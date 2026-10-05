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Újabb bizonyíték az időutazásra? Döbbenetes, mire figyelt fel egy nő a nagyapja fotóján

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors fotó
PUBLIKÁLÁS: 2026. október 05. 21:00
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Régi, családi fotók átnézése közben figyelt fel valami egészen döbbenetesre egy nő. Josie Weaver az egyik felvételen szúrt ki egy különös férfit, aki megjelenésében teljesen eltért az 1960-as év stílusától és a körülötte lévő többi járókelőtől. Lehet, hogy ezzel egy újabb bizonyítékára bukkantak az időutazásnak? A nő a közösségi médiában osztotta meg az elméletét, ami csakhamar felkeltette az internetezők érdeklődését.
H. A.
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Sikerült bizonyítékot találni az időutazásra? Az talán erős kifejezés, mindenesetre teljesen leesett az álla egy nőnek, miután átnézte a nagyapja régi, Disneylandben készült fotóit, az egyiken pedig egy különös férfira lett figyelmes, aki mintha csak modern korunkból csöppent volna bele az 1960-as évek forgatagába. A hölgy, Josie Weaver azután tette a szokatlan felfedezést, miután a 84 éves nagypapája a segítségét kérte egy fényképezőgép eladásában, amely már évtizedek óta félretéve hevert, majd ezt követően tárták fel a filmet egy kivetítőn.

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Bizonyítékot találtak az időutazásra? Különös férfit szúrt ki egy nő a régi fotón / Fotó: magnific.com

A nevezett fotón egy fiatalember áll a középpontban, aki egy szűk, modernnek ható, sötétkék, kerek nyakú pólóban, sötét napszemüvegben és egy keresztpántos válltáskában látható, szemben a körülötte lévő férfiakkal, akik rövid ujjú, galléros inget és szövetnadrágot viselnek.

Számomra annyira másnak tűnt, mint a körülötte lévő többi ember, különösen a frizurájával

- mondta el Josie.

Bizonyíték az időutazásra vagy csak túl nagy képzelőerő?

A nő augusztus 25-én osztott meg egy videót a fotóról a TikTokon, amely azóta már 2,5 millió megtekintést gyűjtött be, és igencsak megmozgatta a felhasználók érdeklődését. Míg egyesek úgy vélték, hogy Josie nagyapja véletlenül lefényképezett egy igazi időutazót, addig mások már szkeptikusabban álltak hozzá a kérdéshez. 

Sajnálom, hogy tőlem kell megtudnod, de a 60-as években is voltak az embereknek pólóik és napszemüvegeik

- írta az egyik kommentelő, és mások is megerősítették, ez a fajta megjelenés már azokban is években teljesen hétköznapinak számított - írja a New York Post.

@cricketbbyweave Disney in the 1960’s (maybe 1965??) found a time traveler in my grandpas film. ALSO Ray-Ban was created in 1936 so don’t listen to me.😅 #timetraveler #film #canon #disneyland #1960s ♬ original sound - Josie Weaver

 

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