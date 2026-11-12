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A TikTokon keresztül csábítják a fiatal lányokat a szexiparba – állítja egy jelentés

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors TikTok
PUBLIKÁLÁS: 2026. november 12. 21:00
OnlyFansszex
A kutatók szerint a TikTokon egyre több olyan tartalom jelenik meg, amely vonzó életmódként mutatja be az OnlyFans világát, miközben a célközönség között rengeteg fiatal is van.

Egy friss jelentés szerint a TikTok hozzájárul a szexipar népszerűsítéséhez és elfogadottabbá tételéhez. A kutatók úgy látják, hogy népszerű OnlyFans-szereplők ártatlannak tűnő videókkal építenek követőtábort, miközben burkolt jelekkel terelik érdeklődőiket a máshol elérhető felnőtt tartalmak felé – olvasható a belga Nieuwsblad oldalán.

TikTok
Egy friss jelentés szerint a TikTok ártatlannak tűnő videókon keresztül terelheti a fiatalokat az OnlyFans és a szexipar felé.
Fotó: AFP

Ártatlan TikTok-videók mögött rejtőzik a reklám

A brit Cease és az ausztrál Collective Shout egy éven át követte több népszerű, fiatal női OnlyFans-szereplő TikTok-bejegyzéseit, majd azt is megvizsgálta, milyen tartalmakat ajánl a platform algoritmusa.

A vizsgált videók sokszor teljesen hétköznapinak tűnnek: vásárlásról, sütésről, sminkelésről, bőrápolásról vagy háziállatokról szólnak. A készítők azonban különféle kódokkal utalnak arra, hogy felnőtteknek szóló anyagaik más felületen érhetők el. 

A „porn” helyett például a „corn” szót használják, vagy kukoricaemojival tesznek egyértelmű utalást.

A jelentés szerint több videó azt a benyomást kelti, hogy az OnlyFans gyors meggazdagodást, szabadságot és fényűző életet kínál. Luxusautók, hatalmas házak, készpénzkötegek és magánrepülők is feltűnnek a felvételeken.

Melinda Tankard Reist, a Collective Shout munkatársa szerint a TikTok „ipari méretű digitális strici”, amely a lányokat a szexipar felé tereli.

A kutatás készítői azért tartják különösen problémásnak a jelenséget, mert a TikToknak rengeteg fiatal felhasználója van, miközben több ismert OnlyFans-sztár is ezen a platformon vált ismertté. 

Közéjük tartozik Sophie Rain és Ari Kytsya is, akik jelentős követőtáborral rendelkeznek.

A jelentés ugyanakkor arra is rámutat, hogy az OnlyFans korántsem garantálja a sikert. A platform saját adatai alapján a legnagyobb 5000 alkotó 2016 óta egyenként több mint egymillió dollárt keresett, az ötmillió regisztrált készítő átlagos éves bevétele azonban mindössze körülbelül 1000 dollár.

Szigorúbb szabályokat sürgetnek

A Cease és a Collective Shout szerint a kiskorúak védelmét nemcsak a pornográf tartalmakra, hanem a szexipart népszerűsítő bejegyzésekre is ki kellene terjeszteni.

A TikTok azt közölte, hogy szigorúan tiltja a szexuális tartalmak megosztását és megjelenítését, valamint technológiai megoldásokkal igyekszik megakadályozni, hogy korhatáros anyagok eljussanak a tinédzserekhez.

Az OnlyFans szintén reagált a jelentésre. A vállalat hangsúlyozta, hogy szolgáltatását kizárólag 18 éven felüliek használhatják, és szigorú regisztrációs eljárásokkal próbálják kiszűrni a kiskorúakat.

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