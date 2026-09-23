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„Ez a minimum...” – súlyos dolgot várnak el az ukránoktól a magyarok ellen

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors Nemzetek Ligája
PUBLIKÁLÁS: 2026. szeptember 23. 13:00
UkrajnaMagyarország
A Sahtar Donyeck öt labdarúgót ad az ukrán válogatottnak, Arda Turan vezetőedző pedig elvárja, hogy játékosai az utolsó csepp vérükig és verejtékükig küzdjenek a magyarok ellen. Valerij Bondar nagyon nehéz Nemzetek Ligája-mérkőzésre számít a Puskás Arénában.
Bors
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Az utolsó csepp vérükig és verejtékükig küzdeniük kell az ukrán labdarúgóknak a magyarok elleni Nemzetek Ligája-mérkőzésen. Erről a Sahtar Donyeck vezetőedzője, Arda Turan beszélt, akinek öt labdarúgója is a nemzeti csapatot erősíti.

Magyarország-Ukrajna mérkőzéssel indult a Nemzetek Ligája
Pénteken Magyarország-Ukrajna mérkőzéssel indult a Nemzetek Ligája a mieink számára
Fotó: Mediaworks / Facebook
  • Magyarország-Ukrajna (Nemzetek Ligája)
  • péntek, 20.45, tv: M4 Sport

Ukrajna ellen kezdjük a Nemzetek Ligáját

Ukrajna kétszer is megmérkőzik Magyarországgal a Nemzetek Ligájában: előbb pénteken a Puskás Arénába látogat, majd október 5-én a szlovákiai Nagyszombaton fogadja Marco Rossi csapatát. A Sahtar Donyeck adja az egyik legtöbb, összesen öt játékost Andrea Maldera szövetségi kapitány együttesének.

A Sahtar Donyeck ukrán válogatott játékosai:

  • kapus: Dmitro Riznyk
  • védők: Mikola Matvijenko és Valerij Bondar
  • középpályások: Oleh Ocseretnyik és Jegor Nazarina

Az utolsó csepp vérükig és verejtékükig küzdeniük kell

A pénteki Magyarország-Ukrajna Nemzetek Ligája mérkőzés előtt ezért a Sahtar vezetőedzőjét, Arda Turant is megkérdezték. A korábbi török válogatott labdarúgó pedig a tőle megszokott őszinteséggel reagált.

Az utolsó csepp vérükig és verejtékükig kell küzdeniük, ahogy azt az én vezetésem alatt is teszik. Ez a minimum, amit elvárok tőlük, és bízom benne, hogy képesek erre az ukrán válogatott mezben is

fogalmazott csapata válogatottba behívott játékosairól Arda Turan.

Arda Turan elvárja, hogy az ukránok az utolsó csepp vérükig és verejtékükig küzdjenek
Fotó: Mikolaj Barbanell

Valerij Bondar a magyarok elleni mérkőzés előtt úgy fogalmazott, mindent meg kell tenniük azért, hogy az ukrán szurkolók nyugodtan ülhessenek le a tévé elé szurkolni.

Magyarország ellen nagyon nehéz lesz, mert jó lesz a szurkolás a stadionban

– mondta a Sahtar Donyeck válogatott játékosa.

 

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