Megkérdeztük: ilyen lesz az örök élet pirula az AI szerint

A mesterséges intelligencia által felvázolt elméleti Aeterna-1 célja nem pusztán az élet meghosszabbítása lenne, hanem az öregedéssel járó sejtszintű károsodások egyidejű kezelése. Az AI szerint a tudomány fejlődése olyan ütemű, hogy a jövőben akár az időskorral összefüggő betegségek megelőzése is elérhetővé válhatna egyetlen örök élet kapszulával.
A cél nem egyszerűen az volna, hogy meghosszabbítsuk az életet, hanem hogy az öregedés mögött álló többféle sejtszintű folyamatot egyszerre próbáljuk befolyásolni. Az öregedés közben ugyanis változik a sejtek működése, romlik a DNS védelme és javítása, és megváltozik a szervezet gyulladásos egyensúlya is.
Egy elméleti Aeterna-1 ezért több különböző védelmi mechanizmust kombinálna. A gyógyszernek teljesen biztonságosnak kell lennie, és ezt bizonyítani is kell tudni, mielőtt teljesen egészséges embereknek adnánk őket, hogy leküzdjék az öregedést.
A kapszula eltérő arányban tartalmazna genetikai védelemhez, sejttisztításhoz, mitokondriumok karbantartásához és a sejtek újraprogramozáshoz és karbantartásához szükséges alkotóelemeket.
Ahogy a sejtek újra és újra megújulnak, idővel elfáradnak és veszítenek a működőképességükből. A kapszula egyik összetevője ezt a folyamatot próbálná lassítani, hogy a sejtek hosszabb ideig maradjanak fiatalosak.
Méghozzá a nikotinamid-ribozid aktív jelenlétével. Az idő múlásával olyan sejtek is felhalmozódhatnak a szervezetben, amelyek már nem működnek megfelelően, mégsem tűnnek el maguktól. Az Aeterna-1 ezeket felismerné és eltávolítaná, mintha egy belső takarítórendszert indítana be.
Minden sejtnek energiára van szüksége a működéshez és a javításhoz. Az öregedéssel ez az energiaellátás romolhat. A kapszula ezért olyan anyagokat tartalmazna, amelyek segítenék a sejteket abban, hogy újra hatékonyabban termeljék és használják fel az energiát.
A NAD+ aktív jelenlétével. A sejtek idővel megváltoztatják működésüket, mintha lassan átállnának egy öregebb üzemmódra. Egy jövőbeli technológia talán képes lehetne ezt részben visszafordítani, és a sejteket egy fiatalabb működési állapot felé terelni.
A működés során sérült és felesleges anyagok halmozódnak fel bennük. Az Aeterna-1 ezt a természetes takarítómechanizmust erősítené, hogy a sejtek hosszabb ideig tisztán és hatékonyan működhessenek.
Így az Aeterna-1 nem egyszerűen egy gyógyszer lenne, hanem egy fiatalító karbantartórendszer: védene, takarítana, energiát adna, javítana és megpróbálná visszaállítani a sejtek fiatalos működését.
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