Black Friday: így ismerjük fel a csali akciókat!

Bár az uniós szabályozás már szigorúbb keretek közé szorította a Black Friday előtti áremeléseket, egyes kereskedők még mindig találnak kiskaput. A törvény ugyanis csak a megelőző 30 nap legalacsonyabb összegének feltüntetésére kötelezi az eladót az akciós ajánlat mellett. Így ha egy üzlet már 2-3 hónappal korábban felviszi a termék értékét, majd azt csak a leértékelések idején állítja vissza az eredeti szintre, a trükk a korlátozás ellenére is működhet. Ezért érdemes már a fekete péntek előtti hónapokban is szemmel tartani az összehasonlító oldalakat.

Black Friday: ne hagyd, hogy megtévesszenek az akciók!

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Black Friday: Óvakodjunk a siettetéstől!

A „már csak 1 darab elérhető” vagy „utolsó darabok a raktáron” jelzéssekkel a webshopok sokszor fogyóban lévőnek mutatják a készletet, hogy ezzel impulzusvásárlásra kényszerítsenek. A sürgető kiírások mögött viszont soha sincs valós hiány, csak programok generálják a stressz fokozására.

Csak vásárlás előtt tudjuk biztosra

Még azután is érhetnek váratlan meglepetések, hogy a kosarunkba raktuk a terméket. Hisz egyes oldalak bár óriási leárazással hirdetik az árut, lehet, hogy a fizetésnél horrorisztikus szállítási vagy kezelési díj felszámolásával pótolják az elveszített hasznot. A fogyasztóvédelem a szezonális ellenőrzések során az eladók legalább tíz százalékánál talál hasonló jogsértést.

Ha függőben hagyjuk is keresnek

Gyakran küldenek emlékeztető levelet a webáruházat, ha egy terméket végül nem vettünk meg, viszont a virtuális kosarunkban maradt. Az elfeledett árukról szóló, automatikus üzenetek hatására ugyanis a bizonytalankodó vásárlók csaknem harmada végül beadja a derekát, és kifizeti a félbehagyott rendelést.

Lássunk át a csábításon

Ne dőljünk be a nagy számok illúziójának. Ha a főoldalon óriási betűkkel hirdetik az akár 80%-os leárazást, könnyen lehet, hogy csak a kosárba lépve szembesülünk azzal, hogy a leértékelés nem vonatkozik mindenre. A hivatalos adatok szerint a műszaki cikkek többségénél a valós engedmény az öt-tíz százalékot sem éri el.

Nem hagyhatjuk elúszni

Érdemes odafigyelnünk a 90-99 forintra végződő árakra, hisz a 10 ezer forint alatti, új háztartási eszközökre nem vonatkozik kötelező garancia. Így ha a Black Friday alatt egy akciós gépet 9990 forintért vásárolunk, és elromlik, nem kérhetjük automatikusan a jótállás keretébe az ingyenes javítást vagy cserét - írja a Fanny magazin.