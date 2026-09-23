„Ez a minimum...” – súlyos dolgot várnak el az ukránoktól a magyarok ellen

Az utolsó csepp vérükig és verejtékükig küzdeniük kell az ukrán labdarúgóknak a magyarok elleni Nemzetek Ligája-mérkőzésen. Erről a Sahtar Donyeck vezetőedzője, Arda Turan beszélt, akinek öt labdarúgója is a nemzeti csapatot erősíti.
Ukrajna kétszer is megmérkőzik Magyarországgal a Nemzetek Ligájában: előbb pénteken a Puskás Arénába látogat, majd október 5-én a szlovákiai Nagyszombaton fogadja Marco Rossi csapatát. A Sahtar Donyeck adja az egyik legtöbb, összesen öt játékost Andrea Maldera szövetségi kapitány együttesének.
A Sahtar Donyeck ukrán válogatott játékosai:
A pénteki Magyarország-Ukrajna Nemzetek Ligája mérkőzés előtt ezért a Sahtar vezetőedzőjét, Arda Turant is megkérdezték. A korábbi török válogatott labdarúgó pedig a tőle megszokott őszinteséggel reagált.
Az utolsó csepp vérükig és verejtékükig kell küzdeniük, ahogy azt az én vezetésem alatt is teszik. Ez a minimum, amit elvárok tőlük, és bízom benne, hogy képesek erre az ukrán válogatott mezben is
– fogalmazott csapata válogatottba behívott játékosairól Arda Turan.
Valerij Bondar a magyarok elleni mérkőzés előtt úgy fogalmazott, mindent meg kell tenniük azért, hogy az ukrán szurkolók nyugodtan ülhessenek le a tévé elé szurkolni.
Magyarország ellen nagyon nehéz lesz, mert jó lesz a szurkolás a stadionban
– mondta a Sahtar Donyeck válogatott játékosa.
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