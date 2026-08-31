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Matematikus számolta ki: még idén eljön a világvége − A pontos dátumot is elárulta

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PUBLIKÁLÁS: 2026. augusztus 31. 21:00
túlnépesedésvilágvége
Van ok a pánikra? Heinz von Foerster osztrák származású fizikus és kibernetikus tudja, melyik napon jön el a világvége.
  • Heinz von Foerster világvége-képlete szerint nagyon közel a világvége
  • A tudós a világvégejóslatot részben gondolatkísérletnek szánta
  • Most kiderül, melyik napra eshet a végső megsemmisülés

Vésd jól az eszedbe 2026. november 13-át! Ha lehet hinni a híres fizikus-matematikusnak, akkor e napon követkehet be a világvége. Heinz von Foerster 60 évvel ezelőtt merült el a témában, és már akkor hangoztatta, hogy az összeomlás oka a túlnépesedés lesz. 

Romokban a Föld városai a világvége napján
Az emberiség a kezdetek óta várja a világ pusztulását, de az eddigi összes világvége elmaradt
Fotó: Art Toy / Shutterstock

Világvége hónapokon belül

Elméletét most felkapta a közösségi média, a szakértők azonban cáfolják, hogy konkrét világvégejóslatról van szó, így nincs is ok a pánikra. A számítás szerint hónapokon belül itt a világvége

Heinz von Foerster 1960-ban a Science folyóiratban publikált tanulmányt, amelyben kollégáival végzett számításaikat ismertette.

 A kutatás az emberi népesség alakulását vizsgálta, és abból indult ki, hogy az exponenciális növekedés egy idő után meghaladhatja a Föld eltartóképességét. Ennek egyenes következménye a természeti erőforrások kimerülése. Hozzátette továbbá azt is, hogy amennyiben a népesség növekedését nem korlátozzuk, az emberi faj a saját létezését fogja veszélybe sodorni. 

Mindez pontosan 2026.november 13-án – épp egy pénteki napon – következhet be.

A szakemberek nyugalomra intenek

Kortárs kutatók és matematikusok inkább figyelmeztetésként tekintenek Foerster állítására és kutatására, azt azonban elismerik, hogy az elmúlt hatvan évben valóban erőteljes túlnépesedés figyelhető meg. 1960-ban körülbelül 3,02 milliárd ember élt a bolygón, jelenleg pedig mintegy 8,3 milliárd ember. 

Csakhogy a népességnövekedés üteme azonban az elmúlt évtizedekben számottevően lassult. 

Mindez azt jelenti, hogy von Foerster számítása nem tekinthető olyan pontos előrejelzésnek, amely alapján reálisan meg lehetne határozni az emberiség végének időpontját. A tudós képlete mára matematikailag teljesen elavulttá vált − mindössze egy érdekes tudománytörténeti kuriózum marad

És most következzenek azok a világvége-jóslatok, amelyek nem váltak valóra:

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