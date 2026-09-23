„Ez a minimum...” – súlyos dolgot várnak el az ukránoktól a magyarok ellen

Az utolsó csepp vérükig és verejtékükig küzdeniük kell az ukrán labdarúgóknak a magyarok elleni Nemzetek Ligája-mérkőzésen. Erről a Sahtar Donyeck vezetőedzője, Arda Turan beszélt, akinek öt labdarúgója is a nemzeti csapatot erősíti.

Pénteken Magyarország-Ukrajna mérkőzéssel indult a Nemzetek Ligája a mieink számára

Fotó: Mediaworks / Facebook

Magyarország-Ukrajna (Nemzetek Ligája)

péntek, 20.45, tv: M4 Sport

Ukrajna ellen kezdjük a Nemzetek Ligáját

Ukrajna kétszer is megmérkőzik Magyarországgal a Nemzetek Ligájában: előbb pénteken a Puskás Arénába látogat, majd október 5-én a szlovákiai Nagyszombaton fogadja Marco Rossi csapatát. A Sahtar Donyeck adja az egyik legtöbb, összesen öt játékost Andrea Maldera szövetségi kapitány együttesének.

A Sahtar Donyeck ukrán válogatott játékosai: kapus: Dmitro Riznyk

védők: Mikola Matvijenko és Valerij Bondar

középpályások: Oleh Ocseretnyik és Jegor Nazarina

Az utolsó csepp vérükig és verejtékükig küzdeniük kell

A pénteki Magyarország-Ukrajna Nemzetek Ligája mérkőzés előtt ezért a Sahtar vezetőedzőjét, Arda Turant is megkérdezték. A korábbi török válogatott labdarúgó pedig a tőle megszokott őszinteséggel reagált.

Az utolsó csepp vérükig és verejtékükig kell küzdeniük, ahogy azt az én vezetésem alatt is teszik. Ez a minimum, amit elvárok tőlük, és bízom benne, hogy képesek erre az ukrán válogatott mezben is

– fogalmazott csapata válogatottba behívott játékosairól Arda Turan.

Arda Turan elvárja, hogy az ukránok az utolsó csepp vérükig és verejtékükig küzdjenek

Fotó: Mikolaj Barbanell

Valerij Bondar a magyarok elleni mérkőzés előtt úgy fogalmazott, mindent meg kell tenniük azért, hogy az ukrán szurkolók nyugodtan ülhessenek le a tévé elé szurkolni.

Magyarország ellen nagyon nehéz lesz, mert jó lesz a szurkolás a stadionban

– mondta a Sahtar Donyeck válogatott játékosa.