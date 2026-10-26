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A borús lezárás után napos idővel indul a hét

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors időjárás
PUBLIKÁLÁS: 2026. október 26. 07:00
napos időeső
Igazi az hullámvasút az elmúlt napok időjárás: a vasárnapi borús idő után, ismét napsütéssel indul a hét. Mutatjuk, mit tartogat az időjárás!

Még maga az időjárás sem tudja eldönteni, hogy igazán mit szeretne. A vasárnapi borús felhozatal után napos idővel indul a hét.

Mutatjuk, mit tartogat az időjárás hétfőre!
Mutatjuk, mit tartogat az időjárás hétfőre! (Képünk illusztráció)  Fotó: magnific.com

Mutatjuk, mit tartogat az időjárás hétfőre!

Hétfőn (10.26.) még az ország keleti és déli tájain maradnak a felhők, sőt néhol eső is várható. A nap folyamán azonban csökken a felhőzet,és derült vagy fátyolfelhős, száraz időre van kilátás. A szél továbbra sem kímél minket: északnyugati, nyugati szél délnyugatira fordul, és megélénkül, helyenként megerősödik - írja a HungaroMet. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 2 és 9, a nappali csúcshőmérséklet pedig 13-19 fok között alakul.

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Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu