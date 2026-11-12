Nem hiszed el, mit művelt Azahriah az Astoria aluljárójában az éjszaka közepén! – Videó

Bizonyára sokan tapasztalták már, hogy Budapest utcáin vagy aluljáróiban néha egészen meglepő dolgok történhetnek, ám arra valószínűleg senki sem számított, ami az Astoria aluljárójában zajlott a hajnali órákban. Oláh Marcell, aki évek óta kitartóan utcazenészként próbálja bontogatni a szárnyait, nemrégiben eljutott egy olyan mélypontra, amikor komolyan elgondolkodott azon, hogy végleg feladja a zenélést. Az élet azonban a legváratlanabb pillanatokban képes hatalmas fordulatot hozni, ami ezúttal Azahriah képében érkezett.

Azahriah koncertjére az aluljáróban aligha számíthatott bárki is (Fotó: Origo)

Azahriah örömzenélt az Astorián

Marcell hajnali 1 óra körül a megszokott helyén zenélt, amikor a ritkás éjszakai járókelők között hirtelen kiszúrt egy ismerős arcot. Nem más haladt el mellette, mint az ország egyik legsikeresebb előadója, Azahriah. Az utcazenész nem habozott: miután a Green Day egyik slágerét játszotta és látta, hogy a sztár rámosolyog, azonnal rákezdett Azahriah Figyelj című dalára. Ami ezután következett, az tiszta varázslat volt. A fiatal énekes az RTL Reggeli műsorában mesélt a nem mindennapi találkozásról, kiemelve, hogy semmiféle előre megbeszélt akcióról nem volt szó.

Virális lett a videó

Azahriah korábban is többször hangoztatta már, hogy mennyire imádja az utcazenélés varázsát, és most sem habozott. Mindenféle stúdiótechnika vagy effektek nélkül, teljesen tisztán és élőben énekelt az utcazenésszel az aluljáróban, hatalmas meglepetést okozva az éjszakai utazóknak.

A spontán örömzenélésről készült videó óriásit megy minden platformon. A kommentszekcióban pedig rajongók ezrei fejezték ki elismerésüket, de a hazai sztárvilág is egy emberként mozdult meg: többek között Csuti és számos más ismert személyiség is gratulált a produkcióhoz. A kommentelők kivétel nélkül kiemelték Azahriah végtelen alázatát, közvetlenségét és persze Marcell tehetségét. Ez a pár perces spontán koncert nemcsak felejthetetlen élményt nyújtott a szerencsés járókelőknek, hanem teljesen új lendületet adott a fiatal utcazenésznek is.