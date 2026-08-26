"Én vagyok a világ legmagasabb nője: ha repülök, hat ülést kell foglalnom"

Számos Guinness-rekordot tudhat magáénak a török Rumeysa Gelgi: amellett, hogy 215 centiméterével ő a világ legmagasabb nője, a legnagyobb női kéz, a leghosszabb női kartáv, a leghosszabb női ujj, a leghosszabb női hát, a leghosszabb női fül rekordját is birtokolja, valamint ő volt a legnagyobb baba is a lányok közt: 59 centisen jött világra.

Rumeysa Gelgi a világ legmagasabb nője a maga 215 centijével

Fotó: PA / Northfoto

Rumeysa magassága nem örökölt: a szülei átlagos magassággal bírnak. Az orvosok eredetileg úgy hitték, extrém magassága Weaver-szindróma miatt alakult ki. Ez egy ritka, genetikai eredetű növekedési rendellenesség, amelyet a magzati kortól kezdődő túlzott testnövekedés és felgyorsult csontérés jellemez. A közelmúltban azonban újabb vizsgálatokat végeztek el, melyek ellent mondanak az eredeti diagnózisnak. Jelenleg úgy vélik, hogy egy még ritkább rendellenességben, a Moreno–Nishimura–Schmidt szindrómában (MNS) szenved.

"Eddig úgy éreztem, egy vagyok a millióból a Weaver-szindrómámmal, de ez még ritkább. Csak hat ismert MNS-eset van az orvosi szakirodalomban, ami 25-ször ritkábbá teszi a Weaver-szindrómánál. Amikor az egész életedet egy diagnózis határozza meg, mindent megváltoztat, ha megtudod, hogy nem ez a teljes válasz" – magyarázza a most 29 éves, webfejlesztőként dolgozó Rumeysa. Az orvostudomány jelenleg a sötétben tapogatózik, nem tudni ugyanis pontosan, hogy az esetében milyen genetikai elváltozás okozta végül a kóros növekedést, ami olyan nyomást helyez a gerincére, hogy önállóan nem képes járni sem. Ugyan járókerettel képes megtenni pár lépést, de többször használ inkább kerekesszéket.

Rumeysának jellemzően kerekesszékre van szüksége a közlekedéshez, a magassága ugyanis extrém nyomás alá helyezi a gerincét

Fotó: Discovery / Barcroft Productions / Northfoto

Külföldön kezdene életet a világ legmagasabb nője

Rumeysa Gelgi jelenleg is szülőföldjén, Törökországban él, a szüleivel együtt, akik segítenek neki a mindennapokban. Mint felfedte a The Sun oldalának: a mindennapokban komoly kihívásokkal néz szembe, mivel a tágabb környezete nem egy ő magasságával rendelkező mozgássérültre van kitalálva. Az utazás kiváltképp nagy kihívásokat jelent számára: repülőn 2022-ben ült először, akkor is egy speciális hordágyon tudott csak utazni, ami miatt hat ülést kellett kiszedni a helyéről.