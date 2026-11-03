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Visszatért a versenyzéshez az atléta nő, aki bepiszkított a pekingi bajnokságon

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors visszatérés
PUBLIKÁLÁS: 2026. november 03. 18:30
JoannaHyroxdiétaszékletfitnesz
Bejelentése szerint október 30-ával visszatért a versenyzéshez a 24 éves ausztrál fitnesz-versenyző, aki idén szeptemberben egy súlyos ételmérgezés miatt bepiszkított verseny közben a pekingi bajnokságon. Joanna Wietrzyk a közösségi médiában jelentette be a visszatérését, egyúttal visszatekintve élete egyik legkellemetlenebb pillanatára.
Vági Bence
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Visszatérését jelentette be a napokban Joanna Wietrzyk 24 éves ausztrál fitnesz-versenyző, aki egy szeptemberi Hyrox-versenyen összepiszkította magát, ám ennek ellenére folytatta a mérkőzést. A pekingi incidens heves vitát váltott ki arról, hogy Joanna igazi hős-e, tekintve hogy a székletintolerancia ellenére tovább versenyzett, majd az első helyen végzett, vagy csalárd módon a piszkát hátrahagyva mások kárára haladt tovább.

Joanna Wietrzyk összepiszkított lábbal és cipővel a szeptemberi Hyrox-versenyen Pekingben
Joanna Wietrzyk összepiszkított lábbal és cipővel a szeptemberi Hyrox-versenyen Pekingben
Fotó: SOPA Images

Joanna Wietrzyk teljesen eltűnt a nyilvánosság elől

Joanna Wietrzyk az elmúlt közel két hónapban szinte teljesen eltűnt a világ elől, az elmúlt időszakot pedig bevallása szerint arra használta, hogy átgondolja a Pekingben történteket. Mint azt a közösségimédia-oldalán írta: alig várja, hogy október 30-án visszatérjen a versenyzéshez Hamburgban.

„Visszatérek a versenypályára! Nagyon izgatott vagyok, hogy újra azt csinálhatom, amit szeretek. Remélem, ott mind találkozunk” – írta Instagram-oldalán, egyúttal reflektálva a szeptember 12-én történtekre.

„Igazán sajnálom mindazokat, akiket érintett a balesetem, legyenek azok nézők vagy más versenyzők, és amiért úgy döntöttem, hogy folytatom a versenyt. Az elmúlt időben sokat tanultam a helyzetből, amely különösen nehéz volt számomra, és nagyon megterhelő is” – fejtette ki a gondolatait a fitnesz-versenyző. Ezek után köszönetet mondott azoknak, akik mindvégig támogatták őt.

Mi történt pontosan Pekingben?

Joanna állítólag ételmérgezést kapott a szeptemberi verseny előtt. Két futást és a SkiErg-et (sífutást szimuláló gép) még problémamentesen teljesítette, amikor eljutott a negyedik gyakorlati állomáshoz, a burpee-távolugráshoz. Ott hirtelen heves hasmenése lett.

A verseny hátralévő részében készült fotókon és videókon az látszik, ahogy a széklete végigfolyik a lábain, miközben újabb futást, ülő evezést, farmerjárást, homokzsákos kitörést és medicinlabdás gyakorlatokat teljesít.

A South China Morning Post akkor azt közölte, hogy a személyzet gyorsan lezárta az érintett területeket, a nap végéig fertőtlenítette a helyszínt, eltávolította a szennyezett felszereléseket, és intézkedett a szőnyeg cseréjéről a rendezvény befejezése után. Sok résztvevő és néző szerint azonban ez nem volt elég – látták, hogy a felszerelésre és a pályára is széklet került, ami miatt több sportoló is elesett.

„A HYROX-nak egyértelmű biológiai szennyeződésre vonatkozó és orvosi eljárásai vannak érvényben. Ebben az esetben előre nem látható helyzet állt elő, amelyben az élvonalbeli versenyekre és a tömeges részvételre kidolgozott protokollok határai elmosódtak, ami bizonytalanságot okozott azok alkalmazásában és értelmezésében” – nyilatkozta a vállalat az eset után. A Hyrox társalapítója, Moritz Fuerste később kommentálta a kellemetlen szagot, és elismerte, hogy a szervezők „hibát követtek el azzal, hogy a verseny alatt nem reagáltak azonnal”. Hozzátette, hogy a vállalat „azonnal módosította a szabályzatot” új előírásokat és eljárásokat bevezetve annak érdekében, hogy ilyen helyzetek ne fordulhassanak elő többé.

Eközben Joanna Wietrzyk nyilatkozatban kért bocsánatot és kijelentette, hogy „visszamenőlegesen visszalép” a versenytől, és lemond a megszerzett pontjairól.

Hamburgban tért vissza

Bejelentése szerint Joanna a Hamburgban október 30-án megrendezett Elite 15-ön vett részt, amely a Hyrox világbajnokságra való kvalifikációt jelentő versenysorozat. Ez egy zárt, kizárólag meghívásos alapon működő sorozat, amelyet a világ legjobb sportolói számára terveztek. A ranglista élén álló sportolók az Elite 15 versenyein küzdenek az első három hely megszerzéséért, ami a világbajnokságra való kvalifikációt jelenti számukra.

Mi az a HYROX?

A HYROX egy szabványosított, globális beltéri fitneszverseny, amely a futást és a funkcionális edzést ötvözi. Egyéniben, párban és váltóban van lehetőség versenyezni. A verseny menete világszerte mindenhol pontosan ugyanolyan: 8 × 1 km futás váltakozva 8 különböző funkcionális állomással. Az állomások sorrendje 1 kilométer sífutógép, 50 méter szánkótolás, 50 méter szánhúzás, 80 méter burpee-távolugrás, 1 kilométer evezés, 200 méter farmerjárás, 100 méter homokzsákos kitörés, és 75 vagy 100 medicinlabda-gyakorlat. Nincs szintidő vagy kiesés, a versenyzők a saját tempójukban teljesítenek és pontokat kapnak.

(New York Post)

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