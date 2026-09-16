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Műveltségi kvíz a görög-római mitológia témájában.

Azt hiszed, ismered az ókori mítoszokat? Ez a műveltségi kvíz azonnal leleplez

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PUBLIKÁLÁS: 2026. szeptember 16. 16:30
műveltségi kvízekjátékistenek
A görög és római mitológia világa tele van felejthetetlen történetekkel, hatalmas istenekkel és szövevényes rokoni kapcsolatokkal. Teszteld a tudásodat az antik mítoszok birodalmában, és derítsd ki e furfangos műveltségi kvíz segítségével, mennyire ismered az ókori istenek feladatköreit!
Etédi Alexa
újságíró
A szerző cikkei
  • 10 izgalmas kérdés a görög és római istenek világából.
  • Teszteld a tudásodat az ókori mítoszok és rokoni szálak közt!
  • Derítsd ki a pontszámod alapján, mennyire vagy szakértő!

E műveltségi kvíz segítségével most felelevenítheted a görög-római mitológia legizgalmasabb történeteit és alakjait. Az antik világ hitvilága az európai kultúra egyik legfontosabb alapköve, amely évezredek óta formálja a művészeteket és a mindennapi gondolkodást.

műveltségi kvíz a mitológiai személyekről, mint Vénuszról (Botticelli festménye)
Műveltségi kvíz a görög-római mitológia szövevényes kapcsolatairól (Botticelli: Vénusz születése)
Fotó: AFP

Műveltségi kvíz: mennyire ismered az ókori istenek világát?

Az ókori görögök népes pantheonjukon keresztül magyarázták a természet erőit és az emberi sorsot, ezt a gazdag örökséget pedig a rómaiak saját hagyományaikhoz igazítva vették át. Az Olympos csúcsán uralkodó halhatatlanok világa tele van szövevényes rokoni szálakkal, szenvedéllyel és örökös hatalmi harcokkal.

Az istenek éppúgy szerettek, gyűlöltek és intrikáltak, mint a halandók, csupán felette álltak az időnek. Az alábbi feladványok segítségével próbára teheted, mennyire ismered a két ókori nép isteneit, azok feladatköreit és egymáshoz fűződő kapcsolatait. Teszteld a tudásodat műveltségi kvízünkkel, és derítsd ki, mennyire igazodsz el az antik mítoszok birodalmában! 

KVÍZ

Kvíz kérdést ábrázoló kép
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Ki a görög Zeusz isten római megfelelője?

Nézd meg a videót is az antik mitológia szereplőiről:

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Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu