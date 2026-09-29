Új lehetőségeket nyithat a technológia a szív- és érrendszeri egészség tudatosabb követésében

A vérnyomás természetes módon változik a nap folyamán, és többek között a fizikai aktivitás, a pihenés, a stressz és az alvás is befolyásolhatja. Egyetlen mérés ezért csupán pillanatképet ad, míg a hosszabb távon követett értékek átfogóbb képet nyújthatnak. A vérnyomás rendszeres követésének jelentőségét egy friss Huawei-kutatás eredményei is alátámasztják. Az 1585, 40 év feletti brit felnőttbevonásával készült felmérés szerint a válaszadók 92 százaléka úgy vélte, hogy a vérnyomás időbeli követése hasznosabb, mint egyetlen mérés, miközben

mindössze 20 százalékuk ellenőrizte azt naponta.

A vállalat 2026-os európai egészségfelmérésének előzetes eredményei szerint pedig az emberek aggódnak a vérnyomásuk miatt, de nem mérnek.

Huawei Watch D3

Fotó: Szász Tamás - Origo

A viselhető technológia szerepe az egészségtudatosságban

A technológia fejlődésével egyre több lehetőség nyílik arra, hogy az egészséggel kapcsolatos adatok ne csupán alkalmanként álljanak rendelkezésre, hanem a mindennapok részeként is követhetők legyenek. A Huawei viselhető eszközeinek fejlesztése során is ezt a szemléletet követi, így az egyes mérések mellett az időbeli változások és az ismétlődő mintázatok is fontos információt adhatnak.

A Huawei Watch D3 szív- és érrendszeri egészséghez kapcsolódó szerepét az idei, Münchenben megrendezett ESC Congressen való jelenléte is hangsúlyozta, ahol a Huawei egy új, digitális egészségügyi kutatási kezdeményezés mellett a nemzetközi közönségnek is bemutatta legújabb okosóráját. A bemutatóhoz kapcsolódóan a vállalat a Terve Research elindítását is bejelentette, amely egy európai digitális egészségügyi kutatási platform. A Huawei támogatásával létrejött, és az európai orvostechnológiai vállalat, a Thryve közreműködésével, önállóan működő platform célja, hogy kapcsolatot teremtsen az egészségügyi kutatók és a hozzájárulásukat adó viselhetőeszköz-felhasználók között, és lehetőséget biztosítson valós életből származó egészségügyi adatok kutatási célú felhasználására.

Ezen kezdeményezések jól mutatják a Huawei digitális egészségügyi megközelítését: a viselhető technológia a sport és a mindennapi aktivitás követése mellett az egészségtudatosság erősítésében, valamint a tudományos kutatásban is új lehetőségeket teremthet.