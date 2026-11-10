Meghalt Robert De Niro ikreinek édesanyja

74 éves korában meghalt Toukie Smith, Robert De Niro egykori nagy szerelme. A modellként és színésznőként is ismert sztár hosszú ideje súlyos betegséggel, szklerózis multiplex-szel küzdött. Halálhírét a színésszel közös ikergyermekei jelentették be, akik megható szavakkal búcsúztak édesanyjuktól.

Robert De Niro egykori nagy szerelme, Toukie Smith 74 éves korában elhunyt

(Fotó: PHOTOlink / MediaPunch / Northfoto)

November 4-én 74 éves korában meghalt Robert De Niro egykori szerelme

egykori szerelme Toukie Smith szklerózis multiplex-szel küzdött és végül egy New York-i kórházban hunyt el

szklerózis multiplex-szel küzdött és végül egy New York-i kórházban hunyt el Halálhírét a színésszel közös gyermekei jelentették be.

Hosszú betegség után meghalt Robert De Niro egykori nagy szerelme

74 éves korában meghalt a modellként és színésznőként is ismert Toukie Smith. A PEOPLE beszámolója szerint Robert De Niro egykori szerelme november 4-én, egy New York-i kórházban hunyt el, miután hosszú és bátor küzdelmet folytatott a szklerózis multiplex nevű betegséggel. Halálhírét a színésszel közös ikergyermekei, Airyn és Julian jelentették be.

Toukie Smith modellként és színésznőként is nagy sikereket ért el

(Fotó: PHOTOlink /MediaPunch / Northfoto)

Toukie Smith karrierje

Modell

Robert De Niro egykori szerelme 1952. szeptember 25-én született Philadelphiában, Doris Smith néven. Különleges becenevét - a Toukie-t - a nagymamájától kapta, aki egy sok energiával teli, piros tűzoltóautóról szóló gyermeklemez nyomán kezdte így becézni őt. Toukie Smith karrierje az 1970-es évek elején indult be, és olyan nagy nevekkel is együtt dolgozott, mint a Givenchy, Thierry Mugler és az Issey Miyake. 1978-ban pedig a Bloomingdale's az év modelljének választotta, ami karrierje egyik fontos elismerése volt. De számára a divat nem csupán munka volt, hanem családi örökség is. Bátyja, Willi Smith ugyanis a korszak egyik meghatározó tervezőjének számított.

Színésznő

A modellkedés után Toukie Smith színésznőként is kipróbálta magát. A nyolcvanas évek végén egyre több televíziós és filmes lehetőséget kapott, 1987-ben pedig még a nagy sikerű Miami Vice több epizódjában is szerepelt. Az igazi ismertséget azonban az NBC 227 című szitkomja hozta meg számára.

Étteremtulajdonos

A színészet mellett később az üzleti életben is szerencsét próbált: New Yorkban saját éttermet nyitott, amely a Toukie's nevet kapta, és ami egy ideig a város egyik közkedvelt helye volt. Az ebből befolyt bevételeket pedig jótékony célokra fordította.