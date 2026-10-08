Leesett a szemtanú álla: titokzatos UFO bukkant fel az éjszakai égbolton - Videó!

Videón is sikerült megörökíteni azt a különös, háromszög alakú fénysorozatot, amint hangtalanul mozgott az éjszakai égbolton. Az érdekes felvételt a napokban hozták nyilvánosságra, és amelyet még augusztus 23-án rögzítettek Wolverhampton városában. A szemtanú egy, az UFO-észlelésekkel foglalkozó nonprofit szervezetnek, a Mutual UFO Networknek úgy nyilatkozott, az édesanyja volt az, aki elsőként felfigyelt a szokatlan jelenségre, amit nem sokkal később a saját szemével is láthatott.

Különös UFO bukkant fel az éjszakai égbolton / Fotó: YouTube (képernyőfotó)

Különös UFO bukkant fel az éjszakai égbolton

A szemtanú kiemelte, a furcsa fény nem adott ki semmiféle zajt, mialatt simán és lassan mozgott az égen.

Ami különösen felkeltette a figyelmünket, az az volt, ahogy a három fény mozgás közben is megtartotta az egymáshoz viszonyított helyzetét

- emlékezett vissza az illető, azt is jelezve, a feltételezett UFO egész végig csak lebegett az égbolton, folyamatosan megtartva a háromszög alakú elrendezést, bármiféle hirtelen gyorsulás vagy szokatlan manőverezés nélkül.

Miután a felvétel napvilágot látott, több feltételezés is felmerült a fények mibenlétével kapcsolatban: míg akadtak, akik úgy vélték, valóban egy földönkívüli űrhajó jelent meg, addig mások inkább egy nagyon is földi járműnek találták, egyes érvelések szerint pedig vagy drónok sorozata, vagy lámpások voltak, amelyek csupán a szemtanúk perspektívájából tűntek összekapcsolódónak - írja a Coast to Coast AM.

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