Úgy tűnik, Vilmos herceg trónra lépése komoly változásokat hozhat a brit királyi családban. Egy új könyv szerint a walesi herceg megfosztaná Harry herceget, Meghan Markle-t, valamint gyermekeiket, Archie-t és Lilibetet a királyi címeiktől. A tervek állítólag a monarchia teljes átalakításának részét képezik, és azoknak kedveznének, akik valóban ellátják a királyi feladatokat.
Tom Sykes királyi újságíró hamarosan megjelenő könyvében azt állítja, hogy Vilmos herceg már most egy átfogó reformon dolgozik, amelyet édesapja, Károly király után uralkodóként vezetne be. Az elképzelés egyik legnagyobb vesztese pedig az elhidegült testvér, Harry herceg és családja lehet. A szerző értesülései szerint a walesi herceg azt szeretné, ha a nem aktív brit királyi családtagoktól elvennék a hercegi és hercegnői címeket, és kizárólag azok használhatnák ezeket, akik aktívan részt vesznek a monarchia hivatalos munkájában. Ez azt jelentené, hogy Harry herceg és Meghan Markle, illetve két gyermekük, Archie herceg és Lilibet hercegnő is elveszíthetné a rangjaikat.
Vilmos herceg tervei szerint a hivatalos feladatokat ellátó családtagok továbbra is részesülnének anyagi támogatásban, fizetést kapnának, és királyi rezidenciát is biztosítanának számukra. Azok viszont, akik nem vállalnak közfeladatokat, nem számíthatnának ilyen előnyökre. A bennfentes forrás szerint a cél az lenne, hogy a brit királyi család címei valódi munkához és felelősséghez kapcsolódjanak, nem pedig születéssel járó örökléshez. A nem dolgozó családtagok ugyanakkor szabadon építhetnék saját karrierjüket, és úgy kereshetnének pénzt, ahogyan szeretnének, de mindezt magánemberként kellene tenniük.
Vilmos herceg trónra lépése utáni reformja azonban nemcsak Harry herceg családját érintené. A könyv szerint a walesi herceg két fiatalabb gyermeke, Sarolta hercegnő és Lajos herceg felnőttként eldönthetné, hogy a brit királyi család aktív tagjaként szeretnének-e élni, vagy inkább önálló karriert építenének. A trónörökös György herceg helyzete azonban egészen más lenne. A beszámoló szerint az ő jövője a monarchiában nem képezné vita tárgyát, hiszen édesapja után ő következik a brit trónöröklési sorrendben. És bár a walesi herceg képviselője nem reagált Tom Skyes könyvére, a trónra lépés utáni reformok közvetlenül azután jelentek meg, hogy Vilmos herceg az Eugene Levy, a kedvetlen utazó című sorozatban nyilatkozott.
A változás szerepel a napirendemen.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.