Csehország rejtett csodája: itt évente egyszer bor folyik a barokk lépcsőn

Csehországban, a Kuks Ispotály barokk lépcsőjén évente egyszer több száz liter bor folyik le közvetlenül a látogatók poharába.

A település fő látnivalója a híres barokk épületegyüttes a műemlék gyógyszertárral és a különleges szabadtéri Braun-Betlehemmel.

A környék kiváló úti cél az Elba-kerékpárút, az Adršpach-sziklák és az Óriás-hegység közelsége miatt.

A nyár végével Csehország-szerte megkezdődik a szüreti fesztiválok időszaka, ám az egyik kelet-csehországi kistelepülésen egészen szokatlan módon kínálják a nedűt a látogatóknak. Kuks községében a szőlő nedűjét a helyi barokk épületegyüttes előtt felszolgálva kóstolhatjuk meg, ami évente rengeteg látogatót vonz. A település és környéke kiváló úti cél, hiszen Kuks látnivalói a művészettörténeti ritkaságoktól a lenyűgöző természeti csodákig terjednek. A Prágától mindössze 140 kilométerre, az Elba partján fekvő falucska tökéletes választás egy hétvégi kiránduláshoz.

A csehországi Kuks látnivalói a történelem, az építészettörténet, a gasztronómia, de még a természet szerelmeseit is magukkal ragadják.

Fotó: wikipedia/Frydolin

Melyek Kuks látnivalói és mikor érdemes ide látogatni?

A település története szorosan összeforr Franz Anton von Špork gróf (1662–1738) nevével, aki a korábban jelentéktelen helyszínt nyári rezidenciájává tette, és elegáns fürdő- és társasági központtá fejlesztette. Špork korának elismert művészeit hívta ide, köztük Matthias Bernhard Braun szobrászt, akik egyedülálló építészeti és művészeti együttest hoztak létre.

Kuks település különös hangulatot áraszt a XVII-XVIII. századból fennmaradt szép épületeivel.

Fotó: 123RF

A helyi fesztivál és a falu életének központi eleme a Kuks Ispotály (Kuks Kórház), amely a cseh barokk építészet egyik legjelentősebb emléke. Az épület homlokzata előtt állnak Braun híres Erények és Bűnök homokkő szobrai a XVIII. század elejéről. A komplexum belső terei is látogathatók: itt található az 1743-ból származó „A Gránátalmához” címzett gyógyszertár, amely Közép-Európa egyik legrégebbi fennmaradt barokk patikája eredeti edényekkel, mozsarakkal és a nagy mérleggel. A kórházhoz tartozik még a Szentháromság-templom, a Špork család kriptája, valamint egy csendes gyógynövénykert is.

Kuks környékét mindenütt barokk szobrok ékítik, szinte időutazást kínálva a látogatók számára.

Fotó: wikipedia/Frettiebot

Az ispotály alaptúrájára a belépőjegy felnőtteknek 220 cseh korona, azaz nagyjából 3300 HUF. A jegyeket online is meg lehet vásárolni a látogatás napján legkésőbb 9 óráig, vagy a helyszíni pénztárban, amely 9-től 17 óráig tart nyitva. A vezetett túrák az online felületen meghatározott időpontokban foglalhatók.

Miről híres a kuksi borfesztivál?

Minden év szeptemberében a Kuks Ispotály körül rendezik meg a híres borfesztivált. A rendezvényen cseh és külföldi borászok kínálják nedűiket, a kóstolókat pedig élőzene, kézműves vásár és regionális gasztronómiai különlegességek kísérik. A legutóbbi, 2026. szeptember 12-i eseményen több mint 25 borászat vett részt több mint 100-féle borral, a jubileumi, 20. borfesztivált pedig 2027. szeptember 11-re hirdették meg.