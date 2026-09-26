Szőke bombázóval lehet együtt az X-Faktor mentora, ByeAlex

„Úgyis kiderülne, szóval ideje elmondanom: Jaminával már nem alkotunk közös párost, így 4,5 év után” – jelentette be még januárban ByeAlex. A napokban pedig egyik követője feltette az énekesnek a kérdést, hogy jelenleg párkapcsolatban él-e. Sokan arra számítottak, hogy egy sima nem válasszal tudja le a kérdést, azonban az X-Faktor mentora egy képpel reagált, amin láthatóan a barátnőjével voltak, de az arcuk nem látszik. A rajongóknak azonban nem kellett sok idő, hogy rájöjjenek, ki is lehet a titokzatos hölgy.
A Reddit felhasználóinak alig kellett pár perc, amíg felismerték, hogy a képen Rimóczi Zsófit láthatjuk. Az influenszer korábban több megkérdőjelezhető videóval tett szert hírnevére, és most úgy tűnik, megtalálta a szerelmet az X-Faktor mentora mellett.
Ez az a csaj, aki a nowaste-divat idején vödörbe kakilós, hónaljszőrét fésülgetős, öko-bió-paleó cosplay-t játszott. Majd ahogy elmúlt a vegán trend, hirtelen konzumidióta műanyag instap*csa lett belőle?
– tette fel a kérdést egy rajongó, akinek hozzászólásával sokan egyetértettek és letisztázták, hogy igen, ő most Alex új barátnője.
Korábban vegán aktivistaként tűnt fel a közösségi oldalakon, aminek közel sem volt kedves fogadtatása. Még a Veganuár nagykövete is volt, ám az emberek jobban kiakadtak szőrös hónalján és furcsa videóin, mint foglalkoztak mondanivalójával.
Az utóbbi időben változtatott a stílusán és szokásos influenszer videókat gyárt oldalára. Rimóczi Zsófinak saját fenntartható ruhamárkája is van.
Az X-Faktor mentora még hivatalosan nem erősítette meg, hogy Zsófi lenne szíve választottja, ám a rajongók feltételezése elég biztosnak tűnik, mivel több bizonyíték is alátámasztja ezt az állítást.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.