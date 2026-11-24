Hatalmas a boldogság Gulácsi Péter családjában, hiszen november 16-án megszületett a korábbi magyar válogatott kapus harmadik gyermeke. A két kisfiú után ezúttal egy kislánnyal bővült a család, akit már most körülrajonganak a szülei és a testvérei. A büszke édesanya, Gulácsi-Vígh Diána ezúttal egészen meghitt családi pillanatokat osztott meg a közösségi oldalán.

Gulácsi Péter és fiai is odavannak a család legkisebb tagjáért Fotó: AFP

Gulácsi Péter és fiai is odavannak a család legkisebb tagjáért

Mint arról korábban az Origo is beszámolt, a Villarreal 36 éves kapusa és felesége november 20-án tudatták követőikkel az örömhírt, hogy megszületett első kislányuk, aki a Liána Gréta nevet kapta. A házaspár 2016-ban kötötte össze az életét, első kisfiuk, Dominik Zoltán 2019-ben, míg Vince 2021-ben látta meg a napvilágot.

Gulácsi Péter felesége most egy újabb fotósorozattal jelentkezett az Instagram-oldalán, amelyen a kislány életének első, meghitt pillanataiba engedett bepillantást. Az egyik legmeghatóbb felvételen maga a magyar kapus látható, amint nem sokkal a születése után már a karjában tartja újszülött gyermekét. A két büszke bátyus is hamar beletanult a nagytestvérszerepbe, a képek tanúsága szerint ugyanis nagy szeretettel dédelgetik a kishúgukat.

Mozgalmas esztendő áll Gulácsiék mögött, hiszen a kapus a nyáron 11 év után búcsút intett az RB Leipzignek, és a spanyol Villarrealhoz igazolt. A család így Németország után Spanyolországban kezdett új életet, ahol immár öten élvezhetik a közös mindennapokat.