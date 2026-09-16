Azt hiszed, ismered az ókori mítoszokat? Ez a műveltségi kvíz azonnal leleplez

10 izgalmas kérdés a görög és római istenek világából.

Teszteld a tudásodat az ókori mítoszok és rokoni szálak közt!

Derítsd ki a pontszámod alapján, mennyire vagy szakértő!

E műveltségi kvíz segítségével most felelevenítheted a görög-római mitológia legizgalmasabb történeteit és alakjait. Az antik világ hitvilága az európai kultúra egyik legfontosabb alapköve, amely évezredek óta formálja a művészeteket és a mindennapi gondolkodást.

Műveltségi kvíz a görög-római mitológia szövevényes kapcsolatairól (Botticelli: Vénusz születése)

Fotó: AFP

Műveltségi kvíz: mennyire ismered az ókori istenek világát?

Az ókori görögök népes pantheonjukon keresztül magyarázták a természet erőit és az emberi sorsot, ezt a gazdag örökséget pedig a rómaiak saját hagyományaikhoz igazítva vették át. Az Olympos csúcsán uralkodó halhatatlanok világa tele van szövevényes rokoni szálakkal, szenvedéllyel és örökös hatalmi harcokkal.

Az istenek éppúgy szerettek, gyűlöltek és intrikáltak, mint a halandók, csupán felette álltak az időnek. Az alábbi feladványok segítségével próbára teheted, mennyire ismered a két ókori nép isteneit, azok feladatköreit és egymáshoz fűződő kapcsolatait. Teszteld a tudásodat műveltségi kvízünkkel, és derítsd ki, mennyire igazodsz el az antik mítoszok birodalmában!