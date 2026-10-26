A borús lezárás után napos idővel indul a hét

Még maga az időjárás sem tudja eldönteni, hogy igazán mit szeretne. A vasárnapi borús felhozatal után napos idővel indul a hét.

Mutatjuk, mit tartogat az időjárás hétfőre! (Képünk illusztráció) Fotó: magnific.com

Mutatjuk, mit tartogat az időjárás hétfőre!

Hétfőn (10.26.) még az ország keleti és déli tájain maradnak a felhők, sőt néhol eső is várható. A nap folyamán azonban csökken a felhőzet,és derült vagy fátyolfelhős, száraz időre van kilátás. A szél továbbra sem kímél minket: északnyugati, nyugati szél délnyugatira fordul, és megélénkül, helyenként megerősödik - írja a HungaroMet. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 2 és 9, a nappali csúcshőmérséklet pedig 13-19 fok között alakul.