"Én vagyok a világ legmagasabb nője: ha repülök, hat ülést kell foglalnom"

Számos Guinness-rekordot tudhat magáénak a török Rumeysa Gelgi: amellett, hogy 215 centiméterével ő a világ legmagasabb nője, a legnagyobb női kéz, a leghosszabb női kartáv, a leghosszabb női ujj, a leghosszabb női hát, a leghosszabb női fül rekordját is birtokolja, valamint ő volt a legnagyobb baba is a lányok közt: 59 centisen jött világra.
Rumeysa magassága nem örökölt: a szülei átlagos magassággal bírnak. Az orvosok eredetileg úgy hitték, extrém magassága Weaver-szindróma miatt alakult ki. Ez egy ritka, genetikai eredetű növekedési rendellenesség, amelyet a magzati kortól kezdődő túlzott testnövekedés és felgyorsult csontérés jellemez. A közelmúltban azonban újabb vizsgálatokat végeztek el, melyek ellent mondanak az eredeti diagnózisnak. Jelenleg úgy vélik, hogy egy még ritkább rendellenességben, a Moreno–Nishimura–Schmidt szindrómában (MNS) szenved.
"Eddig úgy éreztem, egy vagyok a millióból a Weaver-szindrómámmal, de ez még ritkább. Csak hat ismert MNS-eset van az orvosi szakirodalomban, ami 25-ször ritkábbá teszi a Weaver-szindrómánál. Amikor az egész életedet egy diagnózis határozza meg, mindent megváltoztat, ha megtudod, hogy nem ez a teljes válasz" – magyarázza a most 29 éves, webfejlesztőként dolgozó Rumeysa. Az orvostudomány jelenleg a sötétben tapogatózik, nem tudni ugyanis pontosan, hogy az esetében milyen genetikai elváltozás okozta végül a kóros növekedést, ami olyan nyomást helyez a gerincére, hogy önállóan nem képes járni sem. Ugyan járókerettel képes megtenni pár lépést, de többször használ inkább kerekesszéket.
Rumeysa Gelgi jelenleg is szülőföldjén, Törökországban él, a szüleivel együtt, akik segítenek neki a mindennapokban. Mint felfedte a The Sun oldalának: a mindennapokban komoly kihívásokkal néz szembe, mivel a tágabb környezete nem egy ő magasságával rendelkező mozgássérültre van kitalálva. Az utazás kiváltképp nagy kihívásokat jelent számára: repülőn 2022-ben ült először, akkor is egy speciális hordágyon tudott csak utazni, ami miatt hat ülést kellett kiszedni a helyéről.
Épp emiatt érzi úgy, hogy külföldön kell szerencsét próbálnia, egy olyan országban, ami jobban támogatja a mozgáskorlátozott embereket. Amerika az egyik ország, amivel szemez. "Úgy érzem, ha külföldre költöznék, függetlenebbül élhetnék és mind a személyes, mind a szakmai lehetőségeim nagyobbak lennének" – húzta alá, hozzátéve: reméli, hogy a jövőben még több emberrel oszthatja meg a tapasztalatait, amelyek rávilágítanak, hogy egy ritka betegség nem feltétlenül kell, hogy korlátozza az embert.
A világ legmagasabb nője a mindennapokban igen komoly kihívásokkal néz szembe már akkor is, ha egyszerűen fel akar öltözni. Boltokban ugyanis nem találni ruhát, ami jó rá, azokat vagy át kell alakítani, vagy eleve rá kell szabni. A lábbelikkel sem könnyebb a helyzete: 51 és feles lába van, így külföldről rendelnek neki speciális cipőket.
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