Kiszámolta a szuperszámítógép, mikor jöhet el a világvége – itt a pontos dátum

Akár egy apokaliptikus film forgatókönyvéből is származhatna, egy szuperszámítógép azonban most azt is kiszámolta, mikor jöhet el a világvége.

Világvége: szuperszámítógép számolta ki, mikor érhet véget az élet a Földön

Fotó: muratart / Shutterstock (illusztráció)

Világvége: szuperszámítógép számolta ki, mikor érhet véget az élet a Földön

Egy kutatócsoport szuperszámítógép segítségével arra jutott, hogy a földi élet 1 000 002 021-ben szűnhet meg.

A kutatás szerint a Nap egyre növekvő hőmérséklete lassan olyan mértékben változtatja meg bolygónk körülményeit, hogy a Föld végül átlépi az élet fennmaradásához szükséges határt. Kazumi Ozaki és Christopher T. Reinhard 2021-ben, a Nature Geoscience folyóiratban publikált kutatása szerint a Föld légköre idővel elveszíti azt az oxigénmennyiséget, amely az élet fenntartásához szükséges.

A kutatók így fogalmaztak:

A Föld jelenlegi légköre rendkívül oxigéndús, ami bolygónk felszíni bioszférájának távolról is érzékelhető jele. Azt azonban továbbra sem tudjuk pontosan, meddig maradhatnak fenn az oxigén jelenlétére utaló biológiai jelek a Föld légkörében, különösen a távoli jövőt tekintve. Kutatásunkban egy biogeokémiai és éghajlati folyamatokat együttesen vizsgáló modell segítségével elemeztük, várhatóan meddig maradhat oxigénben gazdag a Föld légköre.

A szakemberek tehát egy összetett biogeokémiai és klímamodell segítségével vizsgálták meg, milyen hosszú ideig maradhatnak fenn bolygónkon a jelenlegihez hasonló, oxigénben gazdag légköri viszonyok.

A NASA és a japán Toho Egyetem kutatóit is magában foglaló csapat arra hívta fel a figyelmet, hogy egy bolygó megfelelő légköri oxigénszintje nem tekinthető „állandó” állapotnak. Bár az eredmények elsőre nyugtalanítónak tűnhetnek, a kutatók szerint fontos következtetésekkel szolgálnak. Egyebek mellett ráirányítják a figyelmet a Naprendszeren kívüli, Földhöz hasonló bolygókon zajló életkutatás jelentőségére.

Mindezt megelőzte a Bristoli Egyetem kutatóinak vizsgálata, amelyben számítógépes modellezéssel igyekeztek feltérképezni, milyen jövő várhat bolygónkra. A modellek szerint a globális felmelegedés idővel szélsőséges méreteket ölthet, miközben a kontinensek ismét egyetlen hatalmas szárazfölddé olvadhatnak össze. Így jöhet létre a Pangea Ultima névre keresztelt új szuperkontinens.