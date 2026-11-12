Újabb fordulat a Beckham család botrányában: Victoria váratlan lépést tett fia, Brooklyn felé

Úgy tűnik, Victoria Beckham megpróbálja elsimítani a családi viszályt, amely hónapok óta mérgezi a Beckham család életét. A divattervező állítólag visszaadja legidősebb fiának a saját nevéhez kapcsolódó védjegyjogokat – így rendezve azt az ügyet, amelyről a 27 éves séf korábban azt állította, hogy a szülei megpróbálták megvesztegetni őt. Ez a váratlan gesztus akár a békülés első lépése is lehet, de egyelőre kérdéses, hogy Brooklyn Beckham hajlandó-e fogadni ezt a közeledést.
Újabb fordulat következhet a Beckham-család egyre elmérgesedő viszályában: Victoria Beckham állítólag úgy döntött, hogy átadja fiainak a nevükhöz kapcsolódó védjegyjogokat. A Daily Mail beszámolója szerint a divattervező már el is intézte az ehhez szükséges papírmunkát, így Brooklyn, Romeo és Cruz a következő hónapban – a védjegyek megújításakor – saját maguk rendelkezhetnek majd a nevükkel kapcsolatos jogokról.
A védjegyeket még 2016 decemberében jegyeztették be, és idén decemberben járnak le. Egy, a családhoz közel álló forrás szerint David Beckham és felesége eredetileg azért tették mindezt, hogy megóvják gyerekeik nevét attól, hogy mások üzleti célokra használják fel azokat. Mostanra azonban a három fiú felnőtt, saját karrierrel és vállalkozásokkal rendelkeznek, ezért elérkezettnek látták az időt arra, hogy átadják nekik a döntés lehetőségét. Harper Beckham esetében a helyzet azonban változatlan marad, hiszen ő még kiskorú.
Victoria Beckham mostani intézkedése különösen fontos lehet, hiszen éppen a névhasználat körüli vita volt az egyik legsúlyosabb pontja annak a családi konfliktusnak, amelyet Brooklyn Beckham idén januárban a nyilvánosság elé tárt. A 27 éves férfi azt állította, hogy szülei többször is nyomást gyakoroltak rá, sőt megpróbálták megvesztegetni őt, hogy mondjon le a neve feletti jogokról. Ez a mostani lépés tehát akár megnyithatja a kaput egy esetleges békülés felé.
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