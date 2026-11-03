Gulyás Kiss Zoltán, a világsztárok dublőre: „Eltört a nyakam, és átmenetileg lebénultam”

Gulyás Kiss Zoltán ma már elsősorban akciórendezőként dolgozik, de a veszélyes helyzetek emléke és a szakma iránti szenvedélye a mai napig elkíséri. A kaszkadőr két Guinness-rekordot is felállított Veres Zoltán műrepülő-pilótával közösen.

Gulyás Kiss Zoltán ma már elsősorban akciórendezőként dolgozik

(Fotó: hot! magazin/archív)

Gulyás Kiss Zoltán két Guinness-rekordot is felállított Veres Zoltán műrepülő-pilótával

két Guinness-rekordot is felállított Veres Zoltán műrepülő-pilótával Egy forgatáson eltört a nyaka, és átmenetileg lebénult

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Gulyás Kiss Zoltán motorral ugratott át egy repülőgépen

Az első rekordkísérlet során motorral ugratott át a pilóta járművén, miközben az a levegőben manőverezett.

Zoli a repülőgépével hajtotta végre a feladatot, én pedig motorral. Többször is gyakoroltunk, és minden egyes alkalommal pontosan kellett tudnunk, mikor és hogyan érkezünk. A levegőben nincs lehetőség arra, hogy az ember az utolsó pillanatban korrigáljon egy nagyot. A gép és a motor között mindössze 2,72 méter volt a távolság

– idézte fel a részleteket a hot!-nak a kaszkadőr.

A másik eset még különlegesebb volt: egy repülőgépről kellett átszállnia egy helikopterre, méghozzá a Lánchíd fölött.

Gulyás Kiss Zoltán két Guinness-rekordot is felállított

(Fotó: hot! magazin/archív)

Gulyás Kiss Zoltán balesete: „Sürgősen meg kellett műteni”

A látványos rekordok azonban komoly kockázatokat rejtenek. Zoltán a legsúlyosabb balesetéről is beszélt a lapnak. A jelenetben egy hídról kellett a vízbe ugrania, miközben szaltózott.

„Túl szűk volt a ruhám, és nem sikerült a szaltó. Körülbelül húsz méter magasból zuhantam a vízbe, teljesen kinyújtott testtel érkeztem. Eltört a nyakam, és átmenetileg lebénultam. Szerencsére nem az ideg szakadt el, hanem egy csontdarab nyomta az idegpályát, ezért sürgősen meg kellett műteni” – mesélte a szakember, akinek az orvos utólag elmondta, hogy nagyon sokan nem épülnek fel egy ilyen sérülésből.

„Ha az ember elbízza magát, és azt gondolja, hogy ezt már rengetegszer megcsinálta, akkor könnyen elkalandozhat a figyelme. Sokszor éppen akkor történik baj, amikor valamit már rutinfeladatnak tekintünk.”