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Gulyás Kiss Zoltán, a világsztárok dublőre: „Eltört a nyakam, és átmenetileg lebénultam”

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors kaszkadőr
PUBLIKÁLÁS: 2026. november 03. 13:00
Guinness-rekordOmar Sharifbalesetfilm
Tizennégy évesen még lovakkal foglalkozott, később a filmvásznon látható legveszélyesebb jelenetek egyik meghatározó szakembere lett. Gulyás Kiss Zoltán olyan világsztárok mellett dolgozott, mint Omar Sharif, James Belushi vagy Antonio Banderas.
Bors
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Gulyás Kiss Zoltán ma már elsősorban akciórendezőként dolgozik, de a veszélyes helyzetek emléke és a szakma iránti szenvedélye a mai napig elkíséri. A kaszkadőr két Guinness-rekordot is felállított Veres Zoltán műrepülő-pilótával közösen.

Gulyás Kiss Zoltán
Gulyás Kiss Zoltán ma már elsősorban akciórendezőként dolgozik
(Fotó: hot! magazin/archív)
  • Gulyás Kiss Zoltán két Guinness-rekordot is felállított Veres Zoltán műrepülő-pilótával
  • Egy forgatáson eltört a nyaka, és átmenetileg lebénult
  • Omar Sharif, James Belushi és Robert Davi dublőreként is dolgozott
  • Mindkét gyermeke kaszkadőr, néha együtt is dolgoznak

Gulyás Kiss Zoltán motorral ugratott át egy repülőgépen

Az első rekordkísérlet során motorral ugratott át a pilóta járművén, miközben az a levegőben manőverezett.

Zoli a repülőgépével hajtotta végre a feladatot, én pedig motorral. Többször is gyakoroltunk, és minden egyes alkalommal pontosan kellett tudnunk, mikor és hogyan érkezünk. A levegőben nincs lehetőség arra, hogy az ember az utolsó pillanatban korrigáljon egy nagyot. A gép és a motor között mindössze 2,72 méter volt a távolság

– idézte fel a részleteket a hot!-nak a kaszkadőr.

A másik eset még különlegesebb volt: egy repülőgépről kellett átszállnia egy helikopterre, méghozzá a Lánchíd fölött.

Gulyás Kiss Zoltán Guinness-rekord
Gulyás Kiss Zoltán két Guinness-rekordot is felállított
(Fotó: hot! magazin/archív)

Gulyás Kiss Zoltán balesete: „Sürgősen meg kellett műteni”

A látványos rekordok azonban komoly kockázatokat rejtenek. Zoltán a legsúlyosabb balesetéről is beszélt a lapnak. A jelenetben egy hídról kellett a vízbe ugrania, miközben szaltózott.

„Túl szűk volt a ruhám, és nem sikerült a szaltó. Körülbelül húsz méter magasból zuhantam a vízbe, teljesen kinyújtott testtel érkeztem. Eltört a nyakam, és átmenetileg lebénultam. Szerencsére nem az ideg szakadt el, hanem egy csontdarab nyomta az idegpályát, ezért sürgősen meg kellett műteni” – mesélte a szakember, akinek az orvos utólag elmondta, hogy nagyon sokan nem épülnek fel egy ilyen sérülésből.

„Ha az ember elbízza magát, és azt gondolja, hogy ezt már rengetegszer megcsinálta, akkor könnyen elkalandozhat a figyelme. Sokszor éppen akkor történik baj, amikor valamit már rutinfeladatnak tekintünk.”

Gulyás Kiss Zoltán kaszkadőr
Gulyás Kiss Zoltán a film legveszélyesebb jeleneteinek egyik meghatározó szakembere
(Fotó: hot! magazin/Ardai Viktória)

Gulyás Kiss Zoltán Omar Sharif dublőreként is dolgozott

Zoltán többek között Omar Sharif, James Belushi és Robert Davi dublőreként is dolgozott.

„Omar Sharif nagyon szimpatikus volt számomra. Nem volt szüksége nagy jelenetekre ahhoz, hogy éreztesse a másikkal, mennyire közvetlen. Egyetlen gesztusával többet adott, mint mások a körülöttük lévő felhajtással bármikor. Nagyon nagyra becsültem őt” – mesélte.

Gulyás Kiss Zoltán lovak
Gulyás Kiss Zoltán pályája tizennégy évesen a lovakkal kezdődött
(Fotó: hot! magazin/Ardai Viktória)

Gulyás Kiss Zoltán gyermekei: „Mindkét gyermekem kaszkadőr”

Azt is elárulta, hogy kaszkadőrszakértőként számára ma már az a fő szempont, hogy senki se sérüljön meg.

„A néző ámuljon a látványon, de a kaszkadőr menjen haza épségben. Nekem ma már ez a legfontosabb. Egyébként mindkét gyermekem kaszkadőr, együtt is dolgozunk néha. Nagyon ügyesek, de ők is tisztában vannak a balesetveszéllyel, erre neveltem őket.”

Gulyás Kiss Zoltán hot! magazin
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(Fotó: hot! magazin)

 

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