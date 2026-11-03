Visszajárhat a repülőjegy ára: fontos változás jöhet a magyar utazóknak

A kártérítés igénylése ma gyakran utánajárást igényel, különösen akkor, ha közvetítőn keresztül vettünk repülőjegyet. Ilyenkor már annak tisztázása is nehézséget okozhat, hogy kitől kérjük vissza a pénzünket. A tervezett uniós reform egységesebb eljárásokkal és világosabb felelősségi szabályokkal könnyítené meg az ügyintézést. Az intézkedések az EU egészét érintik, így a magyar utazók számára is fontosak. A jegyár visszatérítését azonban érdemes megkülönböztetni a késésért vagy törlésért bizonyos feltételekkel járó kártalanítástól.
A visszatérítési és kártalanítási kérelmek beadását egységes európai nyomtatványok segítenék. Ezeket elektronikusan és más módon, például postán is el lehetne küldeni, de a szolgáltatók egyenértékű saját űrlapjai is használhatók maradnának. A könnyebb ügyintézés önmagában nem teremtene új jogosultságot: továbbra is az adott utazásra vonatkozó feltételek döntenék el, jár-e pénz az utasnak.
A hatósági fellépést is erősítenék. Egyértelműbb tájékoztatást kellene kapnunk arról, hol tehetünk panaszt, ha megsértik a jogainkat, a tagállami szervek pedig szorosabban együttműködnének a határokon átnyúló ügyekben.
A vonattal utazóknak is egyszerűbbé válhat az ügyintézés: az egységes uniós nyomtatványokkal a vasúti késések után járó kártalanítást is könnyebben kérhetnénk. A jelenlegi szabályok szerint 60–119 perces érkezési késésnél a jegyár negyede, legalább kétórás késésnél a fele járhat vissza. A jogosultság az adott járatra vonatkozó szabályoktól és a késés körülményeitől is függ.
Járattörléskor világosabban szabályoznák a légitársaság és a jegyközvetítő feladatait: általában a repülőjegy árával együtt a közvetítői díj is visszajárna. Egyes kis közvetítőcégek kivételt kaphatnának, de ezt már a foglalás kezdetén jelezniük kellene. Bizonyos mikrovállalkozásokra kivétel vonatkozhatna, amiről már a foglalás kezdetén tájékoztatni kellene az utast.
A jogos visszatérítést általában hét napon belül kellene teljesíteni. Ha a közvetítő a saját számlájáról fizette ki a jegyet a légitársaságnak, az utasnak összesen tizennégy napon belül kellene megkapnia a pénzét.
A német utazási hírportál, a Reisereporter 2027. október 23-át jelöli meg az új szabályok alkalmazásának kezdőnapjaként. Az utasjogok érvényesítéséről szóló csomaghoz azonban még szükséges az EU Tanácsának formális jóváhagyása. Addig a jelenlegi előírások alapján intézhetjük az igényeinket.
A külön tárgyalt légi utasjogi reform megtartaná a 250, 400 és 600 eurós – átszámítva körülbelül 92 ezer, 147 ezer és 220 ezer forintos – kártalanítási összegeket, valamint a háromórás érkezési késéshez kapcsolódó jogosultságot. Fennakadás esetén a légitársaságoknak 96 órán belül tájékoztatniuk kellene az utasokat a jogaikról és az igénylés menetéről.
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