Pintér Tibor a házasságról: „Amint az ember megnősül, valami eltörik”

Évekig a kereskedelmi tévék egyik legismertebb arca volt, ma inkább a lovai, a társulata és a növendékei körében érzi otthon magát. Pintér Tibor őszintén mesélt arról, miért hagyta ott a biztosat a bizonytalanért, és milyen örökséget szeretne maga után hagyni.

Pintér Tibor a lovai között érzi otthon magát

(Fotó: hot! magazin/Szabolcs László)

Pintér Tibor a nulláról építette fel a Nemzeti Lovas Színházat

a nulláról építette fel a Nemzeti Lovas Színházat A celeblétét tudatosan a minimálisra csökkentette

Édesapja elvesztését nagyjából másfél év alatt tudta feldolgozni

Bevallotta, hogy ma jobban fél a házasságtól, mint korábban

Pintér Tibor a lovas színházról, a gyászról és a házasságról is őszintén beszélt

A színész a hot! magazinnak adott mélyinterjújában a pályája fordulópontjairól, a családjáról és a jövőbeli terveiről is mesélt.

Gyakorlatilag a nulláról építetted fel a Nemzeti Lovas Színházat, közel egy éve pedig új épületbe költöztetek a Kincsem Parkban. Mennyire vagy elégedett azzal, ahol most tartotok?

Lényegében minden álmom valóra válik. Persze ezt nem egyedül csináltam, hanem a kollégáimmal, a barátaimmal: olyanok vagyunk, mint egy nagy család. A lovas színházat Komáromban kezdtem, ott is én alapítottam, aztán rájöttem, hogy ez jóval túlmutat egy kisebb projekten, és Budapestre kell hozni.

Amikor belevágtál, volt benned félelem?

Az egész szakmai pályám tulajdonképpen arról szólt, hogy otthagytam a biztosat a bizonytalanért. Lehettem volna alkalmazott színész bármelyik színházban, én viszont azonnal belevágtam valami egészen másba: színiiskolát nyitottam Szigetszentmiklóson. Azt, hogy jól tudok fiatalokkal dolgozni, édesapámtól örököltem. Aztán kitaláltam a lovas színházat.

Mindenki hülyének nézett, hiszen igazán komolyan ezt még senki nem csinálta.

Ma ebből tartok fenn egy társulatot, nagyjából harmincegy fiatalnak adok munkát. Fontos viszont elmondanom: egyik út sem jobb vagy rosszabb a másiknál. Én ma már nem gondolkodom vendégszereplésen, nem is lenne rá időm.

Volt olyan pillanat, amikor fel akartad adni a színházat, mert túl nagy falatnak tűnt?

Az első pár évben voltak kétkedők – még az édesanyám is. Ő szeret engem a legjobban, és én is őt, de még ma is azt mondja: „Kisfiam, ne csináld ezt a lovas színházat, menj az Operába, hófehér ingben, frakkban énekelj!” De meg kell érteni, hogy nem hófehér bokacsizmás gyerek lettem, hanem egy vadócabb, harcosabb karakter. De a kérdésedre válaszolva: egy idő után annyira egyenes és tiszta volt számomra az út, hogy nem merült fel a feladás. Ma már látszik, hogy működik, én pedig bebizonyítom a világnak, hogy a lovas színház nagyon jó színházi műfaj, és beírjuk magunkat a színháztörténelembe.