Csehország rejtett csodája: itt évente egyszer bor folyik a barokk lépcsőn

A nyár végével Csehország-szerte megkezdődik a szüreti fesztiválok időszaka, ám az egyik kelet-csehországi kistelepülésen egészen szokatlan módon kínálják a nedűt a látogatóknak. Kuks községében a szőlő nedűjét a helyi barokk épületegyüttes előtt felszolgálva kóstolhatjuk meg, ami évente rengeteg látogatót vonz. A település és környéke kiváló úti cél, hiszen Kuks látnivalói a művészettörténeti ritkaságoktól a lenyűgöző természeti csodákig terjednek. A Prágától mindössze 140 kilométerre, az Elba partján fekvő falucska tökéletes választás egy hétvégi kiránduláshoz.
A település története szorosan összeforr Franz Anton von Špork gróf (1662–1738) nevével, aki a korábban jelentéktelen helyszínt nyári rezidenciájává tette, és elegáns fürdő- és társasági központtá fejlesztette. Špork korának elismert művészeit hívta ide, köztük Matthias Bernhard Braun szobrászt, akik egyedülálló építészeti és művészeti együttest hoztak létre.
A helyi fesztivál és a falu életének központi eleme a Kuks Ispotály (Kuks Kórház), amely a cseh barokk építészet egyik legjelentősebb emléke. Az épület homlokzata előtt állnak Braun híres Erények és Bűnök homokkő szobrai a XVIII. század elejéről. A komplexum belső terei is látogathatók: itt található az 1743-ból származó „A Gránátalmához” címzett gyógyszertár, amely Közép-Európa egyik legrégebbi fennmaradt barokk patikája eredeti edényekkel, mozsarakkal és a nagy mérleggel. A kórházhoz tartozik még a Szentháromság-templom, a Špork család kriptája, valamint egy csendes gyógynövénykert is.
Az ispotály alaptúrájára a belépőjegy felnőtteknek 220 cseh korona, azaz nagyjából 3300 HUF. A jegyeket online is meg lehet vásárolni a látogatás napján legkésőbb 9 óráig, vagy a helyszíni pénztárban, amely 9-től 17 óráig tart nyitva. A vezetett túrák az online felületen meghatározott időpontokban foglalhatók.
Minden év szeptemberében a Kuks Ispotály körül rendezik meg a híres borfesztivált. A rendezvényen cseh és külföldi borászok kínálják nedűiket, a kóstolókat pedig élőzene, kézműves vásár és regionális gasztronómiai különlegességek kísérik. A legutóbbi, 2026. szeptember 12-i eseményen több mint 25 borászat vett részt több mint 100-féle borral, a jubileumi, 20. borfesztivált pedig 2027. szeptember 11-re hirdették meg.
A fesztivál fénypontja egy egyedülálló látványosság: naponta egyszer a bor egy barokk kaszkádlépcsőn folyik le. A három méter széles, 52 kőlépcsőből álló építmény az egykori fürdőnegyedből vezet az Elba irányába, a lépcsőfokok mentén pedig keskeny vájatok húzódnak, amelyeket tritonfigura szobrok szegélyeznek. Eredetileg a helyi források vizét vezették át rajtuk, a borfesztivál idején viszont – az alapos tisztítási munkálatok után – mintegy 300 liter Müller-Thurgau folyik végig a vájatokon, amit a látogatók lent a poharaikba foghatnak fel. A látványos attrakció a bor mennyiségétől függően 8–15 percig tart.
A falu központján kívül is akad különleges látnivaló: a közeli Új Erdőben (Nový les) található a Braun-Betlehem. Ez nem egy klasszikus betlehem, hanem a sziklákba faragott, tájba illesztett barokk szoborcsoport, amelyet Špork gróf megrendelésére Matthias Bernhard Braun készített 1725-től. A bibliai jeleneteket és remetéket ábrázoló műalkotás ma nemzeti kulturális emlékhely, és szerepel Csehország UNESCO világörökségi jelöltlistáján.
Kuks elhelyezkedése miatt kiváló kiindulópont rövidebb-hosszabb kirándulásokhoz. Közvetlenül a település mellett halad el az Elba-kerékpárút, a közelben fekszik Jaroměř a josefovi erődvárossal, valamint Dvůr Králové nad Labem és Hradec Králové. Észak felé haladva könnyen elérhető az Óriás-hegység (Krkonoše), a Nagymama-völgy (Babiččino údolí), valamint az Adršpach-sziklák, amely Európa legnagyobb sziklavárosaként bizarr homokkő-formációival nyújt felejthetetlen élményt.
Nézd meg a videót is a csodálatos barokk városkáról:
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