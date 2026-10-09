Ezért érdemes a kötött pulóvert fagyasztóba tenni: 3+1 zseniális trükk bolyhosodás ellen

Rendkívül elkeserítő, amikor a kedvenc kötött ruhánk már néhány viselés után bolyhosodni kezd, és rendezetlen, olcsó hatást kelt. Szerencsére nem kell lemondanunk róla: bolyhosodás ellen néhány egyszerű, mégis zseniális trükköt bevethetünk, a ruhák pedig újra olyanok lesznek, mintha most vettük volna azokat a boltban.
Igen, jól olvasod. Fogd meg a pulcsid és irány a hűtő! A hideg levegő összehúzza a textilszálakat, így a finom kasmír-, és gyapjúpulóverek nem fognak többé bolyhosodni.
Az ecet természetes módon lágyítja a fonalat, és megakadályozza, hogy a szálak egymáshoz dörzsölődve apró bolyhokká álljanak össze.
A bolyhosodást szinte mindig mechanikus súrlódás okozza, ami a mosógép dobjában történik a ruhák között. Ha a kötött pulóvert kifordítva, kímélő programon mosod, az anyag színe, külső textúrája és mintázata védve marad a közvetlen dörzsölődéstől, így a ruha olyan lesz, mint újkorában. Még jobb, ha a kötött holmit egy párnahuzatba téve rakod a mosógépbe.
A nehéz, nedves kötött anyagok felakasztva megnyúlnak, a vállfán való tárolás pedig bolyhosodást okozhat a vállrésznél. Mosás után a pulóvert ne csavard ki, csak nyomkodd ki belőle a vizet egy törölköző segítségével. Mindig fektetve szárítsd, a szekrényben pedig összehajtva tárold.
Íme egy plusz tipp:
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