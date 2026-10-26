Lebukott Tom Brady: Gisele Bündchen után ismét egy szupermodell rabolta el a szívét

A pletykák szerint ismét rátalált a szerelem Tom Bradyre, méghozzá egy világhírű szupermodell személyében. A 49 éves, egykori amerikaifutball-játékos korábban Gisele Bündchen férje volt, akitől két gyermeke született: a 16 éves Benjamin és a 13 éves Vivian. A válás óta Bradyt több hírességgel összeboronálták, például Irina Shaykkal, Kim Kardashiannal és Alix Earle-lel, nemrég pedig egy bennfentes elárulta, egy ideje már randevúzik a dél-afrikai modellel, Candice Swanepoellel.

Ismét egy szupermodellel randizik Tom Brady / Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

Egy párt alkot Tom Brady és Candice Swanepoel

Már egy ideje együtt vannak. Mindketten Miamiban élnek, szóval ez nagyon kényelmes számukra. Rengeteg időt töltenek együtt

- mondta el a forrás a People magazinnak, míg egy másik szerint Tom Brady és Candice Swanepoel már hónapok óta együtt járnak.

Candice nagyon titkolózó és válogatós volt azzal kapcsolatban, hogy kinek beszéljen a randevúikról. Amikor találkoznak, mindent megtesznek annak érdekében, hogy ne ismerjék fel őket

- állította a bennfentes.

Az érintettek azonban egyelőre nem nyilatkoztak a románcukról, és a People magazin megkeresésére sem reagáltak.

Swanepoel egyébként korábban 14 évig alkotott egy párt Hermann Nicolival, akivel két közös gyerekük van: a tízéves Anacan és a hétéves Ariel. 2015-ben el is jegyezték egymást, 2018-ban viszont szakítottak.

Tom Brady and Candice Swanepoel Have Been Dating ‘for a While’ and Are ‘Spending a Lot of Time Together,’ Source Says https://t.co/gYXKpDrSQH — People (@people) October 25, 2026

Tavaly decemberben érkezett a hír, hogy a 2022-es válása után ismét férjhez ment Gisele Bündchen. A gyönyörű modell titokban házasodott össze partnerével, Joaquim Valente-tel, a barátok és családtagok szűk körében. A párnak tavaly februárban jött a világra a közös gyermeke, akinek az érkezését 2024 októberében osztották meg a nyilvánossággal.