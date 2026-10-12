Leesett az állunk: így néz ki a világ legidősebb testépítője

Kilencven éves kor felett is rendszeresen edz Jim Arrington, aki Guinness-rekorder testépítőként vált világszerte ismertté.

A kor előrehaladtával könnyebb súlyokra és kímélőbb, mégis intenzív edzésmódszerre váltott.

Az étrendjét is megváltoztatta: könnyebb, gyulladáscsökkentő ételekre és a megfelelő fehérjebevitelre helyezi a hangsúlyt.

Gyerekként sokat betegeskedett, majd elege lett, és elkezdett konditerembe járni. Jim Arrington a világ legidősebb testépítője, aki a Guinness Rekordok Könyvébe is bekerült. Mutatjuk, mennyit és hogyan edz, és milyen étrend a fittsége titka.

A világ legidősebb testépítője állítja: a rendszeres, mértékkel végzett időskori testedzés javíthatja az egészségi állapotot és csökkentheti a betegségek kialakulásának kockázatát. Fotó: 123RF

A világ legidősebb testépítője

Jim Arrington 1932-ben született az Amerikai Egyesült Államokban, másfél hónappal korábban a kiírt időpontnál, mindössze 2,5 kilogrammos súllyal. Gyerekként rendkívül törékeny egészségű volt, súlyos asztmától szenvedett. Tizennégy-tizenöt éves korában végül megelégelte a gyengeséget.

Megihlették a képregényhősök, és azért vett a kezébe először súlyzókat, hogy olyan erős legyen, mint a szupererővel bíró karakterek.

A civil életében egyébként nem a sportból élt, hanem értékesítési és beszerzési szakemberként dolgozott, ma pedig már dédnagypapa.

Rekordok fiatalon és idősen

Első komolyabb versenyén második helyezést ért el és megkapta a legizmosabb versenyzőnek járó különdíjat, de saját bevallása szerint mindig is rossz véleménnyel volt a testalkatáról. Úgy fogalmazott, hogy mivel látta a fantasztikus fizikumú riválisokat, rájött, az egyetlen esélye a győzelemre az, ha mindenkit túlél és mindenkinél tovább folytatja az edzést.

Ez a taktika bevált: 83 évesen, 2015-ben került be először a Guinness Rekordok Könyvébe mint a világ legidősebb aktív férfi testépítője.

Két órát edz heti háromszor

Jim jelenleg is heti 2-3 napot, alkalmanként nagyjából két órát edz a híres kaliforniai Venice Beach-i Gold's Gym-ben. Mivel a teste az évtizedek alatt megváltozott, az edzésmódszereit is át kellett alakítania. Fiatalkorával ellentétben már nem használ hatalmas súlyokat.

Ehelyett a szalagok és ízületek kímélése érdekében az úgynevezett égés technikát alkalmazza: kisebb súlyokkal végez 10 ismétlést, majd 10 másodpercig megtartja a súlyt statikusan feszítve, és ezután csinál újabb 10 ismétlést.

Étrendjét is radikálisan megváltoztatta

A hosszú életének másik kulcsa az étrendjének radikális megváltoztatása volt. Fiatalon még marhahúst és tejet fogyasztott. Idősebb korára rájött, hogy ezek a nehéz ételek belső gyulladásokat okozhatnak a szervezetében, ezért áthangolta az étrendjét egy gyulladáscsökkentő, könnyebb diétára, amelyben központi szerepet kap az olívaolaj, a gomba és a minőségi fehérjeturmixok.