Önzés az önvédelem álcájában - Bunkóság vagy határhúzás nemet mondani?

Olykor felszabadító, máskor sértő, és van, amikor csak utólag jövünk rá, hogy talán túl messzire mentünk. De vajon mi különbözteti meg, hogy egy visszautasítással éppen magunkat védjük, vagy egyszerűen csak nem akarunk tekintettel lenni másokra? Németh Bence segít minket elkalauzolni a határhúzás pszichológiájában, a net mondás művészetében.

A határhúzás pszichológia: hogyan kell nemet mondani? Fotó: unsplash.com

Mindenhol azt hallani ma már, hogy álljunk ki magunkért és merjünk nemet mondani, ha a kérés kényelmetlenséget vagy épp elkerülhető terheket jelentene számunkra.

Csakhogy a „válasszuk magunkat” képletnek van egy kevésbé kényelmes oldala is: nem minden elutasítás mögött húzódik ugyanis önvédelem.

Néha valóban szükségünk van arra, hogy megóvjuk magunkat, máskor viszont a saját határainkra hivatkozva egyszerűen elkerüljük a felelősséget vagy a másik ember figyelembevételét.

Láthatjuk, hogy a határhúzás pszichológiája összetett dolog, amit nehéz lenne megérteni néhány Instagram idézet segítségével.

Honnan tudom, hogy tudatos határhúzás vagy önzőség?

Amikor felismerve és képviselve a saját szükségleteinket nemet mondunk, vékony jégre lépünk. Németh Bence klinikai szakpszichológus és mentálhigiénés szakember kiemeli, hogy egy-egy ilyen döntéssel akaratlanul is okozhatunk másoknak kellemetlenséget.

– Egy határ meghúzása bizony csorbíthatja a többiek érdekeit vagy vágyait, és csalódást is okozhat. A másik ember rossz érzése azonban önmagában még nem jelenti azt, hogy amit tettünk, az helytelen volt. Egy egészséges „nem” is bánthat meg valakit, de ettől még lehet teljesen indokolt és tiszteletteljes – magyarázza. A különbség gyakran abban rejlik, miért és hogyan mondjuk ki ezt a rövid szót. Ha azért utasítunk vissza egy kérést, mert nincs rá időnk, energiánk vagy kapacitásunk, a saját határainkat védjük. Ha viszont kizárólag a saját kényelmünket tartjuk szem előtt, és nem nézzük a másik helyzetét, akkor már az ego irányít minket.

– Önző vagy bántó viselkedésről akkor beszélünk, ha valaki tartósan és egyoldalúan csak a saját érdekeit érvényesíti, miközben figyelmen kívül hagyja vagy tudatosan semmibe veszi mások igényeit, jogait vagy határait – teszi hozzá a szakember.