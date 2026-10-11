Elképesztő felfedezés: a Föld mélyén rejtőző erő befolyásolja napjaink hosszát

A tudósok azonosítottak egy rejtett erőt a Föld mélyén, amely évtizedek óta változtatja napjaink hosszát. Az új tanulmány szerint a bolygó szilárd belső magja és sziklás köpenye közötti gravitációs vonzás megváltoztathatja a bolygónk forgási sebességét, néhány milliszekundummal hosszabbá vagy rövidebbé téve a napokat. Bár a változások túl kicsik ahhoz, hogy mi észrevegyük, rendkívül fontos szerepet játszanak a GPS-navigáció és a globális időmérés szempontjából.

Észre sem vesszük, de változik a napok hossza a Föld magjának mozgásai miatt. (Képünk illusztráció) Fotó: Pexels

Észre sem vesszük, de változik a napok hossza a Föld magjának mozgásai miatt

Az Albertai Egyetem kutatói 1964 és 2019 közötti feljegyzéseket elemeztek, hogy kiderítsék, mi okozza ezeket az apró változásokat. A Föld belső magja, egy forró, sűrű gömb, amely többnyire vasból és nikkelből áll - azonban nem tökéletesen gömb alakú, így forgás közben gravitációs vonzása kölcsönhatásba lép a köpenyben lévő egyenetlen tömegkoncentrációkkal. Mindez egy csavaró erőt hoz létre, amelyet gravitációs nyomatéknak neveznek, és amely kissé felgyorsíthatja vagy lelassíthatja a köpenyt, megváltoztatva azt az időt, amely alatt a Föld egy teljes fordulatot tesz.

A kutatók ezt a gravitációs kölcsönhatást a Föld forgási sebességének nagyjából 70 éves ciklikus változásaival kötik össze. Az eredmények arra is rávilágítottak, hogy bolygónk szilárd belső magja az évek során lassan képes deformálódni: anyaga szilárd marad ugyan, de fokozatosan enged a rá ható erőknek.

Ez a rugalmasság kulcsfontosságúnak bizonyult a számítások ellenőrzésekor. Ha ugyanis a belső magot teljesen merevnek tételezték fel, a modell nem egyezett a valós adatokkal; amikor viszont számításba vették a mag alakváltozását, az előrejelzések sokkal pontosabban vágtak egybe a napok hosszában megfigyelt ingadozásokkal. A szakemberek legjobb becslése szerint ez a szerkezeti alkalmazkodás nagyjából 8-10 év alatt megy végbe, bár a lehetséges időtartam a modellek alapján tágabb skálán, 2-től egészen 31 évig terjedhet.

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Új tanulmányukban az Albertai Egyetem fizikusai, Huifeng Zhang és Mathieu Dumberry a belső mag forgását vizsgálták. A földrengéshullámok adatait és a külső mag mágneses tere alapján modellezett mozgását vetették össze a napok hosszának változásaival, miután kiszűrték a légkör, az óceánok és a Hold fékező hatását.