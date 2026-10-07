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Megkérdeztük: ilyen lesz az örök élet pirula az AI szerint

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors örök élet
PUBLIKÁLÁS: 2026. október 07. 19:00
ChatGPT 4longevity
Mi van, ha az örök élet nem csak vágyálom? Az AI állítja, ha a nem túl távoli jövőben megalkotják az örök élet kapszuláját, az nem csupán egyetlen csodatabletta lesz, hanem professzionális technológiák kombinációja. Nézzük, pontosan milyen gyógyszert jósolt nekünk, amikor rákérdeztünk.
  • A hosszú életkutatás jelenleg is olyan módszereken dolgozik, amelyek sejtszinten lassíthatják vagy fordíthatják vissza az öregedést.
  • Ha valaha létrejön az Örök élet kapszulája, az nem egyetlen csodatabletta lesz, hanem az alábbi technológiák kombinációja - állítja az AI.
  • A mesterséges intelligencia szerint a tudomány olyan rohamosan fejlődik, hogy hamarosan lehetővé válik majd az öregkori megbetegedések megelőzése.

A mesterséges intelligencia által felvázolt elméleti Aeterna-1 célja nem pusztán az élet meghosszabbítása lenne, hanem az öregedéssel járó sejtszintű károsodások egyidejű kezelése. Az AI szerint a tudomány fejlődése olyan ütemű, hogy a jövőben akár az időskorral összefüggő betegségek megelőzése is elérhetővé válhatna egyetlen örök élet kapszulával. 

Örök élet a ChatGPT szerint: varázslatos kapszula.
A modern longevity kutatások szempontjából az örök élet iránti vágy megvalósítása nem sci-fi, hanem egy óriási biológiai kihívás. 
Forrás: 123RF

Örök élet kapszula − ez aztán a valódi longevity

A cél nem egyszerűen az volna, hogy meghosszabbítsuk az életet, hanem hogy az öregedés mögött álló többféle sejtszintű folyamatot egyszerre próbáljuk befolyásolni. Az öregedés közben ugyanis változik a sejtek működése, romlik a DNS védelme és javítása, és megváltozik a szervezet gyulladásos egyensúlya is.

Egy elméleti Aeterna-1 ezért több különböző védelmi mechanizmust kombinálna. A gyógyszernek teljesen biztonságosnak kell lennie, és ezt bizonyítani is kell tudni, mielőtt teljesen egészséges embereknek adnánk őket, hogy leküzdjék az öregedést.

Örök élet kapszula tenyérben
Az örök élet lehetővé tenné, hogy a tudást és alkotóerőt ne vigyük a sírba, hanem végtelen ideig alkothassunk.
Forrás: 123RF

Öt különböző védelmi rendszer egyetlen kapszulában 

A kapszula eltérő arányban tartalmazna genetikai védelemhez, sejttisztításhoz, mitokondriumok karbantartásához és a sejtek újraprogramozáshoz és karbantartásához szükséges alkotóelemeket.

1. A kapszula első alkotóelemének első feladata az ép sejtek védelme lenne 

Ahogy a sejtek újra és újra megújulnak, idővel elfáradnak és veszítenek a működőképességükből. A kapszula egyik összetevője ezt a folyamatot próbálná lassítani, hogy a sejtek hosszabb ideig maradjanak fiatalosak.

2. A kapszula második alkotóelemének  a régi és hibás sejtek eltakarítása lenne

Méghozzá a nikotinamid-ribozid aktív jelenlétével. Az idő múlásával olyan sejtek is felhalmozódhatnak a szervezetben, amelyek már nem működnek megfelelően, mégsem tűnnek el maguktól. Az Aeterna-1 ezeket felismerné és eltávolítaná, mintha egy belső takarítórendszert indítana be.

3. A harmadik feladata az energia helyreállítása lenne

Minden sejtnek energiára van szüksége a működéshez és a javításhoz. Az öregedéssel ez az energiaellátás romolhat. A kapszula ezért olyan anyagokat tartalmazna, amelyek segítenék a sejteket abban, hogy újra hatékonyabban termeljék és használják fel az energiát.

4. A kapszula negyedik alkotóelemének célja a sejtek fiatalos programjának visszaállítása lenne

A NAD+ aktív jelenlétével. A sejtek idővel megváltoztatják működésüket, mintha lassan átállnának egy öregebb üzemmódra. Egy jövőbeli technológia talán képes lehetne ezt részben visszafordítani, és a sejteket egy fiatalabb működési állapot felé terelni.

5. Az ötödik pedig a sejtek belső tisztítása lenne

A működés során sérült és felesleges anyagok halmozódnak fel bennük. Az Aeterna-1 ezt a természetes takarítómechanizmust erősítené, hogy a sejtek hosszabb ideig tisztán és hatékonyan működhessenek.

Így az Aeterna-1 nem egyszerűen egy gyógyszer lenne, hanem egy fiatalító karbantartórendszer: védene, takarítana, energiát adna, javítana és megpróbálná visszaállítani a sejtek fiatalos működését.

Az öregedés visszafordítására milliókat költő vállalkozó, Bryan Johnson is elárul néhány kulisszát:

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