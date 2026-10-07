Megkérdeztük: ilyen lesz az örök élet pirula az AI szerint

A hosszú életkutatás jelenleg is olyan módszereken dolgozik, amelyek sejtszinten lassíthatják vagy fordíthatják vissza az öregedést.

Ha valaha létrejön az Örök élet kapszulája, az nem egyetlen csodatabletta lesz, hanem az alábbi technológiák kombinációja - állítja az AI.

A mesterséges intelligencia szerint a tudomány olyan rohamosan fejlődik, hogy hamarosan lehetővé válik majd az öregkori megbetegedések megelőzése.

A mesterséges intelligencia által felvázolt elméleti Aeterna-1 célja nem pusztán az élet meghosszabbítása lenne, hanem az öregedéssel járó sejtszintű károsodások egyidejű kezelése. Az AI szerint a tudomány fejlődése olyan ütemű, hogy a jövőben akár az időskorral összefüggő betegségek megelőzése is elérhetővé válhatna egyetlen örök élet kapszulával.

A modern longevity kutatások szempontjából az örök élet iránti vágy megvalósítása nem sci-fi, hanem egy óriási biológiai kihívás.

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Örök élet kapszula − ez aztán a valódi longevity

A cél nem egyszerűen az volna, hogy meghosszabbítsuk az életet, hanem hogy az öregedés mögött álló többféle sejtszintű folyamatot egyszerre próbáljuk befolyásolni. Az öregedés közben ugyanis változik a sejtek működése, romlik a DNS védelme és javítása, és megváltozik a szervezet gyulladásos egyensúlya is.

Egy elméleti Aeterna-1 ezért több különböző védelmi mechanizmust kombinálna. A gyógyszernek teljesen biztonságosnak kell lennie, és ezt bizonyítani is kell tudni, mielőtt teljesen egészséges embereknek adnánk őket, hogy leküzdjék az öregedést.

Az örök élet lehetővé tenné, hogy a tudást és alkotóerőt ne vigyük a sírba, hanem végtelen ideig alkothassunk.

Forrás: 123RF

Öt különböző védelmi rendszer egyetlen kapszulában

A kapszula eltérő arányban tartalmazna genetikai védelemhez, sejttisztításhoz, mitokondriumok karbantartásához és a sejtek újraprogramozáshoz és karbantartásához szükséges alkotóelemeket.

1. A kapszula első alkotóelemének első feladata az ép sejtek védelme lenne

Ahogy a sejtek újra és újra megújulnak, idővel elfáradnak és veszítenek a működőképességükből. A kapszula egyik összetevője ezt a folyamatot próbálná lassítani, hogy a sejtek hosszabb ideig maradjanak fiatalosak.

2. A kapszula második alkotóelemének a régi és hibás sejtek eltakarítása lenne

Méghozzá a nikotinamid-ribozid aktív jelenlétével. Az idő múlásával olyan sejtek is felhalmozódhatnak a szervezetben, amelyek már nem működnek megfelelően, mégsem tűnnek el maguktól. Az Aeterna-1 ezeket felismerné és eltávolítaná, mintha egy belső takarítórendszert indítana be.