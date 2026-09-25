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„2050-ből jöttem” – hátborzongató videón mutatta meg az időutazó, mi marad a világból a harmadik világháború után

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors időutazó
PUBLIKÁLÁS: 2026. szeptember 25. 19:00
OroszországvilágháborúPárizsvideó
Rozsdásodó Eiffel-torony, golyónyomokkal teli orosz harci gépek, teljesen kihalt városok és egy sivatag közepén veszteglő hatalmas hajó – egy magát időutazónak valló férfi azt állítja, felvételei 2050-ben készültek, és azt mutatják meg, milyen világ marad a harmadik világháború után. A TikTokon terjedő hátborzongató videók készítője szerint Párizs utcáit addigra már visszahódítja a természet, miközben „minden elhagyatott, a világ üres, csak a szél maradt”.
N.T.
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Egy magát időutazónak valló férfi azt állítja, megmutatta, milyen pusztító következményekkel jár majd a harmadik világháború. Az @unknown.path31 közösségi oldalon közzétett videóiban többek között egy rozsdásodó Eiffel-torony, valamint golyónyomokkal borított orosz repülőgépek láthatók.

Időutazó mutatta meg, mi lesz a harmadik világháború után: hátborzongató videók készültek 2050-ről
Időutazó mutatta meg, mi lesz a harmadik világháború után: hátborzongató videók készültek 2050-ről
Fotó: tomertu / Shutterstock

Időutazó mutatta meg, mi lesz a harmadik világháború után: hátborzongató videók készültek 2050-ről

A felvételek készítője azt állítja, hogy 2050-ben jár Párizsban, ahol baljósan mindössze annyit mond: „történt valami”. Ezután a lepusztult Eiffel-tornyot mutatja, amelyet omladozó betondarabok vesznek körül, turistáknak pedig nyomuk sincs. Egy ponton még egy összelapított, üres Red Bull-dobozt is felemel a földről.

A videó narrátora szerint az Eiffel-torony fémszerkezetét már „indák futják be”, miközben mindenütt „teljes csend” uralkodik. A Notre-Dame-ot „öregnek és szürkének” írja le, az elhagyatott utakon pedig már a fű is áttört az aszfalton. A férfi ezután gyorsan a katedrális felé fordítja a kamerát, a felvételen pedig a híres párizsi épület jóval kopottabb, szürkés, időjárás viselte állapotban jelenik meg.

A TikTok-profilt jelenleg 26 ezren követik, és számos különös videót töltöttek már fel rá. Ezek között olyan felvételek is akadnak, amelyeken állítólag Abraham Lincoln és Michael Jackson szerepel – ezek azonban mesterséges intelligenciával létrehozott tartalmakat is tartalmaznak.

Egy másik videóban a narrátor már azt állítja, hogy 2050-ben Oroszországban jár, méghozzá egy elhagyatott katonai repülőtéren.

Elmondása szerint egy „lerombolt katonai repülőtéren” van, ahol egy „régi, golyónyomokkal teli orosz repülőgépet” is talált, amelynek „szárnyait szétszaggatták”.

A felvételen egy szinte teljesen kihalt kifutópálya látható, rajta rozsdásodó repülőgépekkel, amelyekről a videó készítője azt állítja, hogy orosz gépek. Később egy hatalmas, régi hajóra is rábukkan, a különös jelenetben azonban a hajó szárazföldön vesztegel: víznek nyoma sincs körülötte, minden irányban sivatagos táj terül el.

Mindent elhagytak, a világ üres, csak a szél maradt

– fogalmaz baljósan a narrátor a Daily Star szerint. 

@_angelitomx19 #angelitomx #lacapadeeltiempo #2050 ♬ 2026 Zombie Scary Sound - EL TACHO
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