„2050-ből jöttem” – hátborzongató videón mutatta meg az időutazó, mi marad a világból a harmadik világháború után

Egy magát időutazónak valló férfi azt állítja, megmutatta, milyen pusztító következményekkel jár majd a harmadik világháború. Az @unknown.path31 közösségi oldalon közzétett videóiban többek között egy rozsdásodó Eiffel-torony, valamint golyónyomokkal borított orosz repülőgépek láthatók.

Időutazó mutatta meg, mi lesz a harmadik világháború után: hátborzongató videók készültek 2050-ről

Fotó: tomertu / Shutterstock

Időutazó mutatta meg, mi lesz a harmadik világháború után: hátborzongató videók készültek 2050-ről

A felvételek készítője azt állítja, hogy 2050-ben jár Párizsban, ahol baljósan mindössze annyit mond: „történt valami”. Ezután a lepusztult Eiffel-tornyot mutatja, amelyet omladozó betondarabok vesznek körül, turistáknak pedig nyomuk sincs. Egy ponton még egy összelapított, üres Red Bull-dobozt is felemel a földről.

A videó narrátora szerint az Eiffel-torony fémszerkezetét már „indák futják be”, miközben mindenütt „teljes csend” uralkodik. A Notre-Dame-ot „öregnek és szürkének” írja le, az elhagyatott utakon pedig már a fű is áttört az aszfalton. A férfi ezután gyorsan a katedrális felé fordítja a kamerát, a felvételen pedig a híres párizsi épület jóval kopottabb, szürkés, időjárás viselte állapotban jelenik meg.

A TikTok-profilt jelenleg 26 ezren követik, és számos különös videót töltöttek már fel rá. Ezek között olyan felvételek is akadnak, amelyeken állítólag Abraham Lincoln és Michael Jackson szerepel – ezek azonban mesterséges intelligenciával létrehozott tartalmakat is tartalmaznak.

Egy másik videóban a narrátor már azt állítja, hogy 2050-ben Oroszországban jár, méghozzá egy elhagyatott katonai repülőtéren.

Elmondása szerint egy „lerombolt katonai repülőtéren” van, ahol egy „régi, golyónyomokkal teli orosz repülőgépet” is talált, amelynek „szárnyait szétszaggatták”.