Gulyás Kiss Zoltán, a világsztárok dublőre: „Eltört a nyakam, és átmenetileg lebénultam”

Gulyás Kiss Zoltán ma már elsősorban akciórendezőként dolgozik, de a veszélyes helyzetek emléke és a szakma iránti szenvedélye a mai napig elkíséri. A kaszkadőr két Guinness-rekordot is felállított Veres Zoltán műrepülő-pilótával közösen.
Az első rekordkísérlet során motorral ugratott át a pilóta járművén, miközben az a levegőben manőverezett.
Zoli a repülőgépével hajtotta végre a feladatot, én pedig motorral. Többször is gyakoroltunk, és minden egyes alkalommal pontosan kellett tudnunk, mikor és hogyan érkezünk. A levegőben nincs lehetőség arra, hogy az ember az utolsó pillanatban korrigáljon egy nagyot. A gép és a motor között mindössze 2,72 méter volt a távolság
– idézte fel a részleteket a hot!-nak a kaszkadőr.
A másik eset még különlegesebb volt: egy repülőgépről kellett átszállnia egy helikopterre, méghozzá a Lánchíd fölött.
A látványos rekordok azonban komoly kockázatokat rejtenek. Zoltán a legsúlyosabb balesetéről is beszélt a lapnak. A jelenetben egy hídról kellett a vízbe ugrania, miközben szaltózott.
„Túl szűk volt a ruhám, és nem sikerült a szaltó. Körülbelül húsz méter magasból zuhantam a vízbe, teljesen kinyújtott testtel érkeztem. Eltört a nyakam, és átmenetileg lebénultam. Szerencsére nem az ideg szakadt el, hanem egy csontdarab nyomta az idegpályát, ezért sürgősen meg kellett műteni” – mesélte a szakember, akinek az orvos utólag elmondta, hogy nagyon sokan nem épülnek fel egy ilyen sérülésből.
„Ha az ember elbízza magát, és azt gondolja, hogy ezt már rengetegszer megcsinálta, akkor könnyen elkalandozhat a figyelme. Sokszor éppen akkor történik baj, amikor valamit már rutinfeladatnak tekintünk.”
Zoltán többek között Omar Sharif, James Belushi és Robert Davi dublőreként is dolgozott.
„Omar Sharif nagyon szimpatikus volt számomra. Nem volt szüksége nagy jelenetekre ahhoz, hogy éreztesse a másikkal, mennyire közvetlen. Egyetlen gesztusával többet adott, mint mások a körülöttük lévő felhajtással bármikor. Nagyon nagyra becsültem őt” – mesélte.
Azt is elárulta, hogy kaszkadőrszakértőként számára ma már az a fő szempont, hogy senki se sérüljön meg.
„A néző ámuljon a látványon, de a kaszkadőr menjen haza épségben. Nekem ma már ez a legfontosabb. Egyébként mindkét gyermekem kaszkadőr, együtt is dolgozunk néha. Nagyon ügyesek, de ők is tisztában vannak a balesetveszéllyel, erre neveltem őket.”
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