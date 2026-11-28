A német sajtó arról számolt be, hogy a világbajnok Manuel Neuer nem sokkal azután különvált a feleségétől, hogy augusztusban megszületett a második gyermekük. A Bayern München kapusa állítólag ezt követően Brazíliában tűnt fel egy ifjú hölgyemény, egy 23 éves fizioterapeuta társaságában, akivel együtt dolgozott. Neuer azután utazott Dél-Amerikába, hogy november 7-én, a Mainz elleni Bundesliga-mérkőzésen részleges ínszakadást szenvedett, de a németországi beszámolók szerint a kapus és a fiatal nő szeptember végén Szicíliába is ellátogatott.

Manuel Neuer kínos helyzet miatt került a figyelem középpontjába

Fotó: picture alliance

Manuel Neuer felesége kifakadt

A korábbi kézilabdázó, a 26 éves Anika nem maradt csendben, a sértett feleség azt követően szólalt meg, hogy a megcsalással kapcsolatos pletykák széles körben elterjedtek.

„Egy várandós nő megcsalása a gonoszság egészen más szintje.

Képzeld el, hogy ránézel arra a nőre, aki a gyermekedet hordja, látod, ahogy változik a teste, ahogy küzd, elfárad, és átéli mindazt, ami a terhességgel jár, mégis van merszed a háta mögött elárulni őt. Ő a TE gyermekedet hordja, miközben te mással szórakozol” – írta dühös posztjában Anika.

„Az a nő, akinek szeretve, védve és támogatva kellene éreznie magát, helyette az általad okozott fájdalommal kénytelen megbirkózni. Ez nem egy hiba. Ez egy döntés. Egy önző, szívtelen és tiszteletlen döntés.

Ha képes vagy elárulni azt a nőt, aki a saját gyermekedet hordja, különösen akkor, amikor a legnagyobb szüksége van rád, akkor nemcsak a hűség hiányzik belőled, hanem az alapvető tisztesség és tisztelet is. Undorító!”

– tette hozzá.

Manuelnek és Anikának két közös fia van. Luca 2024 márciusában született, a második gyermekük nevét nem hozták nyilvánosságra. Anika 2025-ben jelentette be, hogy visszavonul a profi kézilabdától, hogy több időt tölthessen a családjával.

Egyelőre nem tudni, valóban történt-e megcsalás, Neuer feleségének reakciója mindenesetre sokatmondó. A világbajnok kapust az angol SunSport is próbálta megkeresni, de nem kapott választ az égető kérdésre.