A Kísértés: Két kísértő is többet akar Sanyától! Eláruljuk, hogy újra felvillan-e a piros lámpa

Sanya a szerdai adásban Tinát választotta randipartnerének. Ez azonban nem úgy sült el, ahogy Sanya tervezte, mivel az álomrandi is szóba került, ami arra ad majd alkalmat, hogy a fiúk kiválasszák a legszimpatikusabb lányt számukra és velük menjenek el egy közös programra. Bogi párja azonban még mindig vacilál, hogy Tina vagy Alexa legyen a partnere. A fekete hajú kísértő lány azonban elárulta, hogy csak akkor lehet közöttük valami a műsor után, ha Sanya őt viszi el az álomrandira A Kísértés műsorának utolsó hetében.

A Kísértés Sanyája elengedte kapcsolatát és inkább a kísértő lányokra összepontosít (Fotó: TV2)

Tina kezdi megunni A Kísértés műsora alatt kialakult kapcsolatát

Alexa közölte kiszemeltjével, hogy a randija után vele szeretne aludni az este folyamán, ami nyilván nem csak neki volt tervben, hanem Tinának is.

Kezdem azt érezni Sanyával kapcsolatban, hogy neki is pontot kellene tenni ennek az Alexa-Tina-Sanya háromszögnek a végére. Ezt az esetet nyilván túl is gondolhatom a sok befolyásoló tényező miatt, attól függetlenül ez a véleményem. Ha nem akar tőle semmit, akkor miért tartja még mindig ennyire a közelében? Ez bennem a legnagyobb kérdőjel

– jelentette ki Tina.

Sanya ezek után felvetette az ötletet, hogy Alexát vinné el a randira, viszont a műsor után felveszi Tinával a kapcsolatot, de a kísértő egyből leszögezte, hogy ez nem lehetséges nála.

A Kísértés 2026-os évadának egyik legsikeresebb kísértő lánya lett Tina, aki kicsivel később érkezett a többiekhez képest (Fotó: Mediaworks Archív)

Sanya ismét nem engedte be magához Tinát

Az az igazság, ha beengedem a szobámba, akkor tartok attól, hogy még több piros lámpát nyomunk

– árulta el, majd kiküldte a kísértőt a szobájából.

„Megmondom őszintén, kezd elegem lenni ezekből a romantikus sétákból. Amikor már hetedjére, nyolcadjára sétálunk el ahhoz az ajtóhoz, akkor az már idegőrlő” – mondta Tina, aki amint visszatért a szobába, már Alexa el is indult Sanya felé.

Nagy volt a kísértés, de ennek is ellen tudott állni. „Nyilván jó érzés, hogy ennyien versengenek értem. Most mondjam azt, hogy meg vagyok lepődve? Csinálják csak” – jegyezte meg Sanya.

Jövő héten folytatódik A Kísértés műsora, ahol ismét szembesülhetnek a párok egymás videóival, ami bizonyára újabb feszültségeket okoz majd.