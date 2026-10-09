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Ezért érdemes a kötött pulóvert fagyasztóba tenni: 3+1 zseniális trükk bolyhosodás ellen

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors tippek-tanácsok
PUBLIKÁLÁS: 2026. október 09. 14:30
ruhaszárításbolyhosodás
Te is unod, hogy a hideg idő beköszöntével a gardróbod legmelegebb darabjai pillanatok alatt elhasználtnak tűnnek? Vajon mit tehetünk a bolyhosodás ellen? Hogyan őrizhető meg kedvenc pulóverünk a legjobb minőségben? Hoztunk négy zseniális praktikát.
Jónás Ágnes
újságíró
A szerző cikkei
  • A bolyhosodást a textíliák egymáshoz dörzsölődése okozza.
  • Habár az öblítő puhává teszi a ruhát, a túl sok öblítő fellazítja a textilszálakat.
  • Hoztunk négy remek praktikát, amelyet ha bevetsz, elbúcsúzhatsz a szöszöktől.

Rendkívül elkeserítő, amikor a kedvenc kötött ruhánk már néhány viselés után bolyhosodni kezd, és rendezetlen, olcsó hatást kelt.  Szerencsére nem kell lemondanunk róla: bolyhosodás ellen néhány egyszerű, mégis zseniális trükköt bevethetünk, a ruhák pedig újra olyanok lesznek, mintha most vettük volna azokat a boltban.

Bolyhosodás elleni praktikák bevetése egy szürke kötött pulóveren
A ruhák bolyhosodása bosszantó probléma, de szerencsére több remek tipp is akad bolyhosodás ellen Fotó: Anastasiia Bublyk

3+1 praktika bolyhosodás ellen

1. Fagyasztós módszer

Igen, jól olvasod. Fogd meg a pulcsid és irány a hűtő! A hideg levegő összehúzza a textilszálakat, így a finom kasmír-, és gyapjúpulóverek nem fognak többé bolyhosodni.

2. Ecetes öblítés

Az ecet természetes módon lágyítja a fonalat, és megakadályozza, hogy a szálak egymáshoz dörzsölődve apró bolyhokká álljanak össze.

3. Kímélő mosás kifordítva, párnahuzatban

A bolyhosodást szinte mindig mechanikus súrlódás okozza, ami a mosógép dobjában történik a ruhák között. Ha a kötött pulóvert kifordítva, kímélő programon mosod, az anyag színe, külső textúrája és mintázata védve marad a közvetlen dörzsölődéstől, így a ruha olyan lesz, mint újkorában. Még jobb, ha a kötött holmit egy párnahuzatba téve rakod a mosógépbe.

4. Megfelelő szárítás és tárolás

A nehéz, nedves kötött anyagok felakasztva megnyúlnak, a vállfán való tárolás pedig bolyhosodást okozhat a vállrésznél. Mosás után a pulóvert ne csavard ki, csak nyomkodd ki belőle a vizet egy törölköző segítségével. Mindig fektetve szárítsd, a szekrényben pedig összehajtva tárold. 

Íme egy plusz tipp:

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