Még mindig megbizsereg az énekesnő bőre, amikor eszébe jut a Sztárban Sztár All Stars győzelme. Kőkemény négy hónap volt az az út odáig, amiben volt minden – töméntelen mennyiségű próba, rengeteg akadály, nehézség –, Dér Heni mégis úgy érzi, minden perc megérte.

Dér Heni Sztárban Sztár All Stars győztes lett a második évadban, Till Attila adta át neki a díjat

(Fotó: hot! magazin/ TV2)

Dér Heni: Minden izzadsácseppje megérte!

A TV2 Sztárban Sztár Gála műsorban az ország legnagyobb házibulijának legjobbjai versenyeznek. Dér Heni, mint ismert, a második All Stars évad győztese volt.

„Még most is hihetetlen visszagondolni, elképesztően kemény volt az a négy hónap, de nagyon jó volt” – mesélte a hot! magazinnak Heni.

Minden egyes izzadságcseppje megérte, a győzelem méltó lezárása volt annak a sok-sok havi menetnek, aminek ez lett a megkoronázása. Nekem ez egy örök emlék. Ha írnék – vagy írnának rólam – valami életrajzi novellát, elbeszélést az életem fontos pillanatairól, abban is benne lenne, mert nagyon sok mindenre megtanított magammal szemben is. Az egyik, hogy a férjemmel ketten mindent meg tudunk oldani! Az is fontos, hogy szerintem a nézők is egy kiteljesedettebb énemet ismerték meg!

Dér Heni arcpalsztika műtétjéről nyíltan beszélt

(Fotó: hot! magazin/ TV2)

„Újra meg­csinálnám? Simán!”

A hatalmas siker után mégis elgondolkodott a gála-évadon. Az énekesnő – akit gyermekei nem engednek otthon gyakorolni – szerint ugyanis sokszor inkább a sikerek csúcsán érdemes abbahagyni. Mégis úgy döntött, hogy elvállalja a műsort.

„Átfutott a fejemen, miközben ránéztem a szekrényben a kis trófeámra, hogy az egy olyan szép lezárása volt a tavalyi évnek, hogy jó ötlet-e ezt próbára tenni, nem jobb-e a csúcson abbahagyni. De aztán megkérdeztem magamtól, hogy élveztem-e a tavalyi utat. Igen! Újra megcsinálnám? Simán! A szórakoztatás volt a lényeg, meg az, hogy közben mi is nagyon-nagyon jól éreztük magunkat, és senki nem görcsölt rá. Ez volt a sikerünk titka. Most is így állok hozzá, ráadásul azt a tavalyi szobrocskát már senki nem veheti el tőlem!”

Dér Heni férje, Bakos Gergő mindenben támogatja szerelmét

(Fotó: Kunos Attila / hot! magazin/ archív)

„Semmiről nem akarok lemaradni a gyerekek életében”

Az első adásban a zsűri nagyon jól szórakozott, amikor a sztáranyuka őszintén elárulta, hogy több darab szorítóbugyi van rajta.

De hát ez az igazság! Idén bevetettem ezt a fegyvert, mert igen, felkúszott rám pár kiló, de most nem ezen van a fókusz. A producer elküldött maszkmintát levenni, amit nem értettem, hiszen tavaly is volt. Majd megint szóltak, hogy menjek mintavételre, és nem értettem. Aztán leesett: nem merte bevallani, hogy nem bízik a tavalyi mintán rögzített centikben, hogy mennyit, melyik irányba változott

– mondta nevetve.