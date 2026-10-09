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Közeledik a világvége? – már csak hetek vannak hátra a megjósolt dátumig

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors világvége
PUBLIKÁLÁS: 2026. október 09. 19:00
népesedésvégítélet
Már csak néhány hét választ el attól a naptól, amelyet egy több mint hatvan éve megjelent tudományos tanulmány az emberiség végének dátumaként jelölt meg. A világvége a számítás szerint 2026. november 13-án következne be, egy mai elemzés azonban megmutatja, miért nem kell ettől tartani.
Bors
A szerző cikkei

A különös világvége-előrejelzés 1960-ban jelent meg a Science folyóiratban. Heinz von Foerster osztrák–amerikai professzor két hallgatójával, Patricia M. Morával és Lawrence W. Amiot-val az előző kétezer év népességnövekedését vizsgálta. Arra jutottak, hogy ha az emberiség létszáma változatlan ütemben nő tovább, 2026. november 13-án matematikailag a végtelenhez közelítene.

Világvége feliratú tábla a viharban
Világvége
Fotó: Ronnie Chua

Miért jósoltak világvégét 2026. november 13-ra?

A szerzők szerint az emberiséget nem az éhezés pusztítaná el, hanem saját létszáma miatt egyszerűen „összepréselődne”. A meghökkentő világvége-jóslat ennek ellenére komoly figyelmet kapott, és később genetikai, ökológiai és demográfiai tankönyvekben is idézték.

A modell ráadásul hosszú ideig meglepően közel haladt a valódi népességi adatokhoz. Alan MacEachern, a Western University történészprofesszora szerint az előrejelzés csak az 1990-es évek elején kezdett látványosan eltérni a valóságtól.

Miért nem jön el a világvége november 13-án?

A döntő változás a születések számában történt. A globális születési ráta ma valamivel kevesebb mint fele az 1960-as értéknek, ezért az emberiség létszáma már nem a régi modell által feltételezett ütemben növekszik.

MacEachern arra is felhívta a figyelmet, hogy von Foerster egy időben színpadi bűvészként dolgozott. Szerinte a kutatók egy valódi tudományos számítást csomagoltak rendkívül látványos címbe és végkövetkeztetésbe, ami több mint hat évtizeddel később is képes felkelteni a figyelmet.

Az eredeti cikk a Daily Mail oldalán jelent meg.

Kiszámolta a szuperszámítógép, mikor jöhet el a világvége – itt a pontos dátum

Nem egy apokaliptikus film forgatókönyvéről van szó: tudósok számítógépes modellek segítségével vizsgálták meg, meddig maradhat alkalmas a Föld az élet fenntartására. Az eredmények szerint a világvége ugyan elképzelhetetlenül messze van, a kutatóknak azonban sikerült meghatározniuk, mikor tűnhet el végleg az élet bolygónkról.

 

 

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