Vérfagyasztó titok az 51-es körzetből: egy hüllőszerű földönkívüli végzett az amerikai elitkatonával?

Egy volt amerikai katonai mesterlövész azt állítja, hogy egy elit alakulat katonájával egy hüllőszerű földönkívüli végzett az 51-es körzet közelében lezajlott titkos tűzharc során.
Nick Betts, a Liberty Risk című podcast egyik műsorvezetője szerint az esetről az amerikai hadsereg Különleges Műveletek Egyesített Parancsnokságának (JSOC) egyik, névtelenségbe burkolózó veteránja beszélt neki egy lengyelországi, italozással töltött éjszakán.
Betts beszámolója szerint az észak-karolinai Fort Bragg katonai bázisról különlegesen kiképzett katonákat vezényeltek a helyszínre, akiket csúcstechnológiás energiafegyverekkel szereltek fel. Feladatuk az volt, hogy felkutassanak és ártalmatlanítsanak három földönkívüli betolakodót, akik behatoltak a legendás nevadai létesítmény, az 51-es körzet közelében található föld alatti komplexumba.
A titkos katonai akciót állítólag azután indították el, hogy a szigorúan őrzött létesítménnyel váratlanul minden rádiókapcsolat megszakadt, a helyszínre küldött gyorsreagálású egységnek pedig nyoma veszett.
Betts elmondása szerint a hatfős kommandót egy Black Hawk helikopterrel szállították a helyszínre, ahonnan a katonák mélyen behatoltak a föld alatti alagútrendszerbe. A küldetés azonban hamar véres fordulatot vett, amikor szembetalálkoztak az egyik földönkívüli lénnyel.
Azt mondták, hogy ki**szottul tüzet nyitottak erre a két lábon járó, kissé hüllőszerű teremtményre, amelynek ujjai is voltak, és valamiféle fegyverrendszert használt
– idézte fel Betts.
Mielőtt azonban a katonák végezhettek volna a lénnyel, az egy irányított energiájú fegyverrel támadt rájuk.
Ahogy megpróbálták megkerülni, a bal szélen haladó katonát az egyik ilyen ki**szott fegyverrel egyenesen mellkason találták, és a szerencsétlen meghalt
– fogalmazott Betts.
Az Irakban és Afganisztánban is szolgált egykori mesterlövész szerint az egységnek végül sikerült mindhárom hüllőszerű földönkívülit megölnie, az összecsapás azonban azonnali és súlyos következményekkel járt.
Betts állítása szerint a parancsnokok a helyszínen elhamvasztották az elesett katona holttestét, annak ellenére, hogy bajtársai hevesen tiltakoztak a döntés ellen, mivel a férfi katolikus vallású volt. A történtek eltussolására ráadásul egy hamis történetet is kitaláltak: a hivatalos verzió szerint a katona egy kiképzés közben bekövetkezett robbanásban vesztette életét.
Betts úgy írta le a titkos létesítményt, mintha az egyenesen a Függetlenség napja című sci-fi kasszasikerből került volna elő. Elmondása szerint biometrikus tenyérszkennerek, íriszazonosító rendszerek és üvegezett megfigyelőállások sorakoztak benne, a technológiai felszereltsége pedig messze meghaladta még a Pentagonban alkalmazott megoldások színvonalát is.
Bár a történetet egy italozással töltött estén hallotta, Betts azt állítja, hogy másnap reggel hat órakor rádöbbent, hogy az elhangzottakat nagyon is komolyan kell vennie. Ekkor ugyanis a JSOC egy másik veteránja, aki állítólag maga is részt vett a titkos bevetésen, számon kérte rajta a történteket és megfenyegette, hogy erről soha nem beszélhet senkinek.
Állítása szerint az eset után mindkét katona azonnal kiszállt abból a dokumentumfilmből, amelyet Lengyelországban forgattak, és minden kapcsolatot megszakítottak vele. Az amerikai hadsereg és a Fehér Ház következetesen tagadja, hogy bármiféle kézzelfogható bizonyíték létezne a földönkívüliek jelenlétére – számolt be róla a Daily Star.
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