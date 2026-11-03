Visszatért a versenyzéshez az atléta nő, aki bepiszkított a pekingi bajnokságon

Visszatérését jelentette be a napokban Joanna Wietrzyk 24 éves ausztrál fitnesz-versenyző, aki egy szeptemberi Hyrox-versenyen összepiszkította magát, ám ennek ellenére folytatta a mérkőzést. A pekingi incidens heves vitát váltott ki arról, hogy Joanna igazi hős-e, tekintve hogy a székletintolerancia ellenére tovább versenyzett, majd az első helyen végzett, vagy csalárd módon a piszkát hátrahagyva mások kárára haladt tovább.

Joanna Wietrzyk összepiszkított lábbal és cipővel a szeptemberi Hyrox-versenyen Pekingben

Fotó: SOPA Images

Joanna Wietrzyk teljesen eltűnt a nyilvánosság elől

Joanna Wietrzyk az elmúlt közel két hónapban szinte teljesen eltűnt a világ elől, az elmúlt időszakot pedig bevallása szerint arra használta, hogy átgondolja a Pekingben történteket. Mint azt a közösségimédia-oldalán írta: alig várja, hogy október 30-án visszatérjen a versenyzéshez Hamburgban.

„Visszatérek a versenypályára! Nagyon izgatott vagyok, hogy újra azt csinálhatom, amit szeretek. Remélem, ott mind találkozunk” – írta Instagram-oldalán, egyúttal reflektálva a szeptember 12-én történtekre.

„Igazán sajnálom mindazokat, akiket érintett a balesetem, legyenek azok nézők vagy más versenyzők, és amiért úgy döntöttem, hogy folytatom a versenyt. Az elmúlt időben sokat tanultam a helyzetből, amely különösen nehéz volt számomra, és nagyon megterhelő is” – fejtette ki a gondolatait a fitnesz-versenyző. Ezek után köszönetet mondott azoknak, akik mindvégig támogatták őt.

Mi történt pontosan Pekingben?

Joanna állítólag ételmérgezést kapott a szeptemberi verseny előtt. Két futást és a SkiErg-et (sífutást szimuláló gép) még problémamentesen teljesítette, amikor eljutott a negyedik gyakorlati állomáshoz, a burpee-távolugráshoz. Ott hirtelen heves hasmenése lett.

A verseny hátralévő részében készült fotókon és videókon az látszik, ahogy a széklete végigfolyik a lábain, miközben újabb futást, ülő evezést, farmerjárást, homokzsákos kitörést és medicinlabdás gyakorlatokat teljesít.

A South China Morning Post akkor azt közölte, hogy a személyzet gyorsan lezárta az érintett területeket, a nap végéig fertőtlenítette a helyszínt, eltávolította a szennyezett felszereléseket, és intézkedett a szőnyeg cseréjéről a rendezvény befejezése után. Sok résztvevő és néző szerint azonban ez nem volt elég – látták, hogy a felszerelésre és a pályára is széklet került, ami miatt több sportoló is elesett.