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Most kaptuk a szívszorító hírt: örökre elment a legendás zenész

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors gyász
PUBLIKÁLÁS: 2026. szeptember 23. 14:00
zenészrocklegenda
Gyászol a rockvilág: 79 éves korában elhunyt Angry Anderson, a Rose Tattoo legendás frontembere. A zenészt nemrég szívmegállás miatt szállították kórházba, halálakor pedig szerettei vették körül. Zenekara megrendítő sorokkal búcsúzott tőle.
N.T.
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79 éves korában elhunyt az ausztrál rockzene legendás alakja, Angry Anderson – jelentette be együttese, a Rose Tattoo. A Gary Stephen Anderson néven született zenész elsősorban a hard rock banda frontembereként vált ismertté, amelyhez 1976-ban csatlakozott. A rocker hétfőn, szeptember 21-én hunyt el szerettei körében.

Meghalt Angry Anderson, a Rose Tattoo legendás énekese
Meghalt Angry Anderson, a Rose Tattoo legendás énekese Fotó: unsplash.com

Meghalt Angry Anderson, a Rose Tattoo legendás énekese

A Rose Tattoo megható bejegyzésben búcsúzott Angry Andersontól a közösségi médiában.

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy Gary »Angry« Anderson 2026. szeptember 21-én, hétfőn, szerettei körében elhunyt itt, Ausztráliában.

 

Angry odaadó édesapa volt, akit barátai, zenésztársai, valamint a zenei és szórakoztatóipar szélesebb közössége is nagyon szeretett. Hiánya mélyen érinti majd mindazokat, akik ismerték és szerették, Ausztráliában és szerte a világon.

 

A család és a zenekar tagjai azt kérik, hogy ebben a nehéz időszakban tartsák tiszteletben a magánéletüket, és nem kívánnak interjút adni. Kérjük, mindenki tartsa tiszteletben a kívánságukat, amíg megpróbálják feldolgozni ezt a lesújtó veszteséget, és időt adnak maguknak a gyászra.

A közlemény végén hozzátették: „Köszönjük mindenkinek az imákat, a szeretetteljes üzeneteket és a töretlen támogatást. Szeretettel: az Anderson család és a Rose Tattoo. Maradjatok fiatalok, legyetek erősek”.

Andersont augusztusban szívmegállás miatt sürgősen kórházba szállították. Családja akkor közleményben számolt be az állapotáról.

Angry Anderson volt a Rose Tattoo legrégebb óta aktív, még életben lévő tagja. 

Pályafutása során a Buster Brown és a Party Boys rockzenekarokban is játszott. Szólóelőadóként szintén komoly sikereket ért el: 1987-es Suddenly című dala a brit kislemezlista harmadik helyéig jutott, és világszerte slágerré vált. A Rose Tattoo öt olyan tagja is daganatos betegség következtében hunyt el, akikkel Anderson együtt zenélt. A rocker később a férfiak egészségét érintő problémák szószólója lett, és egy televíziós kampányban is szerepelt, amely a prosztatarákra és annak felismerésére igyekezett felhívni a figyelmet – írja a Daily Star.

 

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