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A vérnyomás a mindennapokkal együtt változik - Magyarországon is elérhető a Huawei Watch D3

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors Huawei Watch D3
PUBLIKÁLÁS: 2026. október 15. 11:00
vérnyomásmérésvérnyomásmérőHuawei
A vérnyomás értéke az életkor, a mindennapi terhelés, a stressz, a mozgás és az alvás változásával is módosulhat, miközben a magas vérnyomás sok esetben tünetmentesen van jelen. A rendszeres mérés ezért a pillanatnyi érték mellett arról is képet adhat, hogyan alakul a vérnyomás különböző élethelyzetekben. Ezt a hosszabb távú követést helyezi a középpontba a Magyarországon is elérhető HUAWEI WATCH D3 okosóra, amely a 24 órás ambuláns vérnyomás-monitorozást, valamint az edzés előtti és utáni mérést is támogatja.
Szász Tamás
rovatvezető, Techbázis & Tudomány
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A WHO 2025-ben közzétett országprofiljának 2024-re vonatkozó becslése szerint Magyarországon a 30–79 éves felnőttek 55 százaléka, mintegy 3,4 millió ember él magas vérnyomással.  Mivel az emelkedett értékek gyakran tünetmentesek, a rendszeres ellenőrzésnek a felismerésben is fontos szerepe van. Más érték mérhetők reggel, egy mozgalmas nap végén vagy edzés után és az éjszakai vérnyomás is eltérhet a nappalitól. A különböző időpontokban végzett mérésekből kirajzolódhat, hogyan alakulnak az értékek a nap során. Az összegyűjtött adatok orvosi konzultációk során is hasznos támpontot jelenthetnek. Hosszabb távon az életkor és az életmód változásai is figyelmet érdemelnek. A nők számára például a menopauza körüli időszak különösen fontos lehet a szív- és érrendszeri megelőzésben. Az American Heart Association tudományos állásfoglalása ezt az életszakaszt a kardiovaszkuláris kockázatok követése és a korai megelőzés szempontjából is kiemeli. A rendszeres vérnyomásmérés így az egészségtudatos szokások között is helyet kaphat.

Huawei Watch D3
Fotó: MEDIAWORKS

A mozgás előtti és utáni értékek is összevethetők

A mozgáshoz kapcsolódó mérések további információt adhatnak a vérnyomás változásáról. A Huawei Watch D3 új funkciójával futás, séta vagy kerékpározás előtt és után is megmérhető a vérnyomás. A két eredmény összevetéséből látható, hogyan változott a vérnyomás a terhelést követően. Az óra az eredmények alapján az edzés intenzitására vonatkozó javaslatot is adhat.

A D3 a szíjba integrált mechanikus légpárnás rendszerrel és nagy pontosságú nyomásérzékelővel méri a szisztolés és diasztolés vérnyomásértékeket. A vérnyomásmérő funkció EU CE MDR orvostechnikai tanúsítással rendelkezik, és szerepel az NNGYK nyilvántartásában. A méréshez az óra útmutatásában szereplő testhelyzetet kell felvenni és nyugalomban kell maradni.

Az éjszakai vérnyomás is követhető

A nap egészére a 24 órás ambuláns vérnyomás-monitorozás (ABPM) ad rálátást. Ebben az üzemmódban a D3 meghatározott időközönként végez méréseket. A nappali időközök személyre szabhatók, éjszaka pedig a légpárna automatikusan felfújódik, így alvás közben is rögzíthetők az értékek. Az eredményekből a nappali és éjszakai vérnyomás alakulása egyaránt áttekinthető a HUAWEI Health alkalmazásban. A rendszeres méréshez egyszeri és ismétlődő emlékeztetők is beállíthatók. 

Huawei Watch D3
Fotó: MEDIAWORKS

A Health Insights a hosszabb távú vérnyomásadatokat az alvási és aktivitási adatokkal együtt jeleníti meg, így a mérési eredmények mellett a hozzájuk kapcsolódó napi szokások is áttekinthetők.

A mérés a mindennapi rutin része lehet

A vérnyomáskövetéshez szükséges technológia egy 11,3 milliméter vastag, szíj nélkül körülbelül 40 grammos óratestben kapott helyet. A D3 1,92 hüvelykes AMOLED kijelzővel, Android- és iOS-kompatibilitással, Bluetooth-hívásokkal, sportfunkciókkal és Curve Pay-alapú érintésmentes fizetéssel használható a hétköznapokban.

Huawei Watch D3
Fotó: MEDIAWORKS

Az egészségkövetés a pulzusra, az alvásra, a stresszre és az érzelmi jóllétre is kiterjed. A Health Glance körülbelül 60 másodperc alatt akár 11 egészségügyi mutatót foglal össze. A Health Community funkció lehetővé teszi a családtagok által megosztott egészségügyi adatok megtekintését, valamint azt is, hogy eltérő eredmények esetén értesítés érkezzen, írja közleményében a gyártó. Az Origo részletes tesztet közölt az óráról, ide kattintva elérhető.

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