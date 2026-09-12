Kiszippantotta volna az utast a repülőgép ablaka? A Ryanair-főnök cáfol!

A Ryanair vezérigazgatója, Michael O’Leary vitatja annak a 61 éves utasnak az állítását, aki júliusban súlyosan megsérült egy Görögországból Németországba tartó járaton, miután betört a mellette lévő ablak. Ljubisa Karovicnak ezt követően a feje és jobb karja kikerült az ablakon, egy másik utas és a neje húzta vissza őt a gépbe. Ez az állítás azonban O'Leary szerint nem igaz. Ő úgy véli, hogy a légnyomáskülönbség „minden bizonnyal az ablak felé szívta” őt, de testének egyetlen része sem került ki a repülőgépből.

A Ryanair vezérigazgatója állítja: nem szippantotta ki a légnyomás az utast.

A férfi felesége, Svetlana ezzel szemben azt állítja, hogy férjét félig a gépen kívül és félig belül látta. Szerinte egy másik utas először egy táskával, majd egy bőrönddel próbálta elzárni a betört ablakot.

Így történt a Ryanair-baleset

Karovic a 11F ülésen utazott a Szalonikiből Memmingenbe tartó járaton, amikor július 10-én, körülbelül 20 perccel a felszállás után betört az ablak. A feltételezések szerint egy meghibásodott hajtóműből származó törmelék csapódott az ablaknak, miközben a repülőgép mintegy 4900 méteres magasságban repült, ami hirtelen kabinnyomás-vesztést okozott.

A 60 Minutes Australia által megszerzett felvételeken látható, ahogy az utasok oxigénmaszkokat használnak, miközben üvegszilánkok repülnek a kabinban, és nagy erővel áramlik be a levegő. Többen próbálták Karovicot a helyén tartani, a küzdelem pedig akár két percig is eltarthatott. A férfi hat napot töltött kórházban. Nyak- és vállfájdalmai miatt hat hétig nyakrögzítőt viselt, és az orvosok szerint a jövőben műtétre is szüksége lehet. Az arcán, jobb kezén és karján égési sérüléseket is szenvedett.

Az esetet az amerikai Nemzeti Közlekedésbiztonsági Tanács (NTSB) vizsgálja. Az előzetes jelentés szerint egy ventilátorlapát tört el a hajtóműben, ennek okát azonban még nem állapították meg. A dokumentumok szerint a hajtóművet 2025 novemberében és 2026 májusában is ellenőrizték. Az NTSB ugyanakkor négy feltételezett madárütközésről is tud, amelyek az előző évben ugyanazt a hajtóművet érintették. Két esetben madármaradványokat is találtak.