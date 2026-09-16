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Lengyelország legszebb kisvárosai ősszel is várnak.

Középkori várak és megannyi csoda – A leghangulatosabb lengyel kisvárosok az őszi szezonra

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PUBLIKÁLÁS: 2026. szeptember 16. 12:00
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Ősszel a lengyel vidék különleges arcát mutatja, amikor a történelmi utcákat és középkori várfalakat aranyszínű falevelek borítják. Válassz egy hangulatos őszi kiruccanást, hiszen a legszebb lengyel kisvárosok garantáltan felejthetetlen élményeket nyújtanak.
Etédi Alexa
újságíró
A szerző cikkei
  • Középkori hangulat: Sandomierz és Chełmno történelmi utcái, föld alatti alagútjai és reneszánsz épületei garantáltan elvarázsolják a látogatókat.
  • Kulturális és gasztronómiai élmények: Toruń gótikus óvárosa, Kopernikusz szülőháza és a tradícionális mézeskalács-manufaktúra egyedülálló programot kínál.
  • A világ legnagyobb műemlékei: Malbork gigantikus téglavára és Świdnica UNESCO-védettségű favázas temploma kihagyhatatlan őszi úti cél.

A népszerű nagyvárosok árnyékában meghúzódó kisebb települések az igazi nyugalmat és a történelem érintetlenségét kínálják a látogatóknak. Az őszi hónapokban a hűvösebb időjárás és a színesedő természet még inkább kiemeli a régi épületek, várromok és macskaköves utcák sajátos hangulatát. Ezek a helyszínek tökéletes célpontot jelentenek azoknak, akik elkerülnék a tömegturizmust, és inkább a helyi kultúrában merülnének el. A Visztula mentén és Sziléziában található legszebb lengyel kisvárosok rendkívül gazdag építészeti örökséggel várják az utazókat.

A legszebb lengyel kisvárosok egyike Świdnica fagerendás templma ősszel.
A legszebb lengyel kisvárosok egyike Świdnica, amelynek fagerendás temploma az őszi környezetben is lenyűgöző. 
Fotó: Shutterstock

Melyek a legszebb lengyel kisvárosok egy őszi utazáshoz?

Sandomierz

A hét dombra épült települést gyakran nevezik a lengyel Rómának rendkívül gazdag történelmi öröksége miatt. A Visztula felett magasodó városban több mint száz műemlék található, köztük gótikus katedrális, román stílusú templom és egy XIV. századi városháza. A látogatók a középkori utcaszerkezet felfedezése mellett a föld alatti alagútrendszert is bejárhatják.

Sandomierz lengyel város erődje légi fotón.
Sandomierz, a lengyel Róma kiváló úti él egy őszi városlátogatásra. 
Fotó: Shutterstock

Toruń

Kopernikusz szülővárosa és a híres lengyel mézeskalács központja a Kujávia-Pomerániai vajdaságban fekszik. Építészetileg elképesztően gazdag, gótikus óvárosa és a Német Lovagrend által emelt erődítményrendszere az UNESCO Világörökség részét képezi. Toruń középkori városfalai, a kereskedőházak és a történelmi mézeskalács-manufaktúra egyaránt hozzájárulnak a hely egyedülálló varázsához.

A lengyelországi Toruń óvárosa ősz idején.
Kopernikusz szülővárosa, Toruń romantikus óvárosa őszi andalgásra csábít. 
Fotó: Shutterstock

Chełmno

A Toruń közelében fekvő települést a szerelmesek városaként is emlegetik, mivel a helyi plébániatemplom Szent Bálint ereklyéjét őrzi. A középkori hangulatot a jó állapotban megmaradt védőfalak és a lenyűgöző reneszánsz városháza határozza meg. A városban egész évben hangsúlyos szerepet kap a romantikus tematika, ami a helyi gasztronómiában és a rendezvényekben is visszaköszön.

A lengyelországi Chełmno madártávlatból.
A reneszánsz Chełmnot nemcsak Valentin-napon érdemes felkeresni, hanem egy őszi városlátogatás során is. 
Fotó: Shutterstock

Świdnica

Wroclawtól mindössze ötven kilométerre található ez a csendes kisváros, amely kiváló célpont egy rövidebb kiránduláshoz. Fő látványossága a Szentháromság-szentély, amely Európa egyik legnagyobb favázas temploma és szintén az UNESCO védelmét élvezi. A monumentális épület belsejében kétszintes karzat, pompás barokk oltár és gazdagon díszített szószék fogadja az érkezőket.

Świdnica Szentháromság-templomának barokk belső díszítése.
Świdnica Szentháromság-temploma pazar barokk belsővel csábít. 
Fotó: Shutterstock

Malbork

A Nogat folyó partján fekvő város, Malbork legfőbb vonzereje a világ legnagyobb téglavára, amely egykor a Német Lovagrend székhelye volt. A hatalmas erődítményrendszer területe a prágai vár méretének háromszorosa, így bejárása komoly időt igényel. A várkomplexum mellett a település csendes óvárosa és a neogótikus stílusú vasútállomás épülete is megér egy sétát.

A lengyelországi Malbork lovagvára őszi környezetben.
Malbork hatalmas lovagvára őszi pompával várja a látogatókat. 
Fotó: Shutterstock

Nézd meg a videót is a legszebb lengyel vidékekről:

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