Úgy tűnik, Vilmos herceg trónra lépése komoly változásokat hozhat a brit királyi családban. Egy új könyv szerint a walesi herceg megfosztaná Harry herceget, Meghan Markle-t, valamint gyermekeiket, Archie-t és Lilibetet a királyi címeiktől. A tervek állítólag a monarchia teljes átalakításának részét képezik, és azoknak kedveznének, akik valóban ellátják a királyi feladatokat.

Vilmos herceg trónra lépése után megreformálná a monarchiát, a nem aktív brit királyi családtagokat megfosztaná a címeiktől

(Fotó: PA/Northfoto)

Vilmos herceg trónra lépése után teljesen átalakítja a monarchiát

trónra lépése után teljesen átalakítja a monarchiát A walesi herceg megfosztaná a nem aktív brit királyi családtagokat, köztük testvérét és annak családját a királyi címeiktől

Így nemcsak Harry herceg és Meghan Markle, hanem a közös gyerekeik, Archie herceg és Lilibet hercegnő is elveszíthetik a címeiket.

Vilmos herceg komoly lépésre készül

Tom Sykes királyi újságíró hamarosan megjelenő könyvében azt állítja, hogy Vilmos herceg már most egy átfogó reformon dolgozik, amelyet édesapja, Károly király után uralkodóként vezetne be. Az elképzelés egyik legnagyobb vesztese pedig az elhidegült testvér, Harry herceg és családja lehet. A szerző értesülései szerint a walesi herceg azt szeretné, ha a nem aktív brit királyi családtagoktól elvennék a hercegi és hercegnői címeket, és kizárólag azok használhatnák ezeket, akik aktívan részt vesznek a monarchia hivatalos munkájában. Ez azt jelentené, hogy Harry herceg és Meghan Markle, illetve két gyermekük, Archie herceg és Lilibet hercegnő is elveszíthetné a rangjaikat.

Vilmos herceg trónra lépése utáni reformja miatt Harry herceg és Meghan Markle elveszíthetnék címeiket

(Fotó: PA/Northfoto)

Vilmos herceg trónra lépése utáni reformja

Vilmos herceg tervei szerint a hivatalos feladatokat ellátó családtagok továbbra is részesülnének anyagi támogatásban, fizetést kapnának, és királyi rezidenciát is biztosítanának számukra. Azok viszont, akik nem vállalnak közfeladatokat, nem számíthatnának ilyen előnyökre. A bennfentes forrás szerint a cél az lenne, hogy a brit királyi család címei valódi munkához és felelősséghez kapcsolódjanak, nem pedig születéssel járó örökléshez. A nem dolgozó családtagok ugyanakkor szabadon építhetnék saját karrierjüket, és úgy kereshetnének pénzt, ahogyan szeretnének, de mindezt magánemberként kellene tenniük.