Meghalt Christian Cousins, aki Arnold Schwarzenegger oldalán szerepelt az Ovizsaru című filmben. Az egykori gyerekszínészt a saját otthonában, a kanapéján holtan találták meg, miután a testvére napokig hiába próbálta elérni. A hatóságok szerint nem utalt semmi idegenkezűségre, a halál pontos körülményeit azonban még vizsgálják. Halálhírét testvére, Jonas Roeser közölte az Instagram-oldalán, amelyben kifejtette, hogy a 43 éves férfi súlyos májbetegségben szenvedett.

Az Ovizsaru gyereksztárja, Christian Cousins tragikus hirtelenséggel meghalt

(Fotó: ZUMA Press/Northfoto)

Christian Cousins tragikus hirtelenséggel meghalt

tragikus hirtelenséggel meghalt Halálhírét testvére, Jonas Roeser közölte az Instagram-oldalán

közölte az Instagram-oldalán Az Ovizsaru sztárja súlyos májbetegségeben szenvedett.

Ovizsaru egykori gyereksztárja az utóbbi időben rossz állapotban volt

43 éves korában tragikus hirtelenséggel meghalt Christian Cousins. Az egykori gyerekszínész Arnold Schwarzenegger oldalán szerepelt az Ovizsaru című filmben. Halálhírét október 22-én féltestvére, Jonas Roeser jelentette be a közösségi oldalán. A családtag megrendítő sorokkal búcsúzott tőle, és arról is beszámolt, hogy a színész az utóbbi időben nagyon rossz állapotban volt. Elmondása szerint testvére súlyos májbetegséggel küzdött, és sok fájdalmat kellett elviselnie.

Holtan találták a saját otthonában

A TMZ által megszerzett rendőrségi dokumentumok szerint az Ovizsaru gyereksztárjának testvére október 20-án kért segítséget a hatóságoktól, miután már napok óta nem tudta felvenni fivérével a kapcsolatot. A férfi jóléti ellenőrzést kért a rendőrségtől, vagyis azt szerette volna, ha a járőrök személyesen győződnek meg arról, hogy testvére jól van-e. A rendőrök azonban már csak a színész holttestét találták meg: Christian Cousins a nappaliban lévő kanapén feküdt. A hatóságok a helyszínen nem találtak olyan körülményt, amely bűncselekményre vagy idegenkezűségre utalt volna. A halottkém a Page Six-nek azonban megerősítette, hogy az ügy továbbra is vizsgálat alatt áll, és toxikológiai teszteket is végeznek.

Christian Cousins ikertestvérével együtt szerepelt az Ovizsaru című filmben Arnold Schwarzenegger oldalán

(Fotó: Snap/Northfoto)

Filmes kollégái gyászolják

Christian Cousins nevét a legtöbben az 1990-ben bemutatott Ovizsaru című vígjátékból ismerhetik. A filmben Arnold Schwarzenegger oldalán szerepelt, és ikertestvérével, Joseph-fel közösen alakította Dominic Palmieri-t. Később pedig több produkcióban is feltűnt, többek között az Óvóbácsik, a Rémecskék 3 és a Knots Landing című sorozatban is. És bár később hátat fordított a szórakoztatóiparnak, halála után több filmes kollégái is megemlékezett róla. Mint például Richard Tyson, aki az édesapját alakította az Ovizsaru című filmben.