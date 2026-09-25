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Csehország rejtett csodája: itt évente egyszer bor folyik a barokk lépcsőn

Csehország rejtett csodája: itt évente egyszer bor folyik a barokk lépcsőn

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PUBLIKÁLÁS: 2026. szeptember 25. 13:30
barokk korborfesztiválCsehország
Különleges kora őszi utazást tervezel Csehországba, ahol a borkultúrát és a barokk építészet gyöngyszemeit is élvezheted? Fedezd fel ezt a mesés kelet-csehországi kisvárost, hiszen Kuks látnivalói garanciát jelentenek a felejthetetlen élményekre!
Etédi Alexa
újságíró
A szerző cikkei
  • Csehországban, a Kuks Ispotály barokk lépcsőjén évente egyszer több száz liter bor folyik le közvetlenül a látogatók poharába.
  • A település fő látnivalója a híres barokk épületegyüttes a műemlék gyógyszertárral és a különleges szabadtéri Braun-Betlehemmel.
  • A környék kiváló úti cél az Elba-kerékpárút, az Adršpach-sziklák és az Óriás-hegység közelsége miatt.

A nyár végével Csehország-szerte megkezdődik a szüreti fesztiválok időszaka, ám az egyik kelet-csehországi kistelepülésen egészen szokatlan módon kínálják a nedűt a látogatóknak. Kuks községében a szőlő nedűjét a helyi barokk épületegyüttes előtt felszolgálva kóstolhatjuk meg, ami évente rengeteg látogatót vonz. A település és környéke kiváló úti cél, hiszen Kuks látnivalói a művészettörténeti ritkaságoktól a lenyűgöző természeti csodákig terjednek. A Prágától mindössze 140 kilométerre, az Elba partján fekvő falucska tökéletes választás egy hétvégi kiránduláshoz.

Kuks látnivalói, mint a Kuks Ispotály, a barokk kor gyöngyszemei.
A csehországi Kuks látnivalói a történelem, az építészettörténet, a gasztronómia, de még a természet szerelmeseit is magukkal ragadják. 
Fotó: wikipedia/Frydolin

Melyek Kuks látnivalói és mikor érdemes ide látogatni?

A település története szorosan összeforr Franz Anton von Špork gróf (1662–1738) nevével, aki a korábban jelentéktelen helyszínt nyári rezidenciájává tette, és elegáns fürdő- és társasági központtá fejlesztette. Špork korának elismert művészeit hívta ide, köztük Matthias Bernhard Braun szobrászt, akik egyedülálló építészeti és művészeti együttest hoztak létre.

Kuks városában található barokk kori fogadó és szoborsor.
Kuks település különös hangulatot áraszt a XVII-XVIII. századból fennmaradt szép épületeivel. 
Fotó: 123RF

A helyi fesztivál és a falu életének központi eleme a Kuks Ispotály (Kuks Kórház), amely a cseh barokk építészet egyik legjelentősebb emléke. Az épület homlokzata előtt állnak Braun híres Erények és Bűnök homokkő szobrai a XVIII. század elejéről. A komplexum belső terei is látogathatók: itt található az 1743-ból származó „A Gránátalmához” címzett gyógyszertár, amely Közép-Európa egyik legrégebbi fennmaradt barokk patikája eredeti edényekkel, mozsarakkal és a nagy mérleggel. A kórházhoz tartozik még a Szentháromság-templom, a Špork család kriptája, valamint egy csendes gyógynövénykert is.

Barokk szobrok Kuksban késő ősszel.
Kuks környékét mindenütt barokk szobrok ékítik, szinte időutazást kínálva a látogatók számára. 
Fotó: wikipedia/Frettiebot 

Az ispotály alaptúrájára a belépőjegy felnőtteknek 220 cseh korona, azaz nagyjából 3300 HUF. A jegyeket online is meg lehet vásárolni a látogatás napján legkésőbb 9 óráig, vagy a helyszíni pénztárban, amely 9-től 17 óráig tart nyitva. A vezetett túrák az online felületen meghatározott időpontokban foglalhatók.

Miről híres a kuksi borfesztivál?

Minden év szeptemberében a Kuks Ispotály körül rendezik meg a híres borfesztivált. A rendezvényen cseh és külföldi borászok kínálják nedűiket, a kóstolókat pedig élőzene, kézműves vásár és regionális gasztronómiai különlegességek kísérik. A legutóbbi, 2026. szeptember 12-i eseményen több mint 25 borászat vett részt több mint 100-féle borral, a jubileumi, 20. borfesztivált pedig 2027. szeptember 11-re hirdették meg.

A fesztivál fénypontja egy egyedülálló látványosság: naponta egyszer a bor egy barokk kaszkádlépcsőn folyik le. A három méter széles, 52 kőlépcsőből álló építmény az egykori fürdőnegyedből vezet az Elba irányába, a lépcsőfokok mentén pedig keskeny vájatok húzódnak, amelyeket tritonfigura szobrok szegélyeznek. Eredetileg a helyi források vizét vezették át rajtuk, a borfesztivál idején viszont – az alapos tisztítási munkálatok után – mintegy 300 liter Müller-Thurgau folyik végig a vájatokon, amit a látogatók lent a poharaikba foghatnak fel. A látványos attrakció a bor mennyiségétől függően 8–15 percig tart.

Barokk lépcső szoborral Kuksban.
A borfesztivál idejé a barokk stílusú kaszkádlépcsőn folyik végig a mennyei nedű. 
Fotó: wikipedia/Anny32 

Milyen látnivalók várnak Kuks környékén?

A falu központján kívül is akad különleges látnivaló: a közeli Új Erdőben (Nový les) található a Braun-Betlehem. Ez nem egy klasszikus betlehem, hanem a sziklákba faragott, tájba illesztett barokk szoborcsoport, amelyet Špork gróf megrendelésére Matthias Bernhard Braun készített 1725-től. A bibliai jeleneteket és remetéket ábrázoló műalkotás ma nemzeti kulturális emlékhely, és szerepel Csehország UNESCO világörökségi jelöltlistáján.

Barokk kori szoborcsoport Kuks mellett.
A különleges Braun-Betlehem szobrai a Kuks melletti Új Erdőben. 
Fotó: wikipedia/Sandik~commonswiki 

Kuks elhelyezkedése miatt kiváló kiindulópont rövidebb-hosszabb kirándulásokhoz. Közvetlenül a település mellett halad el az Elba-kerékpárút, a közelben fekszik Jaroměř a josefovi erődvárossal, valamint Dvůr Králové nad Labem és Hradec Králové. Észak felé haladva könnyen elérhető az Óriás-hegység (Krkonoše), a Nagymama-völgy (Babiččino údolí), valamint az Adršpach-sziklák, amely Európa legnagyobb sziklavárosaként bizarr homokkő-formációival nyújt felejthetetlen élményt.

Nézd meg a videót is a csodálatos barokk városkáról:

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