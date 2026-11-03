JátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
7°C Székesfehérvár

Győző névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Visszajárhat a repülőjegy ára: fontos változás jöhet a magyar utazóknak

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors járattörlés
PUBLIKÁLÁS: 2026. november 03. 19:30
járatkéséskártérítési igényutasjogok
Járattörlés vagy nagy mértékű késés után sokszor a pénz visszaszerzése okozza a következő bosszúságot: nézd meg, hogyan egyszerűsítené az ügyintézést az EU. A kártérítés igénylését és a jegyár visszafizetését érintő változások a magyar utazóknak is segítséget jelenthetnek.
Etédi Alexa
újságíró
A szerző cikkei
  • Egységes uniós nyomtatványok könnyítenék meg a késés vagy járattörlés után járó pénz igénylését.
  • Világosabb szabályok rendeznék, ki és milyen határidővel fizeti vissza a közvetítőnél vásárolt repülőjegy árát.
  • A vasutat is érintené a reform: egyszerűbbé válhatna a késések utáni kártalanítás ügyintézése.

A kártérítés igénylése ma gyakran utánajárást igényel, különösen akkor, ha közvetítőn keresztül vettünk repülőjegyet. Ilyenkor már annak tisztázása is nehézséget okozhat, hogy kitől kérjük vissza a pénzünket. A tervezett uniós reform egységesebb eljárásokkal és világosabb felelősségi szabályokkal könnyítené meg az ügyintézést. Az intézkedések az EU egészét érintik, így a magyar utazók számára is fontosak. A jegyár visszatérítését azonban érdemes megkülönböztetni a késésért vagy törlésért bizonyos feltételekkel járó kártalanítástól.

Változik a kártérítés visszaigénylése járattörlések, késések esetén.
Könnyebbé válhat a jövőben a kártérítés visszaigénylése járattörlések, késések esetén az EU-ban.
Fotó: Shutterstock

Hogyan lesz egyszerűbb a kártérítés igénylése?

A visszatérítési és kártalanítási kérelmek beadását egységes európai nyomtatványok segítenék. Ezeket elektronikusan és más módon, például postán is el lehetne küldeni, de a szolgáltatók egyenértékű saját űrlapjai is használhatók maradnának. A könnyebb ügyintézés önmagában nem teremtene új jogosultságot: továbbra is az adott utazásra vonatkozó feltételek döntenék el, jár-e pénz az utasnak.

A hatósági fellépést is erősítenék. Egyértelműbb tájékoztatást kellene kapnunk arról, hol tehetünk panaszt, ha megsértik a jogainkat, a tagállami szervek pedig szorosabban együttműködnének a határokon átnyúló ügyekben.

A vonattal utazóknak is egyszerűbbé válhat az ügyintézés: az egységes uniós nyomtatványokkal a vasúti késések után járó kártalanítást is könnyebben kérhetnénk. A jelenlegi szabályok szerint 60–119 perces érkezési késésnél a jegyár negyede, legalább kétórás késésnél a fele járhat vissza. A jogosultság az adott járatra vonatkozó szabályoktól és a késés körülményeitől is függ.

Ki fizet, ha foglalási oldalon vettük a jegyet?

Járattörléskor világosabban szabályoznák a légitársaság és a jegyközvetítő feladatait: általában a repülőjegy árával együtt a közvetítői díj is visszajárna. Egyes kis közvetítőcégek kivételt kaphatnának, de ezt már a foglalás kezdetén jelezniük kellene. Bizonyos mikrovállalkozásokra kivétel vonatkozhatna, amiről már a foglalás kezdetén tájékoztatni kellene az utast.

Fiaal nő bosszúsan ül a csomagjai mellett, arcát a kezébe temeti.
A vasút esetében is könnyebbé válik az ügyintézés a nagyobb késések esetén. 
Fotó: Shutterstock

A jogos visszatérítést általában hét napon belül kellene teljesíteni. Ha a közvetítő a saját számlájáról fizette ki a jegyet a légitársaságnak, az utasnak összesen tizennégy napon belül kellene megkapnia a pénzét.

Mikortól számíthatunk a változásokra?

A német utazási hírportál, a Reisereporter 2027. október 23-át jelöli meg az új szabályok alkalmazásának kezdőnapjaként. Az utasjogok érvényesítéséről szóló csomaghoz azonban még szükséges az EU Tanácsának formális jóváhagyása. Addig a jelenlegi előírások alapján intézhetjük az igényeinket.

A külön tárgyalt légi utasjogi reform megtartaná a 250, 400 és 600 eurós – átszámítva körülbelül 92 ezer, 147 ezer és 220 ezer forintos – kártalanítási összegeket, valamint a háromórás érkezési késéshez kapcsolódó jogosultságot.  Fennakadás esetén a légitársaságoknak 96 órán belül tájékoztatniuk kellene az utasokat a jogaikról és az igénylés menetéről.

Nézd meg a videót is a témában:

Ezek a cikkek is érdekelhetnek:

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu