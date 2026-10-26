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Lebukott Tom Brady: Gisele Bündchen után ismét egy szupermodell rabolta el a szívét

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors Tom Brady
PUBLIKÁLÁS: 2026. október 26. 13:10
randevúzikrománcCandice Swanepoel
Egy bennfentes árulta el, hogy randevúzik Tom Brady és Candice Swanepoel. Az egykori amerikaifutball-játékos Brady korábban Gisele Bündchen férje volt, a válás óta pedig többek közt Irina Shaykkal, Kim Kardashiannal és Alix Earle-lel is. Most azonban nagyon úgy fest, hogy Tom Bradyre Swanepoel személyében talált rá ismét a szerelem.
H. A.
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A pletykák szerint ismét rátalált a szerelem Tom Bradyre, méghozzá egy világhírű szupermodell személyében. A 49 éves, egykori amerikaifutball-játékos korábban Gisele Bündchen férje volt, akitől két gyermeke született: a 16 éves Benjamin és a 13 éves Vivian. A válás óta Bradyt több hírességgel összeboronálták, például Irina Shaykkal, Kim Kardashiannal és Alix Earle-lel, nemrég pedig egy bennfentes elárulta, egy ideje már randevúzik a dél-afrikai modellel, Candice Swanepoellel.

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Ismét egy szupermodellel randizik Tom Brady / Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

Egy párt alkot Tom Brady és Candice Swanepoel

Már egy ideje együtt vannak. Mindketten Miamiban élnek, szóval ez nagyon kényelmes számukra. Rengeteg időt töltenek együtt

- mondta el a forrás a People magazinnak, míg egy másik szerint Tom Brady és Candice Swanepoel már hónapok óta együtt járnak.

Candice nagyon titkolózó és válogatós volt azzal kapcsolatban, hogy kinek beszéljen a randevúikról. Amikor találkoznak, mindent megtesznek annak érdekében, hogy ne ismerjék fel őket

- állította a bennfentes.

 Az érintettek azonban egyelőre nem nyilatkoztak a románcukról, és a People magazin megkeresésére sem reagáltak.

Swanepoel egyébként korábban 14 évig alkotott egy párt Hermann Nicolival, akivel két közös gyerekük van: a tízéves Anacan és a hétéves Ariel. 2015-ben el is jegyezték egymást, 2018-ban viszont szakítottak.

Tavaly decemberben érkezett a hír, hogy a 2022-es válása után ismét férjhez ment Gisele Bündchen. A gyönyörű modell titokban házasodott össze partnerével, Joaquim Valente-tel, a barátok és családtagok szűk körében. A párnak tavaly februárban jött a világra a közös gyermeke, akinek az érkezését 2024 októberében osztották meg a nyilvánossággal.

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