Szőke bombázóval lehet együtt az X-Faktor mentora, ByeAlex

„Úgyis kiderülne, szóval ideje elmondanom: Jaminával már nem alkotunk közös párost, így 4,5 év után” – jelentette be még januárban ByeAlex. A napokban pedig egyik követője feltette az énekesnek a kérdést, hogy jelenleg párkapcsolatban él-e. Sokan arra számítottak, hogy egy sima nem válasszal tudja le a kérdést, azonban az X-Faktor mentora egy képpel reagált, amin láthatóan a barátnőjével voltak, de az arcuk nem látszik. A rajongóknak azonban nem kellett sok idő, hogy rájöjjenek, ki is lehet a titokzatos hölgy.

Az X-Faktor 2026-os évadának mentora közös képet osztott meg párjával (Fotó: Mediaworks archív)

Az X-Faktor mentorának párja egy fiatalok körében ismert influenszer lehet

A Reddit felhasználóinak alig kellett pár perc, amíg felismerték, hogy a képen Rimóczi Zsófit láthatjuk. Az influenszer korábban több megkérdőjelezhető videóval tett szert hírnevére, és most úgy tűnik, megtalálta a szerelmet az X-Faktor mentora mellett.

Ez az a csaj, aki a nowaste-divat idején vödörbe kakilós, hónaljszőrét fésülgetős, öko-bió-paleó cosplay-t játszott. Majd ahogy elmúlt a vegán trend, hirtelen konzumidióta műanyag instap*csa lett belőle?

– tette fel a kérdést egy rajongó, akinek hozzászólásával sokan egyetértettek és letisztázták, hogy igen, ő most Alex új barátnője.

ByeAlex párja korábban vegán videókkal tört fel, amik miatt rengeteg negatívat kapott a közösségi oldalakon (Fotó: Mediaworks)

Ki is pontosan Rimóczi Zsófi?

Korábban vegán aktivistaként tűnt fel a közösségi oldalakon, aminek közel sem volt kedves fogadtatása. Még a Veganuár nagykövete is volt, ám az emberek jobban kiakadtak szőrös hónalján és furcsa videóin, mint foglalkoztak mondanivalójával.

Az utóbbi időben változtatott a stílusán és szokásos influenszer videókat gyárt oldalára. Rimóczi Zsófinak saját fenntartható ruhamárkája is van.

Az X-Faktor mentora még hivatalosan nem erősítette meg, hogy Zsófi lenne szíve választottja, ám a rajongók feltételezése elég biztosnak tűnik, mivel több bizonyíték is alátámasztja ezt az állítást.