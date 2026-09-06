„A 340. nap egyedül a világban” – azt állítja az időutazó, hogy 2028-ban ragadt, és ő az utolsó ember a Földön: hátborzongató videókon mutatta meg a kihalt világot

Egy magát időutazónak nevező férfi azt állítja, hogy 2028-ban él, és most újabb „bizonyítékot” mutatott arra, hogy már 340 napja teljesen egyedül tengeti mindennapjait egy posztapokaliptikus világban.

Azt állítja az időutazó, hogy 2028-ban ragadt, és ő az utolsó ember a Földön: hátborzongató videókon mutatta meg a kihalt világot Fotó: magnific.com

Azt állítja az időutazó, hogy 2028-ban ragadt, és ő az utolsó ember a Földön: hátborzongató videókon mutatta meg a kihalt világot

Javier a TikTokon osztja meg különös történetét követőivel. Állítása szerint a jövőben ragadt, ahol rajta kívül egyetlen ember sem maradt. A férfi Spanyolországban él, videóiban pedig rendszeresen teljesen kihalt utcákat mutat: az épületek érintetlenül állnak, az autók a helyükön vannak, embereknek azonban nyomuk sincs.

Javier TikTok-oldalát már 6,6 millióan követik, és rendszeresen tesz közzé hasonló felvételeket az elnéptelenedett Valenciáról. Profilja az @unicosobreviviente nevet viseli, ami magyarul annyit jelent: „az egyetlen túlélő”.

Azóta újabb videókat is közzétett a városról, amelyeken ugyancsak semmiféle emberi jelenlét nem látható. A történet különös részlete, hogy az általa bemutatott jövőben az elektromos hálózat és az internet látszólag továbbra is működik – ennek köszönhetően Javier a közösségi oldalra is fel tudja tölteni felvételeit.

A férfi most azt állítja, továbbra is teljesen egyedül van, és már összesen 340 napot töltött elszigetelten egy olyan világban, amelyben látszólag bárhová elmehet anélkül, hogy egyetlen emberrel is találkozna.

A 340. nap egyedül a világban. Bejártam már városokat és még rengeteg más helyet. Mi történhet velem?

– írta egyik legutóbbi videójához.

Egy másik videójában Javier egy múzeumba látogatott el, amely állítása szerint máskor „mindig tele van emberekkel”. A hátborzongató felvételen a férfi teljesen egyedül járja végig a látszólag érintetlenül maradt kiállítótermeket, miközben egyetlen látogatóval vagy dolgozóval sem találkozik.

Első bejegyzése óta Javier rendszeresen beszámol állítólagos „jövőbeli életéről”. Olyan felvételeket is közzétett, amelyek állítása szerint Barcelonában, Madridban és Sevillában készültek. Más videókon lakóházak és egy játszótér mellett sétál, ám a környék ezeken is kísértetiesen kihalt: sehol egy járókelő, az utcák teljesen üresek. Egy feltehetően drónnal készített felvételen pedig egy tengerparton látható, ahol szintén teljesen egyedül áll.