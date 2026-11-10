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Meghalt Robert De Niro ikreinek édesanyja

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PUBLIKÁLÁS: 2026. november 10. 14:30
szklerózis multiplexMiami ViceRobert de Niro
Toukie Smith 74 éves korában hosszú betegeskedés után elhunyt. A modell és színésznő halálhírét Robert De Niróval közös gyermekei jelentették be.
Fekete Ágnes
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74 éves korában meghalt Toukie Smith, Robert De Niro egykori nagy szerelme. A modellként és színésznőként is ismert sztár hosszú ideje súlyos betegséggel, szklerózis multiplex-szel küzdött. Halálhírét a színésszel közös ikergyermekei jelentették be, akik megható szavakkal búcsúztak édesanyjuktól.

Robert De Niro egykori nagy szerelme, Toukie Smith 74 éves korában elhunyt
Robert De Niro egykori nagy szerelme, Toukie Smith 74 éves korában elhunyt
(Fotó: PHOTOlink / MediaPunch /  Northfoto)
  • November 4-én 74 éves korában meghalt Robert De Niro egykori szerelme
  • Toukie Smith szklerózis multiplex-szel küzdött és végül egy New York-i kórházban hunyt el
  • Halálhírét a színésszel közös gyermekei jelentették be.

Hosszú betegség után meghalt Robert De Niro egykori nagy szerelme

74 éves korában meghalt a modellként és színésznőként is ismert Toukie Smith. A PEOPLE beszámolója szerint Robert De Niro egykori szerelme november 4-én, egy New York-i kórházban hunyt el, miután hosszú és bátor küzdelmet folytatott a szklerózis multiplex nevű betegséggel. Halálhírét a színésszel közös ikergyermekei, Airyn és Julian jelentették be.

Toukie Smith modellként és színésznőként is nagy sikereket ért el
Toukie Smith modellként és színésznőként is nagy sikereket ért el
(Fotó: PHOTOlink /MediaPunch /  Northfoto)

Toukie Smith karrierje

Modell

Robert De Niro egykori szerelme 1952. szeptember 25-én született Philadelphiában, Doris Smith néven. Különleges becenevét - a Toukie-t - a nagymamájától kapta, aki egy sok energiával teli, piros tűzoltóautóról szóló gyermeklemez nyomán kezdte így becézni őt. Toukie Smith karrierje az 1970-es évek elején indult be, és olyan nagy nevekkel is együtt dolgozott, mint a Givenchy, Thierry Mugler és az Issey Miyake. 1978-ban pedig a Bloomingdale's az év modelljének választotta, ami karrierje egyik fontos elismerése volt. De számára a divat nem csupán munka volt, hanem családi örökség is. Bátyja, Willi Smith ugyanis a korszak egyik meghatározó tervezőjének számított. 

Színésznő

A modellkedés után Toukie Smith színésznőként is kipróbálta magát. A nyolcvanas évek végén egyre több televíziós és filmes lehetőséget kapott, 1987-ben pedig még a nagy sikerű Miami Vice több epizódjában is szerepelt. Az igazi ismertséget azonban az NBC 227 című szitkomja hozta meg számára. 

Étteremtulajdonos

A színészet mellett később az üzleti életben is szerencsét próbált: New Yorkban saját éttermet nyitott, amely a Toukie's nevet kapta, és ami egy ideig a város egyik közkedvelt helye volt. Az ebből befolyt bevételeket pedig jótékony célokra fordította. 

Toukie Smith és Robert De Niro kapcsolata 1988-1996-ig tartott
Toukie Smith és Robert De Niro kapcsolata 1988-tól 1996-ig tartott
(Fotó: PHOTOlink /MediaPunch /  Northfoto)

Toukie Smith Robert De Niróval való szerelme

Toukie Smith magánélete miatt is gyakran került a figyelem középpontjába, hiszen 1988-ban összejött Robert De Niróval. A világhírű színésszel való románcából 1995-ben két ikergyermeke is született: Airyn és Julian. Egy évvel később azonban különváltak útjaik és onnantól kezdve a modell igyekezett minél kevesebb információt megosztani a magánéletéről. 

 

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