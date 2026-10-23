Vérfagyasztó titok az 51-es körzetből: egy hüllőszerű földönkívüli végzett az amerikai elitkatonával?

Egy volt amerikai katonai mesterlövész azt állítja, hogy egy elit alakulat katonájával egy hüllőszerű földönkívüli végzett az 51-es körzet közelében lezajlott titkos tűzharc során.

51-es körzet: egy volt amerikai mesterlövész szerint földönkívüli ölhetett meg egy elitkatonát Fotó: 123RF

51-es körzet: egy volt amerikai mesterlövész szerint földönkívüli ölhetett meg egy elitkatonát

Nick Betts, a Liberty Risk című podcast egyik műsorvezetője szerint az esetről az amerikai hadsereg Különleges Műveletek Egyesített Parancsnokságának (JSOC) egyik, névtelenségbe burkolózó veteránja beszélt neki egy lengyelországi, italozással töltött éjszakán.

Betts beszámolója szerint az észak-karolinai Fort Bragg katonai bázisról különlegesen kiképzett katonákat vezényeltek a helyszínre, akiket csúcstechnológiás energiafegyverekkel szereltek fel. Feladatuk az volt, hogy felkutassanak és ártalmatlanítsanak három földönkívüli betolakodót, akik behatoltak a legendás nevadai létesítmény, az 51-es körzet közelében található föld alatti komplexumba.

A titkos katonai akciót állítólag azután indították el, hogy a szigorúan őrzött létesítménnyel váratlanul minden rádiókapcsolat megszakadt, a helyszínre küldött gyorsreagálású egységnek pedig nyoma veszett.

Betts elmondása szerint a hatfős kommandót egy Black Hawk helikopterrel szállították a helyszínre, ahonnan a katonák mélyen behatoltak a föld alatti alagútrendszerbe. A küldetés azonban hamar véres fordulatot vett, amikor szembetalálkoztak az egyik földönkívüli lénnyel.

Azt mondták, hogy ki**szottul tüzet nyitottak erre a két lábon járó, kissé hüllőszerű teremtményre, amelynek ujjai is voltak, és valamiféle fegyverrendszert használt

– idézte fel Betts.

Mielőtt azonban a katonák végezhettek volna a lénnyel, az egy irányított energiájú fegyverrel támadt rájuk.

Ahogy megpróbálták megkerülni, a bal szélen haladó katonát az egyik ilyen ki**szott fegyverrel egyenesen mellkason találták, és a szerencsétlen meghalt

– fogalmazott Betts.

Az Irakban és Afganisztánban is szolgált egykori mesterlövész szerint az egységnek végül sikerült mindhárom hüllőszerű földönkívülit megölnie, az összecsapás azonban azonnali és súlyos következményekkel járt.