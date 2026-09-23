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A hízás ára: könnyen 60 kilós pofont adhatunk az ízületeinknek

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors hízás
PUBLIKÁLÁS: 2026. szeptember 23. 13:19
ízületektúlsúly
Magyarországon a lakosság 59 százaléka túlsúlyos vagy elhízott, azaz minden második ember érintett. A plusz kilók nemcsak a mérlegen ijesztőek: a mozgásszervi rendszer is minden lépésnél megérzi őket. A térd, a csípő és a gerinc különösen nagy terhelésnek lehet kitéve, miközben a fájdalom és a mozgáshiány könnyen ördögi kört indíthat el.
Bors
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A túlsúly következményeiről elsősorban a szív- és érrendszeri, illetve anyagcsere-betegségek kapcsán beszélünk, miközben a mozgásszervi hatásokról kevesebb szó esik. Pedig járás közben az ízületekre nehezedő nyomás a testsúly többszöröse is lehet. Szentiványi Rita, a MozgásKlinika alapítója, szakmai vezetője rávilágított: 10 kilogramm testsúlytöbblet járás közben akár 36–60 kilogramm-erővel is növelheti a térdízületre ható terhelést minden egyes lépésnél.

A hízás ára: könnyen 60 kilós pofont adhatunk az ízületeinknek
A hízás ára: könnyen 60 kilós pofont adhatunk az ízületeinknek Fotó: Witthaya Prasongsin / GettyImages

A túlsúly önmagában nem jelenti azt, hogy valakinek szükségszerűen fájdalmai lesznek, de a tartós többletterhelés komoly kihívást jelent a mozgásszervi rendszer számára. Különösen akkor, ha már meglévő térd-, csípő- vagy gerincpanasz is fennáll

– mondta Szentiványi Rita.

Fájdalom, kevesebb mozgás, még nagyobb terhelés

A probléma könnyen önmagát erősítő folyamattá válhat. Ha valakinek fáj a térde, a dereka vagy a csípője, természetes reakció lehet, hogy kevesebbet mozog. A mozgáshiány miatt azonban gyengülhet az izomzat és csökkenhet a terhelhetőség, ami tovább nehezíti az aktív életmódot.

Ezért túlsúly esetén sem a mozgás elhagyása a megoldás, hanem a megfelelő mozgásforma megtalálása. 

Nem az a cél, hogy valaki egyik napról a másikra intenzív edzésbe kezdjen. Először azt kell felmérni, milyen állapotban van a mozgásszervi rendszere, milyen terhelést bír, és milyen mozgással lehet biztonságosan javítani az izomerőt és a terhelhetőséget. A fokozatosság ebben kulcsfontosságú

– hangsúlyozta a MozgásKlinika szakmai vezetője.

Már néhány kilogramm is számíthat

A testsúly csökkentése és a rendszeres, megfelelően megválasztott mozgás egymást erősítő folyamat lehet. Egy térdízületi kopással élő túlsúlyos, illetve elhízott felnőtteket vizsgáló kutatás szerint minden leadott kilogramm körülbelül négyszeresére csökkentette a térdízületre jutó terhelést járás közben. Vagyis már kisebb súlyvesztés is hozzájárulhat az ízületek tehermentesítéséhez.

A visszatérő térd-, csípő-, derék- vagy lábfájdalmat ezért nem érdemes egyszerűen a túlsúly számlájára írni. Ha a panasz tartósan fennáll, romlik vagy a mozgás beszűkülésével jár, érdemes szakemberhez fordulni. A gyógytorna és a manuálterápia a fájdalom enyhítése mellett a mozgásfunkciók javításában és a fokozatos terhelés kialakításában is szerepet kaphat.

A megfelelő szakmai háttér és a személyre szabott terápia mellett legalább ilyen fontos, hogy a páciens hosszú távon is hozzáférjen a minőségi ellátáshoz. A MozgásKlinika növekedésének egyik legfontosabb célja éppen az, hogy minél több helyen, egységes szakmai szemlélettel tudjunk segítséget nyújtani

– mondta Czeglédi Tamás, a MozgásKlinika társalapítója és stratégiai vezetője.

A MozgásKlinika, az ország egyik legnagyobb gyógytorna- és manuálterápiás magánklinika-hálózataként, immár több mint 25 helyszínen várja pácienseit országszerte. A folyamatos fejlődés újabb fontos mérföldkőhöz érkezett: megnyitotta kapuit a MozgásKlinika Franchise- és Oktatási Központ. Az új bázis nem csupán egy új rendelő, hanem a hálózat szakmai és operatív központja, valamint a terapeuták képzésének és folyamatos szakmai fejlődésének új otthona.

További információ:

www.mozgasklinika.hu

Kapcsolat:

info@mozgasklinika.hu

 

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