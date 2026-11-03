Visszajárhat a repülőjegy ára: fontos változás jöhet a magyar utazóknak

Egységes uniós nyomtatványok könnyítenék meg a késés vagy járattörlés után járó pénz igénylését.

Világosabb szabályok rendeznék, ki és milyen határidővel fizeti vissza a közvetítőnél vásárolt repülőjegy árát.

A vasutat is érintené a reform: egyszerűbbé válhatna a késések utáni kártalanítás ügyintézése.

A kártérítés igénylése ma gyakran utánajárást igényel, különösen akkor, ha közvetítőn keresztül vettünk repülőjegyet. Ilyenkor már annak tisztázása is nehézséget okozhat, hogy kitől kérjük vissza a pénzünket. A tervezett uniós reform egységesebb eljárásokkal és világosabb felelősségi szabályokkal könnyítené meg az ügyintézést. Az intézkedések az EU egészét érintik, így a magyar utazók számára is fontosak. A jegyár visszatérítését azonban érdemes megkülönböztetni a késésért vagy törlésért bizonyos feltételekkel járó kártalanítástól.

Könnyebbé válhat a jövőben a kártérítés visszaigénylése járattörlések, késések esetén az EU-ban.

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Hogyan lesz egyszerűbb a kártérítés igénylése?

A visszatérítési és kártalanítási kérelmek beadását egységes európai nyomtatványok segítenék. Ezeket elektronikusan és más módon, például postán is el lehetne küldeni, de a szolgáltatók egyenértékű saját űrlapjai is használhatók maradnának. A könnyebb ügyintézés önmagában nem teremtene új jogosultságot: továbbra is az adott utazásra vonatkozó feltételek döntenék el, jár-e pénz az utasnak.

A hatósági fellépést is erősítenék. Egyértelműbb tájékoztatást kellene kapnunk arról, hol tehetünk panaszt, ha megsértik a jogainkat, a tagállami szervek pedig szorosabban együttműködnének a határokon átnyúló ügyekben.

A vonattal utazóknak is egyszerűbbé válhat az ügyintézés: az egységes uniós nyomtatványokkal a vasúti késések után járó kártalanítást is könnyebben kérhetnénk. A jelenlegi szabályok szerint 60–119 perces érkezési késésnél a jegyár negyede, legalább kétórás késésnél a fele járhat vissza. A jogosultság az adott járatra vonatkozó szabályoktól és a késés körülményeitől is függ.

Ki fizet, ha foglalási oldalon vettük a jegyet?

Járattörléskor világosabban szabályoznák a légitársaság és a jegyközvetítő feladatait: általában a repülőjegy árával együtt a közvetítői díj is visszajárna. Egyes kis közvetítőcégek kivételt kaphatnának, de ezt már a foglalás kezdetén jelezniük kellene. Bizonyos mikrovállalkozásokra kivétel vonatkozhatna, amiről már a foglalás kezdetén tájékoztatni kellene az utast.