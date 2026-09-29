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Új lehetőségeket nyithat a technológia a szív- és érrendszeri egészség tudatosabb követésében

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PUBLIKÁLÁS: 2026. szeptember 29. 11:13
szív- és érrendszeri betegségekHuawei Watch D3vérnyomásmérésvérnyomásHuawei
Minden dobbanás számít, mégis sokszor csak akkor kerül a figyelem középpontjába a szív- és érrendszer egészsége, amikor valamilyen tünet jelentkezik. A Szív Világnapja alkalmából a Huawei arra hívja fel a figyelmet, hogy a rendszeres odafigyelés és az egészségtudatosság fontos szerepet játszhat a szív- és érrendszeri állapot hosszabb távú megértésében. A vérnyomás és más egészségügyi értékek időbeli változásának követése a pillanatnyi adatok mellett átfogóbb képet adhat a szervezet működéséről. A technológia fejlődése pedig új lehetőségeket teremthet arra, hogy az egészséggel kapcsolatos adatok követése könnyebben beépüljön a mindennapokba.
Bors
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A vérnyomás természetes módon változik a nap folyamán, és többek között a fizikai aktivitás, a pihenés, a stressz és az alvás is befolyásolhatja. Egyetlen mérés ezért csupán pillanatképet ad, míg a hosszabb távon követett értékek átfogóbb képet nyújthatnak. A vérnyomás rendszeres követésének jelentőségét egy friss Huawei-kutatás eredményei is alátámasztják. Az 1585, 40 év feletti brit felnőttbevonásával készült felmérés szerint a válaszadók 92 százaléka úgy vélte, hogy a vérnyomás időbeli követése hasznosabb, mint egyetlen mérés, miközben 

mindössze 20 százalékuk ellenőrizte azt naponta.

 A vállalat 2026-os európai egészségfelmérésének előzetes eredményei szerint pedig az emberek aggódnak a vérnyomásuk miatt, de nem mérnek.

Huawei Watch D3
Fotó: Szász Tamás - Origo

A viselhető technológia szerepe az egészségtudatosságban

A technológia fejlődésével egyre több lehetőség nyílik arra, hogy az egészséggel kapcsolatos adatok ne csupán alkalmanként álljanak rendelkezésre, hanem a mindennapok részeként is követhetők legyenek. A Huawei viselhető eszközeinek fejlesztése során is ezt a szemléletet követi, így az egyes mérések mellett az időbeli változások és az ismétlődő mintázatok is fontos információt adhatnak.

A Huawei Watch D3 szív- és érrendszeri egészséghez kapcsolódó szerepét az idei, Münchenben megrendezett ESC Congressen való jelenléte is hangsúlyozta, ahol a Huawei egy új, digitális egészségügyi kutatási kezdeményezés mellett a nemzetközi közönségnek is bemutatta legújabb okosóráját. A bemutatóhoz kapcsolódóan a vállalat a Terve Research elindítását is bejelentette, amely egy európai digitális egészségügyi kutatási platform. A Huawei támogatásával létrejött, és az európai orvostechnológiai vállalat, a Thryve közreműködésével, önállóan működő platform célja, hogy kapcsolatot teremtsen az egészségügyi kutatók és a hozzájárulásukat adó viselhetőeszköz-felhasználók között, és lehetőséget biztosítson valós életből származó egészségügyi adatok kutatási célú felhasználására.

Ezen kezdeményezések jól mutatják a Huawei digitális egészségügyi megközelítését: a viselhető technológia a sport és a mindennapi aktivitás követése mellett az egészségtudatosság erősítésében, valamint a tudományos kutatásban is új lehetőségeket teremthet.

Huawei Watch D3
Fotó: Szász Tamás - Origo

A szív egészsége a mozgással is összefügg

A rendszeres testmozgás a szív- és érrendszeri egészség egyik fontos pillére, ugyanakkor az is lényeges szempont, hogyan reagál a szervezet a fizikai aktivitásra. A modern viselhető eszközök egyre több olyan adatot képesek követni, amelyek segíthetnek jobban megérteni a szervezet változásait edzés közben és azt követően.

A Huawei sajtóközleménye szerint az ilyen technológia egyik fontos szerepe, hogy az egészségtudatosságot közelebb hozzák a mindennapi élethez. A rendszeres mozgás, az alvás, a regeneráció és bizonyos egészségügyi értékek követése így egyaránt hozzájárulhat ahhoz, hogy átfogóbb kép alakuljon ki a szervezet működéséről.

A tudatosság lehet az első lépés

A Szív Világnapjának idei „Don't Miss a Beat”, azaz minden dobbanás számít üzenete 

arra ösztönöz, hogy a szív- és érrendszer egészsége ne csak akkor kerüljön a figyelem középpontjába, amikor már valamilyen probléma jelentkezik. A tudatosabb életmód, a rendszeres testmozgás, a megfelelő pihenés és az egészségi állapot változásainak követése egyaránt fontos része lehet a megelőzésnek.

Huawei Watch D3
Fotó: Szász Tamás - Origo

A Huawei fejlesztései azt a szemléletet képviselik, amelyben a viselhető technológia az egészségtudatosság mindennapi támogatásának eszköze lehet.

 Az egészségi állapot megértéséhez ugyanis nem feltétlenül egyetlen mérés a legfontosabb, hanem az, hogy  az értékek hogyan alakulnak hosszabb távon.

A szív egészségére való odafigyelés ezért a mindennapokban kezdődik – egy tudatosabb döntéssel, egy új szokással, vagy akár azzal, hogy valaki egyszerűen elkezd jobban figyelni a szervezete jelzéseire, zárul a Huawei közlemény.

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