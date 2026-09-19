Így edd a szőlőt, hogy kiélvezhesd a jótékony hatásait

Cikkünkben szó lesz a szőlő antioxidáns- és vitamintartalmáról, valamint arról, miért jut belőlük kevés a legtöbb ember szervezetébe.

Bemutatjuk, hogy a gyümölcs mely részeiben van a legtöbb vitamin, és miért nem helyettesíti a szőlőlé ivás a nyers gyümölcs fogyasztását.

Segítünk, hogy a lehető legtöbb jótékony hatását élvezhesd ennek a szupergyümölcsnek!

A szőlő az ősz egyik legkedveltebb gyümölcse, ráadásul tele van értékes antioxidánsokkal és növényi hatóanyagokkal. Sokan azonban úgy fogyasztják, hogy éppen azokat a részeit dobják ki, amelyek a legtöbb egészségügyi előnyt rejthetik.

Az őszi gyümölcsök sztárja, a szőlő nemcsak finom, hanem nagyon egészséges is Fotó: Photoongraphy / shutterstock

A rostban gazdag gyümölcsök egyik nagyágyúja nem más, mint a szőlő

A szőlő nem véletlenül számít az egyik legkedveltebb gyümölcsnek. Finom, könnyen elérhető, ráadásul számos olyan tápanyagot tartalmaz, amelyek miatt sokan igazi szupergyümölcsként tekintenek rá. A benne található antioxidánsok és polifenolok hozzájárulhatnak a szervezet egészséges működéséhez, ám sokan éppen úgy fogyasztják, hogy közben lemondanak az értékes összetevők legnagyobb részéről.

A szőlő ereje nem a húsában van

Ha valaki megkérdezi, mire jó a szőlő, a legtöbben a vitaminokat vagy a frissítő ízt említik. Pedig a szőlő jótékony hatásai mögött elsősorban nem a gyümölcshús áll. A Springer Nature átfogó kutatásai szerint a szőlőhéj különösen értékes, hiszen abban található a resveratrol jelentős része. Ez az ismert antioxidáns olyan bioaktív vegyület, amelyet régóta vizsgálnak a szív- és érrendszerre gyakorolt lehetséges kedvező hatásai miatt. A szőlő antioxidáns-tartalma tehát nagyrészt a héjhoz kötődik, ezért aki rendszeresen lehámozza vagy nem eszi meg a héját, az számos hasznos összetevőtől eleshet. Ugyanez a helyzet akkor is, ha kipréseljük a belsejét, de kidobjuk a héját.

A szőlőlé nem ugyanaz, mint az egész gyümölcs

Sokan inkább szőlőlé formájában fogyasztják ezt a népszerű gyümölcsöt, de táplálkozási szempontból ez nem feltétlenül a legjobb választás. A nyers szőlő a rostban gazdag gyümölcsök közé tartozik, ám feldolgozás során a rostok jelentős része elveszhet, miközben a természetes cukrok nagyrészt megmaradnak. A nyers gyümölcs hosszabb ideig biztosíthat teltségérzetet, és előnyösebb lehet a kiegyensúlyozott étrendben. Nem véletlen, hogy a dietetikusok rendszeresen ajánlják az olyan egészséges gyümölcsök fogyasztását, amelyek természetes formában kerülnek a tányérra. Ide tartozik az ősz kedvence is.