Az eset körülményeit tovább vizsgálják.
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