Újabb bizonyíték az időutazásra? Döbbenetes, mire figyelt fel egy nő a nagyapja fotóján

Sikerült bizonyítékot találni az időutazásra? Az talán erős kifejezés, mindenesetre teljesen leesett az álla egy nőnek, miután átnézte a nagyapja régi, Disneylandben készült fotóit, az egyiken pedig egy különös férfira lett figyelmes, aki mintha csak modern korunkból csöppent volna bele az 1960-as évek forgatagába. A hölgy, Josie Weaver azután tette a szokatlan felfedezést, miután a 84 éves nagypapája a segítségét kérte egy fényképezőgép eladásában, amely már évtizedek óta félretéve hevert, majd ezt követően tárták fel a filmet egy kivetítőn.

Bizonyítékot találtak az időutazásra? Különös férfit szúrt ki egy nő a régi fotón / Fotó: magnific.com

A nevezett fotón egy fiatalember áll a középpontban, aki egy szűk, modernnek ható, sötétkék, kerek nyakú pólóban, sötét napszemüvegben és egy keresztpántos válltáskában látható, szemben a körülötte lévő férfiakkal, akik rövid ujjú, galléros inget és szövetnadrágot viselnek.

Számomra annyira másnak tűnt, mint a körülötte lévő többi ember, különösen a frizurájával

- mondta el Josie.

Bizonyíték az időutazásra vagy csak túl nagy képzelőerő?

A nő augusztus 25-én osztott meg egy videót a fotóról a TikTokon, amely azóta már 2,5 millió megtekintést gyűjtött be, és igencsak megmozgatta a felhasználók érdeklődését. Míg egyesek úgy vélték, hogy Josie nagyapja véletlenül lefényképezett egy igazi időutazót, addig mások már szkeptikusabban álltak hozzá a kérdéshez.

Sajnálom, hogy tőlem kell megtudnod, de a 60-as években is voltak az embereknek pólóik és napszemüvegeik

- írta az egyik kommentelő, és mások is megerősítették, ez a fajta megjelenés már azokban is években teljesen hétköznapinak számított - írja a New York Post.