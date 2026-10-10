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Viszlát elszineződött ételesek: ezzel a filléres trükkel megmentheted a kedvenceid

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors mosogatás
PUBLIKÁLÁS: 2026. október 10. 13:30
tippek-trükkökételesdoboztakarítás
Sok háztartásban okoz bosszúságot, amikor a paradicsomos vagy paprikás ételek nyomot hagynak a műanyag dobozokon. Az elszíneződött ételeseknek azonban nem kell feltétlenül a kukában végezniük, ugyanis egy egyszerű jégkockás módszer segíthet visszaadni eredeti külsejüket.
K.B.
A szerző cikkei
  • A paradicsomos és olajos ételek könnyen elszínezhetik a műanyag dobozokat.
  • A jégkockás trükk néhány perc alatt segíthet fellazítani a makacs szennyeződéseket.
  • Az ételes doboz így tovább használható, nem kell rögtön újat vásárolni.

Mindenki szekrényében lapul legalább egy olyan ételhordó vagy uzsonnásdoboz, amelyet már hiába mosogattak el számtalanszor, mégis narancssárga vagy pirosas foltok éktelenkednek rajta. A leggyakrabban a paradicsomszósz, a pörköltalap, a curry vagy más fűszeres fogások hagynak maradandónak tűnő nyomokat a műanyagon; de az elszíneződött ételeseknek most vége!

Koszos, elszíneződött ételes doboz
Bosszúságot okoz az elszíneződött ételes? Mutatjuk, hogyan oldd meg a helyzetet! Fotó: 123RF

A jégkockás trükknek hála újra szépek lesznek az elszíneződött ételesek

Nem kell lemondanunk kedvenc ételhordóinkról! Egyre nagyobb népszerűségnek örvend egy jégkockás takarítási trükk, amely segítségével eltüntethetjük a foltok jelentős részét.

Az elszíneződött ételesek tisztítása egyszerűbb, mint gondolnád

A módszerhez néhány jégkockára, egy kevés mosogatószerre, cukorra és vízre van szükség. A trükk lényege, hogy az összetevők együttes erővel fellazítják a műanyag felületén megtapadt szennyeződéseket, amelyeket így könnyen eltüntethetünk.

  1. Szórjunk néhány kanál cukrot az elszíneződött ételesdoboz aljába.
  2. Adjunk hozzá egy kevés mosogatószert, majd helyezzünk bele 4-5 jégkockát.
  3. Töltsük fel annyi vízzel, hogy az ellepje a jégkockákat.
  4. Zárjuk le a dobozt, rázzuk fel alaposan, majd hagyjuk állni addig, amíg a jég elolvad.

A trükköt ismertető GoodToKnowThis szakértője szerint a jég, a cukor és a mosogatószer kombinációja segíthet eltávolítani a makacs elszíneződéseket, különösen a paradicsomos eredetű foltokat.

Miért színeződik el a műanyag?

Az elszíneződött ételesek tisztítása azért nehéz, mert a műanyag felülete mikroszkopikus szinten nem teljesen sima. Bizonyos élelmiszerek színanyagai és olajai könnyen megtapadnak ezekben az apró résekben. A szakértők szerint különösen a paradicsomos ételek, a curry, a paprika és az egyéb intenzív színanyagokat tartalmazó fogások hagynak nyomot a műanyag tárolókon. Az olajos összetevők ráadásul még mélyebbre juttathatják a színezőanyagokat a felületben.

Hogyan előzhető meg az elszíneződés?

A megelőzés mindig egyszerűbb, mint az utólagos tűzoltás. A szakértők azt javasolják, hogy a paradicsomos vagy erősen fűszeres maradékokat minél hamarabb öblítsük ki a dobozból, és lehetőség szerint ne tároljunk bennük hosszú ideig zsíros ételeket – írja a homeessentialsguide.

Ha már megtörtént a baj, érdemes kipróbálni a fentebb részletezett egyszerű takarítási trükköt. Néhány jégkocka, egy kevés mosogatószer és egy kis rázogatás sokszor elegendő ahhoz, hogy a réginek tűnő ételes doboz ismét használható és esztétikus legyen. Próbáld ki, megéri!

További jégkockás takarítási trükköket itt találhatsz:

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